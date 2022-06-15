48歲金城武近況曝光　幸福不必奔理想去！罕談私生活曾陷入三角戀

金城武向來都是圈內囤圈外有名的男神，久違露面的金城武驚傳淪為大叔，男神不在？男神金城武自2015年跟周冬雨合作演出《喜歡•你》，隔年再接拍動作片《風林火山》後就開始了低調神隱的生活。日前，低調登上中國雜誌《睿士ELLE MEN》6月封面，男神久違露面引來一眾粉絲期待及對其近況感到相當關心，但網上竟然傅出金城武的男神形象不在嚇壞一眾粉絲，這到底是什麼一回事呢？



金城武由昔日的小鮮肉換身成為Man爆型男大叔。（WEIBO@睿士ELLE MEN）

現年48歲的男神金城武憑著帥氣外型及日台混血身份紅遍兩岸三地，成為不少人心目中的男神，甚至吳君如曾直言見到金城武感到心動 ，可見金城武當年魅力沒法擋！日前，久違露面的金城武登上了中國雜誌《睿士ELLE MEN》6月封面，標題為「普通人」。相中的男神由昔日的小鮮肉換身成為Man爆型男大叔，而且雜誌方面表示：「對於深居簡出的金城武而言，理想中的幸福不必奔著理想而去，過好『普通人』的生活，就已經足夠快樂。他只想當演員，而不習慣當明星，從不軋戲，只想專心把一件事情做好。狀態都是暫時的，無需給每一個階段去做注解。」

吳君如曾直言見到金城武感到心動 ，可見金城武當年魅力沒法擋！（VCG）

金城武接拍多個火熱電影而紅遍兩岸三地，不過男神的私生活各向來低調，入行至今基本上零緋聞，而且沒有媒體能拍到男神私下可愛一面。男神私下「宅男」一個，由於他對經營「金城武」這個名字沒興趣，而且認為「金城武」是外界所製造出來的形象。

他們喜歡這個人。我只是那時候莫名其妙地在這個殼子裏面陪伴着他們，直到現在。所以我也不能辜負他。 金城武

要沒有人注意我，那就是最好的獎賞了。 金城武

早年金城武隱居前跟周冬雨合作演出《喜歡•你》，電影是屬於愛情浪漫電影，當時出席電影《喜歡你》記者會時記者都藉此追問男神的個人感情狀態。金城武談及自己昔日的戀愛史直言自己沒做過什麼特別浪漫的事情，更表示自己要等到時機成熟才會告知外界自己的感情世界。

金城武隱居前跟周冬雨合作演出《喜歡•你》。（《喜歡•你》劇照）

不過如果在熱戀時，連放屁都會覺得很甜蜜吧！愛一個人就會有想把對方吞下去的感覺 。 金城武

不過要講到男神昔日的情史，就不得不提多次合作的楊采妮。當時楊采妮開始走紅後接拍了《梁祝》時認識了吳奇隆，隨後傅出二人的戀愛說，連導演王家衛都曾指：「他們即使收工了也總黏在一起」，其後二人再度合作讓不少人支持。差不多時期，楊采妮跟金城武合作其他作品，又傅出二人曖昧的新聞，即時傳出「三角戀」。不過三人從未做出明確的回應。

楊采妮當年曾分別和小天王吳奇隆、金城武傳過緋聞，3人也合作過電影（《逃學戰警》劇照）

▼▼▼【按圖看】外界所認定的金城武初戀：少女感十足、相當感到有活力！▼▼▼

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除了楊采妮緋聞外，男神有兩段戀情相對更公開的。要追溯到金城武出道初期，當時男神亦未到香港發展，其中一位名戈偉如，比他年長9歲，而另一位是外界號稱金城武的初戀的林葉亭。據知，出道初期金城武跟年長6歲的林葉亭交往，或許大家對此名字較陌生。林葉亭是90年代初出道的歌手，曾推出過兩張個人專輯。雖則外表跟徐若瑄及蒼井空相似，卻未能大紅，反而金城武在台灣爆紅。當時有指林葉亭因自卑而跟男神分手，後來男神曾有承認過初戀在入行時發生，但未有公開初戀的身份，而外界早已認定此人正是林葉亭。

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