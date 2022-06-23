簡淑兒麥大力低調相愛1年　坦言難忘舊愛：內心會給前度留一席位

簡淑兒｜現年32歲的簡淑兒（Jessica）於2012年參選《香港小姐競選》而入行，簡淑兒曾與許雅婷、袁紫僑和溫心組成女子音樂組合「少女標本」，憑著清純可愛的樣貌迷倒不少觀眾，更被封為「TVB新一代女神」！入行10年，簡淑兒拍過不少代表作品，包括《踩過界2》、《愛回家之八時入席》、《智能愛人》、《C9特工》等等，可說是TVB親生女的她在近日突然宣布離巢發展，回復自由身，希望跳出框框！



簡淑兒憑著清純可愛的樣貌迷倒不少觀眾，更被封為「TVB新一代女神」！（kan_jessica＠IG）

簡淑兒於2021年參選《香港小姐競選》，同屆港姐還有張名雅、朱千雪、岑杏賢等，簡淑兒當年雖然在比賽中落選，但仍然獲無綫簽約成為了旗下藝人，她在入行初期主要負責主持娛樂新聞台的節目，後來逐漸開始接拍劇集，更憑著在《愛回家之八時入席》中飾演袁冰冰一角成功入屋，令觀眾對她留下了深刻印象，其後在《踩過界2》、《C9特工》中的演出亦大獲好評。

簡淑兒捲入整容疑雲 否認傳聞捏鼻力證天然

簡淑兒憑著一副清純可愛的外貌迷倒不少觀眾，更被稱為「宅男女神」！入行至今近10年，簡淑兒經常被捲入整容疑雲之中，不過簡淑兒就否認傳聞，直言是因為妝髮影響才令樣貌有這樣的變化，她更曾當著記者面前捏自己的鼻子，力證是全天然！

入行至今近10年，簡淑兒經常被捲入整容疑雲之中，不過簡淑兒就否認傳聞。（kan_jessica＠IG）

簡淑兒過去飽受情傷仍信愛 曾遭前度一腳踏三船

入行多年，簡淑兒一向低調處理感情，於去年被爆與前機師麥大力拍拖，其後兩人亦大方認愛，但看似幸福甜蜜的背後，原來簡淑兒過往也經歷過幾段不歡的戀情，令她受盡情傷。簡淑兒曾經分享指，她在18歲時遇上初戀男友，拍拖2年後卻發現對方出軌，更是一腳踏三船，這事對簡淑兒造成了很大打擊，簡淑兒更直言當時睡不到覺，更要醫生開安眠藥給她。

初戀之後，簡淑兒亦有經歷過多段戀情，曾經被前度嫌棄不夠小鳥依人，最後戀情也無疾而終。簡淑兒坦承當藝人這一行其實很難被人去愛，因為工作時間日夜顛倒，加上不是每個男生都接受到自己的另一半跟其他異性拍親熱戲，拍拖外出時又不可以太高調，種種因素下，令當藝人的簡淑兒感到難以被愛，但簡淑兒也指不會為愛情而放棄事業，希望對方可多點體諒。

入行多年，簡淑兒一向低調處理感情。（kan_jessica＠IG）

簡淑兒與麥大力愛得低調 坦言難忘舊愛

在入行後，簡淑兒曾與圈外男友Marcus拍拖，兩人曾經分手一年才舊情復熾再次走在一起，在復合之後，兩人都改變了不少，學會了互相體諒及磨合，但可惜最後亦因性格不合等各問題而導致分手收場，只維持朋友關係。

去年，簡淑兒因拍攝節目《Super Five》時與於《衝上雲霄大選》中奪冠的前機師麥大力結緣，兩人更很快撻著，其後被發現兩人在西貢約會，令戀情曝光，事後他們亦有大方承認戀情，但簡淑兒就希望可以低調處理感情事。

簡淑兒與麥大力相愛近一年，雖然他們愛得低調，但簡淑兒曾經提過喜歡麥大力較成熟，又會很顧及別人感受，又「有時很多事不需要說出口，他都會去理解，去體諒」，看得出兩人發展穩定也很甜蜜！不過，簡淑兒曾在接受傳媒訪問時提到最難忘的戀愛依然是前度Marcus，坦言「無論日後發生甚麼事，都會有一個位置留給『他』」，或許是因為Marcus與簡淑兒同樣是從外地回港，背景較相似，又經歷過離離合合才令簡淑兒倍感難忘吧！

簡淑兒因拍攝節目《Super Five》時與於《衝上雲霄大選》中奪冠的前機師麥大力結緣，兩人更很快撻著，其後被發現兩人在西貢約會，令戀情曝光。（kan_jessica＠IG）

很多人在分手後都會把前度當做仇人來看，但其實這個人始終是你曾經愛過的人，在心中留一席位也並不過份，相信真正愛你的另一半也不會計較！祝福簡淑兒在未來的事業與愛情路上一帆風順及幸福快樂！

【簡淑兒Q&A】