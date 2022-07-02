愛情｜12星座男沉船的表現：雙子若非你不娶　寧孤寒自己亦闊佬你

雖然有的人在愛情裡傷痕累累，並且表示再也不會愛了。但是這依然無法阻擋絕大多數人對愛情的嚮往，一旦生命中出現那個很美好的人，大家還是會不由自主的去喜歡對方，會願意為對方做出改變。而這就是愛情的魅力，誰也無法阻擋......



每個人在面對愛情時，表現都是不太一樣的。有的人比較外向，所以愛得也更轟轟烈烈。他們若是喜歡上一個人，恨不得讓全天下的人都知道，而且舉動也會比較瘋狂。而有的人就比較含蓄內斂了，他們在喜歡上一個人時，會用自己獨有的方式去表達愛意。那麼今天就讓我們一起來看看，到底十二星座男為愛淪陷時會是怎樣的呢？

來看看12星座男為愛淪陷時的表現，他們會怎樣去表達愛意呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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暈船暈得好深的白羊座男性的表現

白羊座個性急切，做事講求效率，行動力十足，說做就做，創造性佳，但有時做事三分鐘熱度、缺乏耐性，且過於衝動，容易讓人產生欠缺思慮的不良印象。白羊座的象徵是希臘戰神，因此他們勇敢、熱情、好戰，不會輕易放棄他們的目標......白羊男是性格很外向的那種人，所以他們有什麼心事想法，也都是直接表現在臉上的，旁人是一眼就能夠望得到的。而白羊男為愛淪陷的表現就是他們會整天都自己在那傻笑，哪怕工作著，他們也能夠抽空想對方，然後笑容又不自覺的浮現在臉上了。這樣的白羊男無需特意去告訴別人他們戀愛了，因為一切都是那麼的明顯了。

暈船暈得好深的金牛座男性的表現

金牛座個性趨於保守、務實且傳統。生活較重視物質層面，做事刻苦耐勞，耐力過人。不過有時會給人固執不知變通、做事刻板的感覺，甚至可能有物慾的傾象。金牛男一直都是比較保守的那種人，所以他們生活中也很少做出改變，一份工作他們可以做上好幾年。這是因為改變會讓金牛男很心慌，他們不知道自己該如何去適應。但是在愛上一個人之後，金牛男就會願意為了對方改變自己。哪怕是讓他們到對方所在的城市一切從頭開始，金牛男也會願意，只要有對方在自己身邊，他們就會覺得足夠了。

暈船暈得好深的雙子座男性的表現

雙子座個性具洞悉情勢、善於溝通、機智過人、應變能力強的特質。但雙子有時會過於善變，讓人捉摸不定的感覺，做事不夠專注，喜愛談論八卦，因此容易給人浮誇不實，甚至膚淺的印象。雙子男就算很有賺錢的能力，但是他們平日里在花錢上也是十分的節儉的。因為雙子男會比較有危機意識，他們認為多存一點錢總是沒錯的。不過在為愛淪陷之後，雙子男花錢就會一下子變得很大方起來了。他們認為錢花在對方身上，是絕對值得的。只要對方喜歡，那麼雙子男都會毫不猶豫的買買買，然後過後再去更努力的賺錢。

暈船暈得好深的巨蟹座男性的表現

巨蟹座偏好在固定範疇內行事以求得保護與安全感，常是家庭的守護者，個性較念舊敏銳，家庭意識深厚，若無法受到保護與慰藉時，容易產生排外性、防衛心、退縮閉塞的特質。巨蟹男可能沒有意識到，當他們為愛淪陷時，自己張口閉口都會是對方。他們已經算是很小心謹慎的一個人了，在喜歡上對方之後，巨蟹男也是很刻意的去隱藏自己的這種小心思不想讓別人知道，因為他們不想要給對方造成困擾。但是巨蟹男的愛是藏不住的，他們不管聊到什麼樣的話題，都會提到對方的名字，所以其實旁人一下就會猜到的。

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暈船暈得好深的獅子座男性的表現

獅子座個性較為自我，喜愛成為團體的中心或焦點，自尊心強烈，具有領導潛能與優越感。但倘若獅子座無法成為眾人的焦點，為了吸引它人目光，有時容易過度表現、行為誇張。在沒有遇到那個對的人之前，獅子男是沒有想過結婚這件事的。他們甚至有點排斥結婚，因為獅子男覺得一旦邁入婚姻殿堂中，自己也就失去自由了。再也不能想幹嘛就乾嘛，這樣實在是太憋屈了。可是當他們為愛淪陷時，獅子男就會突然很想要結婚。因為他們想要時時刻刻都跟對方在一起，而且這樣也不用擔心會失去對方。

暈船暈得好深的處女座男性的表現

處女座個性擅於分析整理、識人之明、個性細膩，並追求完美，但當面對無法解構渾沌無規則可循的事物時，常顯現神經質與嘮叨不休的個性。處女男不是那種會大膽表達自己情意的人，因為他們在感情中還是比較害羞靦腆的。哪怕很喜歡對方，但是出現在對方面前時，處女男也有可能會表現出一副沒事人的模樣，他們可不想讓對方笑話自己。不過處女男在為愛淪陷時，也是會有比較瘋狂的舉動的。那就是他們會把對方的照片放在自己的錢包裡，這樣就能夠隨時看到了。

暈船暈得好深的天秤座男性的表現

天秤座個性對任何事物抱持著平衡的態度，性格著重公平客觀，對藝術有良好鑑賞力，但有時為取得平衡，容易表現出優柔寡斷的負面形象。天秤男在為愛淪陷後，他們就會天天都想要見到對方。只要一天看不到對方，天秤男就會渾身都不自在。他們腦海裡每時每刻都在想著對方，會自己在那猜測對方都在做些什麼。所以天秤男會開始各種找藉口去接近對方，他們不一定會跟對方聊天，只要能夠遠遠的看到對方，那麼天秤男就會覺得很安心了，就不會胡思亂想了。

暈船暈得好深的天蠍座男性的表現

天蠍座個性善於守密，個性沈穩，意志力堅強，深謀遠慮，但受冥王星的陰險特質影響，天蠍座也很容易多疑，善妒，佔有慾強，報復心重，甚至有時會有縱慾的傾向。很多人害怕天蠍男，就是因為他們是脾氣不太好的那種人。總是一言不合，就會直接凶人家。就算對方是女生，天蠍男也不會有愛惜之情的，他們該怎麼樣還是會怎麼樣，相當的有原則性。但是在為愛淪陷之後，天蠍男就會為了對方收斂起自己的那些壞脾氣。他們頓時會變得很溫柔，以至於別人都會覺得他們像是換了一個人似的。

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暈船暈得好深的人馬座男性的表現

人馬座個性喜愛思考探索與追尋哲理，個性樂觀，富理想，好自由，但有時常粗心大意，一副無所謂的樣子，令人感到沒有責任感，甚至有時會有過度樂觀的傾向。人馬男在為愛淪陷後，他們甚至會開始忤逆自己的長輩。因為人馬男很確定自己的心意，他們就是想要跟對方在一起。這個時候不管任何人出來阻擋，人馬男都是聽不進去的。他們的眼裡看到的都是對方的好，所以他們會認為這些勸自己放手的人是別有用心。以至於就算是自己的父母反對，他們都能夠為了對方整天在反駁自己的父母。

暈船暈得好深的山羊座男性的表現

山羊座個性具有堅毅的耐力，務實的態度，作事一步一腳印，個性嚴謹、守紀律，但受土星的影響，有時會表現出冷漠、憂鬱、悲觀、壓抑、欠缺浪漫與不易溝通的特質。山羊男如果特別在意一個人，他們就會時常出現在對方身邊，然後會不停的嘮叨。但是他們的這些嘮叨都是為了對方好，是在關心對方。因為山羊男會很擔心對方沒有辦法照顧好自己，他們就只能不厭其煩的一直叮囑提醒著對方。摩羯男曾經可是特別高冷的一個人，現在他們就跟祥林嫂似的，每天一樣的話不停的重複說著。

暈船暈得好深的水瓶座男性的表現

水瓶座個性喜歡在周遭觀察眾生百態，個性獨立且自主，富有創意與研究精神，但有時因想法標新立異、顛覆傳統，不容易與人群融合，會給人一種獨行俠或不合群的印象。以前的水瓶男會覺得做飯是女人的事情，自己作為男人就負責賺錢養家就好了。但是在瘋狂的愛上一個人之後，水瓶男就不會那樣想了。這個時候的他們會一心想著要哄對方開心，看到對方吃著自己煮的東西時那種心滿意足的表情，水瓶男就會更有乾勁。他們在為愛淪陷後，就會整天研究著要給對方做什麼好吃的食物。

暈船暈得好深的雙魚座男性的表現

雙魚座個性包容力強，富有直覺，悲天憫人，容易與人相處，但有時為求凡事融洽，作事缺乏原則，容易受騙上當，甚至有時會有自我催眠或自我欺騙的負面傾向。雙魚男一旦為愛淪陷，他們就會變得很情緒化。之前的他們也算是比較理性的那種男人，尤其是在跟人打交道時，臉上總是會掛著微笑，表現得很有紳士風度。但是在愛情面前，他們真的沒辦法再淡定了。看到對方，他們就會一整天心情都美妙起來，做什麼都很有乾勁。若是對方不搭理自己，雙魚男就會苦大仇深的模樣，對誰都沒有好臉色。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】