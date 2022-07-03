幸福情侶必做6項愛情練習　將愛化作實際行動　別將伴侶和他人比

當你真正愛上一個人，你會有一種很親切的感覺，他讓你覺得很舒服，你可以信任他，依靠他。



他像是一個親密的家人，甚至可以說，比一個家人更親密，這是親密加上一種溫馨的感覺，就是親愛的感覺。在這愛情國度裡，他不會挑剔你的瑕疵，因為他願意包容你所有的缺點......

來看看幸福戀人都應該做的6項愛情練習吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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談戀愛是一種怎樣的感覺？有人認為，「戀愛是幸福的，兩個人在一起輕輕鬆鬆，無憂無慮，沒有壓力」。也有人覺得，「談戀愛的談其實就是展示自己，瞭解對方，你首先得知道自己是什麼樣的人，你想要什麼樣的人，通過戀愛的過程通過認知對方來認知自己，反過來決定我想要的是什麼，他是不是我想要的人，所以，先找到自己才能更好的與人交往」。

是否我們在感情一開始的時候，就為伴侶設定了太多先入為主的目標和預期，而導致於美夢破滅？抑或是我們在戀情的開端，也是隱藏著部份的自己，而終究經不過時間的考驗而原形畢露？一起來看看國外媒體網站【huffpost】的資料，以下這六項甜蜜升溫的練習題，你是否能做到呢？

一：心胸過於狹窄不太好，最好不要記仇

如果另一個人以某種方式傷害了你，你也不要試圖傷害他們。感情觀正常的人不尋求報復，也不覺得有必要「報復」；這種行為在高中是可以接受的，但都成長了，最好不要意氣用事才行。若你想斤斤計較小事，事實是你還不夠成熟，無法了解更多，但在成人關係中則不然。沒有人是完美的，總有改進的餘地......感情要長久更需要多一點包容（有所限度的包容），遇到問題時，兩個人一起檢討，想辦法去渡過難關，而不是今天他晚歸，明天換你徹夜不歸。

二：磨合稍有不順，就亂提分手是大忌

如果伴侶雙方總是想離開彼此，要怎麼期望這種關係能持續下去？如果一周後我們可以重聚，那麼說告別又有什麼意義呢？處於幸福關係中的人不會因為小事而分手。他們彼此珍視，會不惜一切代價避免失去他們所擁有的。兩個因為一點小事而一直想要離開對方的人，真的在一起有意義嗎？如果你們真的很珍惜對方，一定會想盡辦法解決眼前的任何事，也要把對方留在你身邊吧！

三：實質行動與成長更重要，只有「愛」是不夠的

當然，愛的想法是偉大的。但是說「我愛你」只是一個短語——如果它背後沒有任何行動。為了做到這一點，兩個人都需要無私。從向他人表揚和寫情書，到成為一個可以依靠的肩膀，在需要的時候從不拋棄他們，幸福的夫妻經常以多種方式表達對彼此的愛。在愛情當中，在對方需要的時候，一直在身邊支持他，成為對方最堅強的肩膀，給他保護和力量，才能讓彼此間的感情更緊密。

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四：珍惜眼前所擁有的，並且心懷滿足之心

完美的情侶，他們不會關注其他人沒有或沒有做的事情。他們不會和別人比較他們的關係，問「他/她為什麼不能像誰誰？」。這並不意味著他們永遠不會互相惹惱。相信我，這是時不時的預期。幸福的夫妻會心存感激，並對他們選擇的對象感到滿意。他們不想或不需要和任何人在一起，即使在艱難的時期也是如此。人都是獨一無二的，想要有一段健康的戀人關係，是不能與其他人比較的！

五：互相信任以外，互相尊重也是必須的

尊重被定義為「對某人或某事由他們的能力、價值或成就引起的深深欽佩的感覺」。它是任何關係中最重要的因素。這是每個人都應得的東西，沒有它，你們的關係注定要失敗。在幸福的關係中，沒有身體或語言上的虐待，也沒有人可以控制另一個。一切都是相互的。不會因為對方的成就給予言語暴力，或是讓彼此感覺的不受重視或是被認定是一個失敗者；因為，這可是會嚴重影響到兩個人的相處關係喔。

六：雙方都會更加進步、一起成長

幸福的伴侶彼此揚升，他們設定目標並互相推動實現目標，同時為他們加油。他們關心自己的未來，因為他們可能有一天會結盟。他們希望看到彼此成功，並儘其所能互相支持。他們互相問責，不讓對方退出。他們是一個團隊，彼此合作，而不是對抗。真正的幸福來自內心，所以如果你對自己不滿意，你就無法建立幸福的關係。如果你不知道如何愛自己，你怎麼可能愛別人？

在每一段戀愛關係中，兩人都是互相影響著對方，一定要確定自己是快樂的，彼此的關係才有可能朝正向發展。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】