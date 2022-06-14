喬寶寶盲婚啞嫁憑1張相選妻 遇真愛相伴32年：房子沒有妳便不成家

喬寶寶早在兩年前與家人移居蘇格蘭，生活過得寫意的喬寶寶早前接受《舊日的足跡》訪問時透露：「我好掛住香港，疫情緩和就返去。」他表示自己若有機會亦想回港工作，期間喬寶寶也大談與太太的結婚經歷，直言母親不允許他娶香港女仔，而他與現任妻子也是一埸的盲婚啞嫁，但卻能相愛32年，只因在喬寶寶眼中：「現在自由戀愛，好多人離婚。反而媒妁之言的婚姻，維持率最高。」



喬寶寶早在兩年前與家人移居蘇格蘭，生活過得寫意的喬寶寶早前接受《舊日的足跡》訪問時透露：「我好掛住香港，疫情緩和就返去。」(喬寶寶Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶妻子申請特區護照被拒 為妻子願放棄事業移居蘇格蘭：老婆被人欺負也不出聲，我還是個男人嗎？

在香港土生土長的印籍藝人喬寶寶，在2005年參加《殘酷一叮》後一舉成名，獲無綫垂青隨即簽約出道，多年來鬼馬開朗形象深入民心，皆因印籍面孔的喬寶寶能說出流利的廣東話，這不是很多人可以輕鬆做得到，這個優勢也令喬寶寶獲得不少的演出機會。

入行後的喬寶寶接洽不少工作，令喬寶寶有能力在入行6年便已賺取一千萬元以上的金錢，而這筆資產亦讓他有能力舉家移往蘇格蘭生活，並在當地購置5千呎、擁有2廳5房與3套廁的複式獨立屋，也讓喬寶寶可經常招待朋友入住，亦提供舒適的生活予家人。

但努力工作的喬寶寶，原本也想在香港發展下去，但從印度遠赴香港嫁給喬寶寶的髮妻Gurinder Kaur卻未能成功申請特區護照，最後為了妻子的原由，喬寶寶決定放下香港所建立的事業，舉家移居蘇格蘭生活。皆因在喬寶寶很感激妻子願意獨自一人漂洋過海到香港生活，為他生兒育女共組幸福一家至今32年。

但我覺得如果我老婆被人欺負也不出聲，我還是個男人嗎？ 喬寶寶

喬寶寶聽從母親去盲婚啞嫁 單憑一張照片選妻子：媒妁之言的婚姻，維持率最高

喬寶寶即便舉家移往蘇格蘭生活，但他不時會在社交網民分享生活點滴。早前喬寶寶接受車淑梅主持的節目《舊日的足跡》中透露很想念香港，等待疫情緩和後便會回到香港。(喬寶寶Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶即便舉家移往蘇格蘭生活，但他不時會在社交網民分享生活點滴。早前喬寶寶接受車淑梅主持的節目《舊日的足跡》中透露很想念香港，等待疫情緩和後便會回到香港。節目中喬寶寶更隨即與聽眾分享與妻子Gurinder Kaur的相戀經過：「媽媽一直唔准我娶香港女仔！我19歲時，她給了三張女仔相我選擇，有加拿大的印度西施、英國的印度西施、印度的印度西施。」當時喬寶寶便聽從母親的安排，只單憑照片便選擇出能陪伴自己過一生的妻子，而這場「盲婚啞嫁」的婚姻，卻令喬寶寶變得更成熟，甚至在待人處理上更圓滑。

結婚前的喬寶寶只初步了解對方家族背景。其後，喬寶寶便帶着兩套西裝回到印度，因印度結婚習俗傳統是由女方負責出嫁時所有的嫁妝。(喬寶寶Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶在《1圈圈 星光背後》分享到，當時因父母的媒妁之言而步入婚姻，那年他才19歲更是有一位初戀女友，但喬寶寶仍是無可奈何地與初戀女友分手。結婚前的喬寶寶只初步了解對方家族背景。其後，喬寶寶便帶着兩套西裝回到印度，因印度結婚習俗傳統是由女方負責出嫁時的所有嫁妝，所以當時整個婚宴全由女方支付。

現在自由戀愛，好多人離婚。反而媒妁之言的婚姻，維持率最高。 喬寶寶

但兩人結婚至今已32年，他在其他訪問中表示自己與妻子感情很好，相處非常融洽，喬寶寶更直言自己是一位長不透的大人，相對上比他大四歲妻子較他成熟，反倒在相處或處事上教會他很多道理，所以兩人平日相處亦甚少出現拗撬，他也認為或許是因為自己宗教信仰的關係，雖然是盲婚啞嫁但卻比起自由戀愛的人，婚姻更會幸福。

喬寶寶七成收入交給妻子打理：我們的房子沒有妳（妻子）便不成家

喬寶寶在2013時，決定為家人而全家移民蘇格蘭。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

當年可算是我的事業高峰期，但家庭比事業更重要，妻子當年為我放棄印度籍來香港，結婚多年，所以我要為我妻子爭取身份，最後決定全家移民蘇格蘭。 喬寶寶

婚後兩人先後育有兩名兒子，但幼子Arvin出生後不久，便發現他患有先天性脊椎神經線疾病，走路比起常人需要花多3倍的力氣，每隔兩至３個星期更要注射肉毒桿菌素（打Botox）來放鬆筋肌，為了兒子獲得更好照顧與生活，加上妻子即便在港已居住20多年，但當時仍未能取得香港特區護照，所以他決定全家移民蘇格蘭。

我賺錢賺了那麼久，7成都給妻子，不要看我們是大男人主義，紅簿仔其實也在妻子手上。因為男仔基本上是剩不到錢，由妻子管錢最好，反正都用在小朋友身上而已。 喬寶寶

喬寶寶透露過妻子Gurinder Kaur Gill是典型的印度女性，不會對所有事都尋根問底，不論發生甚麼也對這段婚姻一直存在信心，加上妻子照顧得兒子甚佳，令到喬寶寶在港發展事業上沒有後顧之憂，也讓他們之間關係更加緊密與充滿愛。

喬寶寶在2017年的情人節於Facebook向太太寫道：

Our house would never have become a home without you. Our kids would never have understood the meaning of family without you. I would have never experienced love without you. （我們的房子沒有妳便不成家，孩子沒有妳便不明白何謂家人，我沒有妳便沒經歷愛。） 喬寶寶

雖然過往盲婚啞嫁或會造成很多愛情或家庭悲劇，從沒有交集的陌生人卻因媒妁之言而一起。當雙方關係起始並不是以「愛」，或只是因婚姻是家族之間能互惠互利或傳宗接代的手段。但其實「愛情」與「婚姻」或許本來就沒有一個等號，當初愛得癡纏的情侶，雖因愛走進婚姻，最後卻因為了解、因為愛而漸行漸遠，所以有時候在這些看似封閉的婚姻中，或許可找到另一種堅固的愛，令人活得更愉悅健康。

這個世界，有兩件事我們不能不做：一是平心靜氣趕路，二是停下來看看自己是否擁有一份好心態，好心態是一生的好伴侶，讓人愉悅健康。 喬寶寶

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【喬寶寶Q&A】