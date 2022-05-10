12星座｜激嬲男友點做好？ 氹巨蟹要啱時間　對付人馬竟要惡過佢

雖然生活中往往是女生比較喜歡鬧脾氣，會想要有人哄著。但是男人其實也差不到哪裏去，他們也有自己的情緒。若是你招惹到他們不開心了，那麼他們也會擺著一張臉，然後誰都不想要搭理的。而這種情況下，你就要想辦法去哄著他們才行。



男生很不錯的一點就是，往往都不太會記仇。只要你願意對他們花點心思，那麼大多數男生很快就會變得沒脾氣了。

所以今天我們要一起來看看，到底當十二星座男生氣時，女生要怎麼做才能夠順利的把他們給哄開心呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男

白羊男其實是特別沒脾氣的那種人，他們雖然表現出的是很生氣的模樣，但是隻要你稍微跟他們撒一下嬌，那麼白羊男頓時就會繃不住了。這時候他們就會把剛才的不愉快通通都拋諸腦後，會繼續沒心沒肺的跟你有說有笑的了。所以想要拿捏住白羊男其實特別的簡單，那就是你在他們面前不要以硬碰硬，而是要足夠柔和。

金牛男

金牛男是特別倔的那種人，所以他們生氣起來還是挺可怕的，會一張臉都很沉沉的，讓人不敢靠近。而這種情況下，你千萬不要再想著去跟金牛男理論，否則他們音量會越來越高，甚至還會對你放狠話。不過對付金牛男，只要找對方法，那麼還是能夠輕鬆制服他們的。那就是在金牛男面前，你要裝可憐，這樣他們頓時就泄氣了，不敢再兇你。

雙子男

哄生氣的雙子男很簡單，只要你主動承認錯誤就行了。因為雙子男並不喜歡吵架，他們覺得爭執是特別累人的一件事。但是他們又不可能認輸的，在雙子男看來，一旦自己認輸，那麼以後就都會在你面前抬不起頭來了。因此雙子男才會那麼的固執，會兩人一言不合就生氣。但是隻要你願意服軟，他們也會馬上就跟沒事人一樣了。

巨蟹男

巨蟹男輕易不會生氣的，因為他們一直都是性格很溫和的那種人，處理事情都是儘可能的用講道理的方式去說服對方。但是一旦對方做得很過分，那麼巨蟹男也是會發飆的。而哄巨蟹男時，千萬不要在他們生氣的這段時間哄。否則巨蟹男還在氣頭上呢，他們也不會搭理你。不過等巨蟹男氣消了，就算你不去哄，他們也會沒事人一樣繼續跟你說話。

獅子男

當獅子男特別生氣時，你就不要跟他們講道理了。因為獅子男會覺得你就是在強詞奪理，他們也不會善罷甘休的。於是兩個人說著說著，可能就吵得更兇了。想要哄生氣的獅子男，其實方法很簡單。只要你能夠用隨便一個方法逗樂獅子男，讓他們瞬間破功笑出來，那麼過後獅子男也就很難再生得起氣來，他們自然就又恢復原樣了。

處女男

處女男還是比較記仇的那種男人，所以當他們生氣時，不管你用言語怎麼去哄他們，處女男都是不為所動。因為他們還記著剛才的爭執呢，覺得自己現在若是原諒了，那麼剛才的一切豈不是白吵了，他們心裏還有火呢。不過這個時候你若是能夠給他們送一份禮物，而且這個禮物還是要處女男心心念念已久的，他們就會頓時氣消。

天秤男

別看天秤男一副氣鼓鼓的模樣，其實他們是最好哄的。因為天秤男還是很願意跟你講道理的，若是你講不過他們，那麼天秤男就會一副洋洋得意的模樣，會告訴你要怎麼改正過來。但是若是你能夠講的過他們，你能夠娓娓道來讓天秤男心悦誠服，他們也會聽得進去的。天秤男會很快就意識到是自己小心眼了，然後還會反過來跟你道歉。

天蠍男

天蠍男在很生氣的時候，會不停的嘮叨著，他們這是在批評你。這種時候，你若是想要讓天蠍男不再生氣了，那麼就千萬不要去辯解。因為你越是辯解，他們也會越來勁，會覺得你孺子不可教，因此會更加言辭激烈的去教育你。而只要你乖乖認慫，不管他們批評什麼你都虛心接受，那麼天蠍男也就不會再跟你為難，這件事也就能夠過去了。

人馬男

人馬男雖然表現出很生氣的模樣，但是實際上他們是有點欺軟怕硬的那種人。你若是被他們說得很心虛，人馬男就會更來勁了。反過來，若是你在這種情況下表現出比他們還生氣的模樣，人馬男就會頓時慫了。他們會覺得是不是自己做得過分了，所以人馬男一下子就不敢再生氣了，他們會開始不停地承認自己的錯誤，就是為了哄好你。

山羊男

山羊男生氣的時候，總是不太愛理人。你跟他們說什麼，他們或許會回應你，但是態度也是冷冷的。這個時候，你就不需要再對他們卑微了，否則山羊男會更加得意，到時候苦的就是你自己了。而對付山羊男這種人，你就只要用美味來誘惑他們就行了，因為山羊男是個大吃貨，他們看在吃的份上，就不敢再跟你生氣了。

水瓶男

在水瓶男面前，你只要沒皮沒臉，他們就會拿你沒辦法。因為他們雖然很生氣，卻是特別有紳士風度的那種男人。所以每次你跟他們閒聊，水瓶男雖然心裏頭很不想要回復你，但是又會覺得這樣很不好，因此還是會放下矛盾，好好跟你說話。而你不停的這樣惹他們，水瓶男也就很快會忘記剛才到底在跟你生什麼氣了。

雙魚男

對待雙魚男，你一定不能夠太主動。因為他們是特別會耍性子的那種人，你越是哄著，他們就越是會驕傲，就會給你臉色看。但是你若對他們冷處理，雙魚男就會一下子慌了。他們心裏頭其實更害怕你會不理會他們，所以雙魚男可不敢再繼續對你生氣了。看到你冷冷的模樣，他們還會很快就反過來想辦法哄你開心呢。

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