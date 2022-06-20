馬德鐘張筱蘭相識41年　浪子回頭走出婚變 ：感恩人生有你相伴

馬德鐘兒子馬在驤門早前在社交媒體上分享與爸爸的短片，慶祝父親節，片中父子二人赤裸上身，跟隨音樂「震動胸肌」，引起網絡討論；馬德鐘兒子馬在驤不時會分享與馬德鐘的互動，也少不了一家三口的合照，就像他早前分享的畢業照中，幸福滿溢；馬德鐘與青梅竹馬的太太張筱蘭，12歲便相識，至今結婚29年，經歷起伏苦甜：「太太簡直是我身體一部分，生命裏不可缺少！沒有她打理家庭和照顧兒子，我便不能專心出外搏殺。」



馬德鐘與太太張筱蘭結婚29年。（marjoriekarencheung＠instagram）

馬德鐘與太太中學相識結婚29年 跨過婚變危機：我非常感激她

馬德鐘太太張筱蘭在12歲認識馬德鐘，二人為中學同學，18歲相戀，25歲結束愛情長跑步入婚姻。張筱蘭於香港科技大學社會科學系哲學博士，並在香港大學擔任的名譽助理教授，絕對是一位知性美賢妻。

剛入行馬德鐘曾經歷過一段艱苦日子，試過無名無利兼欠卡數，即使當上男主角仍然要借錢食飯，回想過去馬德鐘感激太太不離不棄一起走過低潮：「她當然硬著頭皮支持我，所以我非常感激她。」

「馬神」馬德鐘接拍了不少經典劇作如《創世紀》、《美味情緣》、《衝上雲霄》等打響知名度，入行後馬德鐘緋聞不斷，曾與郭羨妮、葉璇、佘詩曼等傳過緋聞，更一度深陷桃色醜聞，令婚姻多次爆出危機。幸而最後太太張筱蘭仍然選擇原諒和支持馬德鐘：「我們中學便認識，我知道他的為人，每次我都好信任馬德鐘。」

馬德鐘浪子回頭：「我想我再找不到一個比她更清楚我、了解我脾性的人。」

馬德鐘與太太張筱蘭不時去旅行。（marjoriekarencheung＠instagram）

馬德鐘母親突然離世陷人生低潮 感恩太太包容脆弱：她由我哭

人生另一低潮是馬德鐘的母親突然離世，經歷喪母之痛的馬德鐘直言太太給他最大扶持：「她給我時間去抒發情緒，我不可能長期抑壓情緒，在家裡床上會突然崩潰，那時就是她在身邊扶持我，由我哭，讓我抒發情緒。」

太太是兼顧了我的生活，兼顧情緒和我所有東西的人。 馬德鐘

馬德鐘太太「甘願做背後女人」，將家庭生活打理得井井有條，他亦受太太影響之下開始吃素，二人不時周遊列國嘆世界。現年23歲的兒子馬在驤亦加入娛樂圈，被稱為「最型星二代」，遺傳了模特兒媽媽及爸爸馬德鐘的高挑身材與高顏值基因，馬德鐘不時曬出一家三口幸福合照，和樂融融。

馬德鐘太太將家庭生活打理得井井有條。（marjoriekarencheung＠instagram）

馬德鐘太太「甘願做背後女人」，將家庭生活打理得井井有條，他亦受太太影響之下開始吃素，二人不時周遊列國嘆世界。現年23歲的兒子馬在驤，亦加入娛樂圈，被稱為「最型星二代」，遺傳了模特兒媽媽張筱蘭及爸爸馬德鐘的高挑身材與高顏值基因，馬德鐘不時曬出一家三口幸福合照，和樂融融。

【馬德鐘、張筱蘭Q&A】