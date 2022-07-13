愛情長跑｜感情進入冷淡期是不愛了？其實是太愛怕受傷的自我保護

在戀愛的時候，如果情侶之間在一起久了，就會容易進入一個冷淡期，自己不會再為了對方而花費什麼精力，也就是我們平時開玩笑常說的「老夫老妻」狀態......



通常，情侶們最害怕的就是親密關係進入冷淡期。而這樣的情狀，通常是一方不再那麼殷勤的經營關係，不一定是不喜歡對方；而只是自然而然地認為「不需要再那麼用力與對方相處」，可以多些時間做自己的事、少了噓寒問暖與甜言蜜語......等等。

當然，親密關係本來就會一直變化，沒有每天都在過年的。交往時間久後，化學變化一定會跟一開始不一樣。來看看國外媒體網站「mindfulnessexercises」與影片「Why We Go Cold On Our Partners」的資料，其實戀愛中的冷淡期反而是雙方成長的美麗契機喔！

感情平淡期其實是「成長轉機」，來揭露伴侶心靈深處想保護什麼。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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你可能會想問：為什麼會有感情冷淡期呢？

經濟學中的「邊際效應遞減」理論很多人都不陌生：

在一定時間內，其他條件不變下，當開始增加消費量時，邊際效用會增加，即總效用增加幅度大，但累積到相當消費量後，隨消費量增加而邊際效用會逐漸減少；若邊際效用仍為正，表示總效用持續增加，但增加幅度逐漸平緩；消費量累積到飽和，邊際效用遞減至0時，表示總效用不會再累積增加，此時總效用達到最大；若邊際效用減為負，表示總效用亦會逐漸減少。

一般而言，消費者偏好某物而未能獲得，或擁有數量不夠大時，增加消費量則其滿足感大增（邊際效用增加）；但擁有數量足夠時，再增加消費量則其滿足感增加幅度逐漸平緩（邊際效用遞減）；擁有數量太多時，再增加消費量則反而感覺厭惡（邊際效用減為負且繼續遞減，累積之總效用因此，亦減少）。在正常狀況下，消費者擁有足夠數量而邊際效用遞減後，會將有限資源配置轉移以滿足其他欲望，不至於消費同一商品過量到感覺厭惡。

講白話一點就是，人們對於一件事物的喜愛，會隨著接觸越多次，感受到越來越少的熱情。比如你很喜歡吃一間店的壽喜燒，第一次吃時感到驚為天人，但吃到第十次後，開心的感覺就會減少很多了。將這理論討用在感情上好像也很有道理。

而有另一派理論卻如此認為——「冷淡期」其實是一種保護作用，用以避免我們的內心被傷害。

或許你也懂下面的道理；平常的我們是個幽默開朗自信、樂觀豪爽的人，但在親密關係中，我們會變得更脆弱，展露出難搞又缺愛的那一面，就像個孩子一般，在一起越久，這一個私人的面向便會更加突顯出來。

於是，我們在潛意識內不自覺的用「冷淡」來保護自己，把大把時間花在事業與工作上，而不是陪伴侶消磨虛度時光或甜蜜約會；睡前會專注於Youtube或Netflix上的影片，而不是好奇地詢問伴侶今天經歷了什麼趣事、發生了什麼特別的經歷云云。同時，我們也會下意識地認為，另一半不會真正關心自己的生活細節......

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山不轉路轉，人不轉心轉：冷淡期其實是成長的轉機

在前面的段落哩，我們提到「感情冷淡期」可能是內心的自我保護作用使然，可以避免我們在情感關係中受到傷害，那它在保護的究竟是什麼呢？

在此提出一個點：你的保護作用，或許是因為對方沒有在你遭遇挫折時給予你足夠的慰藉，反而都在條條大論地說教，讓你感到無所依靠又氣餒。又或者是，你很久都沒有聽到親密伴侶對自己的讚美，你其實相當害怕對方不夠愛你、不夠喜歡你。

如果在戀情邁入冷淡期時，雙方可以開放的、不帶任何批判的一起探索那個癥結點，以此就能傾聽雙方內心真正的想法，即便那想法有點無謂、有點撒嬌、有點幼稚，但最親密的兩人正在努力保護的東西，就會成為這段感情成長的轉機，讓彼此的親密感更甚以往喲。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】