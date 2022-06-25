關之琳豪宅遛狗過富貴生活 2度嫁富商離婚收場：急於結婚做錯決定

「5億富婆」關之琳一向投資有道，擁不少物業，有3千呎豪宅的關之琳，平日樂於拍片分享寬敞又豪華的豪宅、美食食譜和介紹收藏手袋外，關之琳表示：「不能忘記每天遛狗」。疫情下關之琳更會在家中遛狗，此富貴生活驚嚇不少網民。59歲的關之琳歷經兩次離婚，曾愛得卑微成第三者，至今仍孑然一身，但單身與否還是有權利選擇去過得幸不幸福。



「5億富婆」關之琳一向投資有道，擁不少物業，擁3千呎豪宅的關之琳，平日樂於拍片分享寬敞豪華的豪宅。（關之琳@微博）

關之琳投資有道擁1.5億半山豪宅 享受居家遛狗單身生活

「香江第一美人」關之琳早前曬出新影片，表示會每天堅持運動半小時與維持閱讀習慣外，不時還會研究瘦身養生的食譜，更重要的是疫情下關之琳亦不忘每天遛狗。而關之琳曾在李居明的節目《天天開運王》向觀眾介紹價值1.5億半山豪宅，豪宅內設計奢華典雅，擁有巨型衣櫃，更有琳瑯滿目的名牌手袋，估計至少過百款，可謂價值不菲，過著寫意生活的關之琳，現時很享受單身，但過去的關之琳卻曾經視愛情至上，19歲更與富豪閃婚。

「香江第一美人」關之琳早前曬出新影片，表示會每天堅持運動半小時與維持閱讀習慣外，不時還會研究瘦身養生的食譜，更重要的是疫情下關之琳亦不忘每天遛狗。（關之琳@抖音）

關之琳19歲與富商閃婚閃離 承認做第3者有傷害元配：我想做的就去做

關之琳曾結婚兩次，卻也都離婚收場。 (《甜甜廿四味》劇照)

關之琳曾結婚兩次，卻也都離婚收場。當年僅19歲的關之琳與比她年長17年的富商王國旌結婚，但兩人不足半年卻離婚。那時外界指事業心重的關之琳想拍劇，亦有傳過王國旌花心。但關之琳在《今夜不設防》訪問中坦言，因父母離異，令她從小就渴求能組織家庭，但卻因急於結婚而做錯決定。

有女朋友的男人我試過了，結婚的男人我試過了。我想做的就去做，我沒有考慮那麼多，但我會顧慮到對方的感受，對方的太太是怎樣想⋯⋯我不會想別人知道。但我會十分珍惜那段時間，但卻不會有很多期望。 關之琳

對於第一次的婚姻失敗，關之琳仍然想被人愛。當第一段婚姻結束後多年，關之琳在22歲時接受《今夜不設防》訪問提到，第一段婚姻失敗並無太傷心，因為只要有新追求者時，她便可輕鬆忘強舊情，愛得瀟灑。後來有報道指關之琳與富商馬清偉、劉鑾雄等先後有過一段情。

當年關之琳被指介入比她大8歳的富商馬清偉與無綫電視藝員陳美琪7年的婚姻，有報道指當時陳美琪已身懷六甲，可卻因丈夫出軌而意外導致小產。事隔三十多年，關之琳接受《魯豫有約》訪問時回應說：「我沒有主動就行，擋不住人家對我做甚麼事情。」暗示當年是馬清偉作主動，主持魯豫問及有否為當年後悔，她說說：

有後悔，因為還是有傷害到人家。 關之琳

後來關之琳在2000年公開與年輕8歲的模特兒黃家諾相戀，不過兩人相戀4年後仍分手。直到2015年關之琳突然向傳媒宣布自己已與陳泰銘離婚，而自2009年起關之琳已不時傳出與陳泰銘相戀，但兩人一直低調戀情，並沒有公開承認，但第二次結婚消息演變成離婚，更為傳奇。而今年的59歲的關之琳至今仍然單身，感情生活回歸平淡享受獨處，投資有道的她擁有不少房地產，亦有創立個人品牌，她也曾在訪問中說過，不再覺得愛情是必需品，享受單身生活，活得自在。

一個人瞓在大牀上面是好舒服的事。 關之琳

【關之琳Q&A】