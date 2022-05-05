一句話冧爆12星座男！攻陷金牛心宜擺低姿態　處女愛不經意的讚美

戀愛的美好讓很多人都嚮往，感覺不管什麼時刻，只要在戀愛中的人們都是幸福的！不過，在戀愛中最動人的...應該還是一些甜言蜜語吧！



今天就一起跟表姊看看12星座男生聽了最受不了的甜言蜜語吧！保證你只要講一句話就可以攻陷他的心～

從12星座男的角度來進行分析，他們抵受不住的甜言蜜語是怎樣？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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山羊座：我什麼都願意為你做！

山羊其實算喜好明確，言語對他們的影響力很小，對她們來說多餘的話就等於廢話，對他們灌迷湯要很小心，恐怕得到反效果。一般來說，要討好他們的方式透過實際好處、利益交換最有用，你如果為他們做事或是幫他忙，就有加分的作用！

水瓶座：我想知道你對這件事的看法/你的想法怎麼樣？

水瓶可以說是最視名利為糞土、也不是很在乎別人的想法，所以對他們灌迷湯沒有多大意義，因為根本沒用！想要討好他們還不如直接引起他們對你的興趣，所以與其對他們說好話，不如多說些讓他們需要動腦思考的話題，這樣他們通常願意花時間跟你聊！

雙魚座：只有你懂我。

雙魚是十二星座中最容易被灌迷湯的人，不只是因為他們心地柔軟，會相信別人說的話、也不善猜忌，總是聽到就接受了，強勢的人可以輕易摧折他們的信心，柔弱的人可以讓他們不知不覺中拿出自己的真心，所以灌他們迷湯通常都能有很好的效果，他們同情心氾濫，總是一下子就輕信了！

白羊座：你超棒！

白羊性格直接了當，故作神秘華麗甜言蜜語對他們來說太難懂了！如果不能讓他們清楚瞭解，他們會以為此路不通而轉身找下一個目標。雖然有時會顯得缺乏浪漫，卻也是大方爽直的好溝通，因此他們不需要多餘的語言，只要投直球，明白的說出他們的好就可以摟！

金牛座：你如果喜歡，我買給你/下次再帶來給你喔！

溫和保守的金牛對主動積極的人會有防衛心態，如果對他們說出太直白的話，常常會把他們嚇跑，與金牛培養感情需要一步一步的打基礎，不能企圖直搗內心，他們喜歡聽溫柔、體貼的話語，用低姿態、持續且緩緩的進攻最能得到他們青睞。

雙子座：你是怎麼做的，可以教我嗎？

千變萬化的雙子，要投其所好根本難如登天，他們是典型難以討好的人物，如果只是噓寒問暖永遠都不會讓他們留下印象，要注意他們表面上有禮貌，實際上卻對禮節嗤之以鼻，所以絕對不要用客套話讓他們就範，一開口一定要讓他們眼睛一亮才行！

巨蟹座：沒有你，我真的不知道該怎麼辦。

巨蟹看似幽默、能應對任何話題，但要打進內心還是需要一番功夫，對於他們來說過度的表現不會加分，太溫吞又引不起他們的興趣，只有引起保護慾才是關鍵！有強烈保護慾的他們內心柔軟，看到柔弱的對象就會燃起想要為對方奮鬥的愛心，這樣就離攻陷他們不遠啦！

獅子座：你是我的偶像！

獅子喜歡擺出高高在上的姿態，但他們更欣賞爽朗、有自主個性的人，如果這樣好相處的人還懂得讚賞獅子的偉大，那對他們來說就是一百分了！他們受不了慢條斯理又半天都說不出想法的人，千萬不要用含羞帶怯這套方式來接近他們，那只會讓他們感到不耐煩。

處女座：這件事只有你才辦得到！

處女的腦袋無比清醒，想灌他們迷湯根本是不可能，他們聰明又多疑，對他們說太多好話反而會引起懷疑，一旦讓他們失去信任就沒有更進一步的可能，所以跟胎們說話要實話實說、要不著痕跡地恭維，過度的誇讚反而會讓他們質疑你的動機。

天秤座：沒有你，這世界就不完美了！

最善於利用話術的天秤，甜言蜜語對他們來說也是相當受用，他們天生熱愛浪漫與美好的感覺，想要討好天秤，首先要了解他們對美的要求很高，對人的氣質要求也是如此，因此不要用粗糙簡單的語言，只要讓他們相信你的崇拜與用心，他們一定會有所回報！

天蠍座：我要是跟你一樣厲害就好了。

天蠍的愛恨分明是只藏在心裡，所以要討好他們就要儘早選邊站，要讓他們相信你是無害的，不只要會說好話，還要用行動證明，他們不是可以隨便呼嚨的對象，用不用心只要看你的眼神就會馬上明白，所以在公眾場所給他們面子很受用。

人馬座：你怎麼這麼厲害！

人馬是迅速的行動派，跟他們說話不能冗長又慢條斯理，他們會失去耐心，所以跟他們溝通以快狠準為主，他們也很聰明，不喜歡拐彎抹角，簡單、直接、快速，就能得到他們的認同。

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：【愛情測試】戀愛談到一半掉線！誰是你戀愛路上的最大阻礙？】