萬綺雯陳十三4天閃婚開心多過不快！與甄子丹因戲結緣曾談婚論嫁

【我和殭屍有個約會｜萬綺雯】被譽為亞視巔峰之作的《我和殭屍有個約會》，早前有傳會開拍電影版，並由陳十三執導，作為當時被捧紅是主角之一的萬綺雯（蚊蚊），被傳將會參演其中一角，親力支持丈夫陳十三。

萬綺雯近年生活低調，過往愛得轟烈的她因與甄子丹性格不合令4年情無疾而終。當年事業如日方中的萬綺雯，突然宣布與陳十三結婚並減產，後來萬綺雯接受傳媒訪問透露：「直到遇上陳十三，我們只用了3天時間，就跟對方倒出了一整個人生。」僅僅4天時間，萬綺雯便情定一生，至今兩人已相愛22年，印證萬綺雯曾經所指沒有選錯丈夫：「這一路走來，開心還是多過不開心。」



當年事業如日方中的萬綺雯，突然宣布與陳十三結婚並減產，後來萬綺雯接受傳媒訪問透露：「直到遇上陳十三，我們只用了3天時間，就跟對方倒出了一整個人生。」(萬綺雯@微博)

萬綺雯戀上甄子丹4年像火星撞地球 磨合後始知：到頭來發現根本不適合

被譽為「香港第一美腿」的萬綺雯（蚊蚊），縱使已51歲但仍保持滑嫩膚質，一雙筆直的白滑長腿更是多年沒變，讓萬綺雯看起來比起實際年齡還要年輕。當年萬綺雯在1989年憑參選亞洲小姐奪得亞軍後加入娛樂圈，樣子甜美、身材高挑的萬綺雯很快便被捧紅，並因在劇集《精武門》和《我和殭屍有個約會》擔任女主角而一炮而紅，成為亞視當紅花旦。

被譽為「香港第一美腿」的萬綺雯（蚊蚊），縱使已51歲但仍保持滑嫩膚質，一雙筆直的白滑長腿更是多年沒變，讓萬綺雯看起來比起實際年齡還要年輕。(《精武門》劇照)

當年有報道指擔任《精武門》男主角的甄子丹與萬綺雯因戲生情，據聞當時已有家室的甄子丹仍情不自禁戀上萬綺雯，令到後期傳出甄子丹因受著極大的輿論壓力而與妻子離婚。據指回復單身的甄子丹才與萬綺雯公開戀情，後來有傳媒報道指甄子丹在兩人交往4年時，於1995年的亞洲電視公司台慶典禮上，當眾向萬綺雯下跪求婚，有傳當時萬綺雯也被甄子丹的真摰表白而感動落淚。後來萬綺雯在公開訪問中否認此事，指甄子丹只是為她獻過一次花。

最大的挫折莫過於，以為已經找到了最適合的人，到頭來發現我們倆，根本不適合...... 萬綺雯

不過愛情還敵不過現實磨合：「他喜歡應酬，喜歡熱熱鬧鬧，但我不喜歡，我們就像火星撞地球，許多問題都找不到共識。」在磕磕碰碰的日子多了，彼此都講太多收不回的話，令兩人的感情僅維繫四年便告終。那時萬綺雯曾在訪問透露過以為已經找到最適合的人生伴侶，但到頭來卻沒有那麼的簡單。父母離異的關係，令萬綺雯渴望在愛情找到失去的幸福，也希望可以填補心靈的需要。只是愛情發展能否結出好果子，她難以掌握，只是有時想像得太完美，令焦點失真模糊想要的愛情。

我以前拍拖是傻傻的，為了找一個老公而拍拖，我很喜歡拍拖的感覺，也會因為自己糊塗，未看清楚就一頭撞進去。 萬綺雯

▼▼▼【按圖看】被譽為「香港第一美腿」的萬綺雯（蚊蚊），縱使已51歲但仍保持滑嫩膚質，一雙筆直的白滑長腿更是多年沒變？▼▼▼

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萬綺雯僅4天情定陳十三去閃婚：對方不愛吵架，一個人又如何吵起來？

萬綺雯與「宇宙最強」甄子丹的4年情無疾而終，但萬綺雯遇上編劇陳十三後，透露與對方僅4天便情定一生。 (萬綺雯@微博)

長大了以後，我知道這個世界是沒有一模一樣的人，沒有所謂的perfect match。 萬綺雯

或許，愛情從來就不存在「完美戀人」，甚至誰比誰更好的道理，只有在對的時間，遇見對的人，便是一種最純粹的幸福。萬綺雯與「宇宙最強」甄子丹的4年情無疾而終，但萬綺雯遇上編劇陳十三後，透露與對方僅4天便情定一生。

直到遇上陳十三，我們只用了3天時間，就跟對方倒出了一整個人生，然後到了第4天，他就向我求婚。 萬綺雯

在分手後萬綺雯轉身就答應了陳十三的求婚，二人隨即飛往美國拉斯維加斯閃婚，並於2000年與對方結為夫妻。萬綺雯與陳十三同樣是崇尚自然低調，結婚當天萬綺雯沒有穿婚紗，沒有傳媒採訪，只有數十名的親友見證，婚後萬綺雯減產過著愜意生活，至今已一起走過22年的歲月。

我喜歡我先生，我喜歡他有才華，我很欣賞他寫的《僵屍Ⅰ》、《僵屍Ⅱ》的劇本，欣賞他寫人性寫得那麼徹底，寫人與人之間的感覺來得這麼震撼。 萬綺雯

萬綺雯接受《南方都市報》訪問時提到喜歡丈夫很有才華，兩人也是崇尚自然、愛低調的人。(萬綺雯@IG)

萬綺雯接受《南方都市報》訪問時提到喜歡丈夫很有才華，兩人也是崇尚自然、愛低調的人。萬綺雯更透露對方更是一個不會吵架的人：「如果一個人不會吵架，另一個人是怎麼也吵不起來的。」當一段感情少了批評對方不是、數算對方的缺點時，讓愛情餘下總是美好的話，這段愛情能否不甜嗎？而萬綺雯也曾在訪問中提到一生遇見哪些人都是前世有淵源，有的人是來拿債、有的則是在報恩。然而，陳十三這生來到成為她的丈夫於她而言是「同修」，令她人生過得更幸福、更完美。