劉鑾雄為何情傾甘比？由娛記變女富豪　草根出身不忘本積極行善

劉鑾雄 甘比｜陳凱韻（甘比）與富豪劉鑾雄（大劉）婚後一直恩愛非常，甘比不但為大劉誕下兩女一子，更一躍成為華人置業（華置）的行政總裁兼執行董事，飛上枝頭從住公屋的娛樂記者晉身女富豪之列。不過，擠身上流社會的甘比一直不忘回饋社會，不但經常做善事，更透過華置推出多個適合中學生的暑期工職位，並會由甘比親自面試，親和力十足又貼地，難怪深得大劉寵愛多年。



陳凱韻（甘比）小時候父母離異，自小就與家人居住於公屋，中學預科畢業後就加入了《蘋果日報》任職娛樂記者，月薪僅HK$10,000。甘比性格處事圓滑，在當娛樂記者的三年期間與周星馳、鄭秀文、古天樂、劉德華等巨星都私交甚篤，有著良好關係。

劉鑾雄 甘比｜甘比與鄭秀文鍾楚紅私交甚督。（IG：@sammi_chengsauman）

劉鑾雄與甘比因一次採訪而展開愛情故事？

而甘比與劉鑾雄（大劉）的邂逅亦是在她擔任娛樂記者採訪大劉時發生。有指當年甘比被派去追訪大劉，看到大劉時指著他額頭上的痣問：「係咪真㗎？」成功以一句話引起大劉的注意，更順利接受甘比的訪問，自此便展開了娛樂記者與富豪的愛情故事。

自訪問後大劉對甘比一直都十分欣賞，甚至不忍心甘比在娛樂圈這個大染缸中工作，在甘比當了娛樂記者三年後，於2002年安排她到自己旗下的公司華人置業（華置）工作，逐步將甘比由娛樂記者培養成一個商界女強人，並在工作中日久生情。

劉鑾雄 甘比｜劉太甘比一早到場，給傳媒拍照後就入場了。(周倪瑩攝)

劉鑾雄為何情傾甘比？

劉鑾雄（大劉）身邊一直都有不少紅顏知己，曾與李嘉欣、蔡少芬、關之琳等女星傳緋聞，當年更有一位交往多年的女友呂麗君，二人育有一子一女。不過，隨著大劉與呂麗君的關係逐漸變差，以及甘比懷孕，更先後為大劉誕下大女兒劉秀樺、次子劉仲學以及小女兒劉秀兒後，大劉於2014年正式與呂麗君分手，並於2016年與甘比正式註冊結婚，給這位十三年的紅顏知己一個名分，成為劉家的女主人。

劉鑾雄 甘比｜劉鑾雄大讚甘比親力親為照顧子女，每天早上都會送子女返學，風雨不改。（IG@kimbeechan_official）

相比起呂麗君經常為劉鑾雄（大劉）爭風呷醋，更曾在甘比誕下女兒劉秀樺時發聲明質疑小孩的生父並非大劉，弄得滿城風雨，甘比與大劉交往多年來一直都保持低調，默默地為大劉打理好公司的業務，用行動說話，甘心當大劉背後的女人。而大劉更曾大讚甘比從來都不會向他要禮物，在大劉生病時一直不離不棄，貼身照顧，令他不禁對甘比更加疼愛。

劉鑾雄 甘比｜知名富商劉鑾雄熱愛收藏，早前他再交出三幅名畫並於佳士得和蘇富比作秋季拍賣。（甘比IG圖片）

我認識甘比十幾年，她從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢。 劉鑾雄

在結婚後，劉鑾雄（大劉）將旗下華人置業（華置）的的股分分予甘比，更由她出任公司的行政總裁兼執行董事，令甘比一躍晉身女富豪行列。不過，出身草根階層的甘比即使現在生活富貴無憂，仍然十分關心社會。日前更透過華置推出多個適合中學生的暑期工職位，並會由甘比親自面試。此外，在疫情期間更積極落區派發抗疫用品，又到安老院探望老人家，全部都親力親為，即使是女富豪仍依舊貼地無架子，難怪深得大劉寵愛多年。

劉鑾雄 甘比｜甘比熱心慈善。(甘比ig)

【劉鑾雄、甘比Q&A】