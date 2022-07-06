湯盈盈靠善解人意成功收服錢嘉樂　鐵漢學懂製造驚喜成顧家暖男

【湯盈盈／錢嘉樂】湯盈盈日前迎來47歲生日，盈盈獲好姊妹佘詩曼、周家蔚、梁靖琪等為她慶生，看得出「七魔女」閨蜜們感情真要好！除了跟姊妹感情好，湯盈盈與老公錢嘉樂亦很恩愛，兩人於2012年結婚，婚後育有2個女兒，他們不時在社交平台上分享家庭合照，一家四口溫馨甜蜜令人羡慕！不過兩人的恩愛得來不易，原來兩人曾因為錢嘉樂難忘舊愛及性格不合而險分手？



湯盈盈與錢嘉樂因合作拍攝TVB綜藝節目《超級無敵獎門人》而擦出愛火花，有指湯盈盈在初次見到錢嘉樂時就認定了他是理想對象，於是就主動展開追求，這段女追男的愛情故事也就這樣展開了！其後不久，兩人就開始發展地下情，低調相戀5年才公開戀情。

湯盈盈與錢嘉樂因合作拍攝TVB綜藝節目《超級無敵獎門人》而擦出愛火花，有指湯盈盈在初次見到錢嘉樂時就認定了他是理想對象！（tong_ying_ying＠IG）

湯盈盈錢嘉樂曾因男方難忘舊愛李珊珊險分手？

在跟湯盈盈拍拖之前，錢嘉樂亦曾經與不少圈中女神拍過拖，包括李麗珍、關秀媚等，其中與李珊珊的那段戀情最令人刻骨銘心！李珊珊是1996年香港小姐競選的四料冠軍，當年錢嘉樂與李珊珊相愛了9年，更被稱為圈中的「金童玉女」，當時眾人都看好兩人會情定終生，而事實上錢嘉樂亦曾向李珊珊求婚，但可惜李珊珊也未有答應，有指當年女方還年輕未定性所以未有心理準備要結婚，最後「不結就分」，兩人在2007年宣布分手，結束這段9年情！

錢嘉樂與李珊珊相愛了足足9年很難說放下就放下，在湯盈盈與錢嘉樂拍拖2年後，兩人曾經傳出分手消息，分手原因有指是兩人性格不合，以及錢嘉樂一直未能忘記舊愛李珊珊，幸好兩人最後也排除萬難決定繼續走下去，最後更在2012年正式結婚！

在湯盈盈與錢嘉樂拍了拖2年後，兩人曾經傳出分手消息，分手原因有指是兩人性格不合，以及錢嘉樂一直未能忘記舊愛李珊珊，幸好兩人最後也排除萬難決定繼續走下去！（tong_ying_ying＠IG）

湯盈盈靠善解人意成功收服錢嘉樂 結婚10年恩愛如昔

湯盈盈與錢嘉樂在婚後育有2個女兒，在2個女兒出世後，錢嘉樂變得更顧家！在不用工作的時候，錢嘉樂必定就抽時間陪伴女兒學習及遊玩，享受一家四口的親子時光，不時在社交平台上見到他們的幸福家庭照，也充分感受到他們一家的溫馨，看得出錢嘉樂是個「愛妻號」、「好爸爸」！

錢嘉樂一向給人的形象就是一個「鐵漢」，但他曾坦言因為太太湯盈盈而令他改變了不少，令他變得也有「鐵漢柔情」的一面。錢嘉樂曾分享指，他本來不是一個很會為太太製造驚喜的男人，但隨著跟太太相處多了，湯盈盈又會不時提醒他紀念日及教他怎樣可以細心一點，令錢嘉樂也漸漸地學會了給驚喜對方，或許是因為這樣令他們婚後10年依然恩愛吧！

湯盈盈與錢嘉樂在婚後育有2個女兒！（tong_ying_ying＠IG）

錢嘉樂曾經公開大讚湯盈盈很會煮飯，又會把他照顧得無微不至，從來不會埋怨他因為工作而忽略了自己，也因為湯盈盈的善解人意成功收服到錢嘉樂這位「鐵漢」！兩人結婚至今不知不覺間已有10年，祝福他們繼續恩愛，成為圈中模範夫妻！

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【湯盈盈、錢嘉樂Q&A】