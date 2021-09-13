我家無難事｜馬德鐘浪子回頭走出婚變危機 ：感激太太了解我脾性

《我家無難事》由馬德鐘、鮑起靜、唐詩詠主演，講述「郭家」合力對抗「外敵」，爆出不少笑料。53歲馬德鐘放下男神身份，新劇中挑戰滑稽形象，而現實生活中馬德鐘曾經緋聞不斷，他與青梅竹馬的太太張筱蘭，12歲便相識，至今結婚28年，經歷起跌苦甜。如今浪子已定下來，馬馬德鐘亦感激太太包容扶持：「我想我再找不到一個比她更清楚我、了解我脾性的人。」



新劇《我家無難事》由53歲馬德鐘、鮑起靜、唐詩詠、車婉婉及楊明主演。（《我家無難事》劇照）

馬德鐘放下男神形象演滑稽角色 兒子馬在驤驚喜客串



「馬神」馬德鐘繼《伙記辦大事》後，主演無綫劇集《我家無難事》（13/9播出）。男神形象的馬德鐘，今次破格出演滑稽「小男友」，新鮮感十足，亦與兒子馬在驤父子檔演出，23歲馬在驤飾演其角色的年青版，馬在驤遺傳爸爸馬德鐘高大身材及高顏值，兩人演出，令人期待。

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馬德鐘與太太中學相識結婚28年 跨過婚變危機：我非常感激她



「男神」馬德鐘憑《創世紀》、《美味情緣》、《衝上雲霄》等打響知名度後，緋聞不斷，更一度傳出桃色醜聞，婚姻多次爆出危機。

馬德鐘與太太張筱蘭是中學同學，兩人12歲便相識，18歲相戀，25歲結束愛情長跑步入婚姻。

剛入行馬德鐘曾經歷過一段艱苦日子，試過無名無利兼欠卡數，即使當男主角卻要借錢食飯。

馬德鐘與太太張筱蘭於1993年結婚。（江你MarjorieKaren@微博）

馬德鐘曾公開感激太太，不離不棄一起走過低潮：「她當然硬著頭皮支持我，所以我非常感激她。」

走過婚姻危機，「馬神」浪子回頭，對於太太張筱蘭選擇原諒和支持，馬德鐘說：「我想我再找不到一個比她更清楚我、了解我脾性的人。」

由12歲開始認識你，到今天與你結婚步入4份1世紀，感恩一直同行。人生就是要將今天活得比昨天好。銀婚快樂！ 太太張筱蘭

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母親突然離世陷人生低潮 感恩太太包容脆弱：她由我哭



人生另一低潮是他的母親突然離世，馬德鐘直言，太太當時給予他最大支持：「她給我時間去抒發情緒，我不可能長期抑壓情緒，在家裡床上會突然崩潰，那時就是她在身邊扶持我，由我哭，讓我抒發情緒。」

太太是兼顧了我的生活，兼顧情緒和我所有東西的人。 馬德鐘

馬德鐘與太太太張筱蘭結婚28年。（江你MarjorieKaren@微博）

馬德鐘太太「甘願做背後女人」，將家庭生活打理得井井有條，他亦受太太影響之下開始吃素，二人不時周遊列國嘆世界。現年23歲的兒子馬在驤，亦加入娛樂圈，被稱為「最型星二代」，遺傳了模特兒媽媽及爸爸馬德鐘的高挑身材與高顏值基因，馬德鐘不時曬出一家三口幸福合照，和樂融融。

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▼▼▼同場加映：朱茵和黃貫中從不掩藏夫妻愛意，經常公開放閃。相愛20年難免遇見高低起伏，黃貫中分享只要懂得感恩，才能讓感情有增無減。【按圖看】▼▼▼

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