愛在心裡口難開的5大星座男　獅子怕面懵冇十足把握只會默默守候

生活中，有的人敢愛敢恨，喜歡上一個人後敢於表白，就是要讓對方知道自己的心意，也做好了說出這句話後會發生的各種結果的準備；而有的人喜歡上一個人卻不漏口風......



許多女人都覺得男人臉皮基本上都比較厚，表達愛情從不含蓄，肉麻的情話也總是隨意說出，並且還常常講到女生臉紅才肯罷休。但也有一部分男人明明很愛你卻從不敢向你表白，讓人對他又愛又急又恨。到底12星座男誰會這麼沒膽？

原來他只是不敢表白...快來看看這些星座男的內心想法吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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把愛藏心底的NO.1：山羊座男

山羊座，基本性格是穩定的，受到守護星土星的支配，天生具有不可思議的吸引力，就有如大地一般令人可信賴，賦有生產性與建設性的精神。而且山羊座的人擅長有效利用時間，並且能充分運用上天所賦予的時間，認真地度過生命中的每個時刻。人生觀主要是以志向遠大為其特徵，在自己的能力範圍內，盡自己最大的努力，不管過程多麼艱險荊棘，都會以堅強的毅力及不屈不撓的精神，去突破重重難關，獲得最後的勝利。

保守的山羊男在愛情面前總顯現出幾分羞澀，別說讓他向女生表白，就算讓他跟女孩說幾句話，他都有可能臉紅。他很內向所以很不擅長表達自己內心的情感，特別是在自己喜歡的女孩面前更是害羞，對方稱讚他幾句，恐怕他連看對方的勇氣都會失去，說話也會變得吞吞吐吐。而且山羊男又愛面子，如果自己的表白遭到對方拒絕，那對他的打擊肯定不小。所以，他寧可用逃避和無所謂的態度去面對自己喜歡的人。

把愛藏心底的NO.2：獅子座男

獅子座的個性，擁有強烈的權威感及優越感，表現獨裁又自大，非常重視「名譽與人緣」，有強烈領導的慾望，對獅子座的人來說，擁有名譽就是人生最大的勝利，而人緣更是心靈的安定劑，可以讓自己保持充沛的動力。為了要使生命活得有意義，獅子座的人喜歡擁有戲劇般人生的嘗試，可以為榮譽付出一切代價......不畏懼戰鬥而且勇猛果決，喜歡在勝利與光榮的氣氛中，享受成功帶來的意義。

獅子雖然對愛情的渴望非常強烈，而且談起愛來更是激情四射，能讓人充分感受到愛情的溫暖。但是獅子座的男人是很要面子的，所以在還沒有確認你是否也喜歡他前，他通常會裝出不經意的樣子。他並不害羞，能很自然的跟你說說笑笑，甚至會開玩笑式的跟你說喜歡你，不過很快又會大笑你已被他整到。你跟別的男生在一起他會很吃醋，但不會讓別人從他身上聞到那股酸味。他嘴上說對你這種類型的女人沒興趣，但又常常默默的保護著你。

把愛藏心底的NO.3：處女座男

處女座善於推測未來的演變，認真而樸實，擁有多愁善感的個性。處女座的人，具有像大地給人的信賴感，不會輕易被人影響，也不喜歡去影響別人的想法。尤其典型處女座，擁有豐富的知識，對神秘的事很感興趣，做事一絲不茍，有強烈的批判精神。討厭虛偽與不正當的事是處女座基本的性格，帶點純真和有點潔癖，喜歡學習各種事情，不論對任何事都能全心投入，好學、好奇及研究心旺盛。

處女座的男人斯文有禮，踏實勤力，又愛整潔，優點有不少但就是對自己太缺乏信心。所以，即便是遇到喜歡的女人也只敢遠遠的注視著對方。若是無意間和喜歡的女人雙眼對視，他會立即躲開，因為簡單的一眼都能令他臉頰發燙。他覺得自己所看上的女子是很完美的，自己自然配不上。他不敢直接的跟你說出「愛」這類字眼，但會用許多讚美你的語言來表達對你的喜愛，用體貼入微的小動作表現出對你的關懷。

把愛藏心底的NO.4：金牛座男

「本位主義」是金牛座堅守的信念，喜歡憑感覺去接觸事物，只要自己認可，不管別人怎麼說明爭論，一概不接受。不過有個特點是絕對不撒謊，也拒絕魚目混珠的行為，雖然看起來很悠閒的樣子，其實心中充滿激情與戰鬥力。不過天性溫和的金牛座，還是喜歡以自然律動為基礎的慢拍子，做任何事都會經過深思熟慮一番，不管做什麼決定或採取行動，都要比別人多花些時間來慢慢思考。

別看金牛平時一副頂天立地男子漢的樣子，但在愛情面前就會變得畏首畏尾。他對感情很專一，愛上一個人就會永遠的愛下去，輕易不會改變。可惜他太害羞，敢愛卻不敢表白，常常等待命運替自己做出緣分的安排。金牛的嫉妒心比較強，看到自己喜歡的女人和別的男人在一起就忍不住要吃醋，加上演技又很爛，用不了多久身邊的人都能嗅到他身上的醋味，不過他通常是死不承認，除非心愛的女人主動給予暗示。

把愛藏心底的NO.5：水瓶座男

水瓶座，學問豐富，非常聰慧且極富理性。水瓶座的個性是以像風一般的流動性為基調，重視知識，喜歡思索，是個能忠於自己信念、理想的知識分子。天生反應快，有很強的自由力和創造力，以及重視理論、有優秀的推理力及創新的改革力。遇到一展所長的機會，就能受到賞識。在社會方面，喜歡結交志同道合的朋友，富有友愛的精神；在個人方面，相當尊重個人自由以及強調平等，便富有獨立精神。

水瓶座的人眼光很高，而且在心理上也偏向於單身主義，所以他認為自己輕易不會喜歡上一個人。如果某天突然發現自己對你暗生情愫，他會立即將自己確診為頭腦發昏，絕不承認是自己喜歡上了你，並且會不斷做出一堆自欺欺人的行為。故意躲避你，故意數落你，甚至想方設法把你推銷給其他異性，但他不知道這樣只會讓自己更加難以忘記你。等到不得不承認喜歡你的時候，那是因為他已明白今生今世再也離不開你。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】