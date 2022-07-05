脫單｜到底要幾鐘意一個人先適合拍拖？9項戀愛指南讓你變成你們

只有強大到不會因為一點點好就深陷其中時，才有可能理智判斷對方給你的這點愛，到底是獨一無二還是廣撒網，所以，作為成年人，千萬不要輕易覺得別人喜歡你，這是必須有的理智......



有人說，現在的地鐵很快，一站能愛八個。前一陣，朋友就在地鐵上遇見了一個完全理想型的男生，連著幾天下班時，總會在站台碰見。她鼓起勇氣要了聯繫方式，慢慢和對方聊了起來。她覺得自己是喜歡對方的，但卻越來越猶豫，總覺得離考慮戀愛還少些了什麼。很多人在喜歡一個人的時候，都有過類似的困惑：不清楚自己的感覺是不是喜歡、是哪種喜歡；不清楚這份喜歡的程度，能不能夠好好地談一場戀愛……

你有多喜歡他？是時候與他確立關係了嗎？以下是一份「喜歡程度對照指南」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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你有多喜歡他？這是一份獻給你的「喜歡程度對照指南」

Level 1 單點的積極情感

喜歡的第一個階段，是單一的積極情感。 比如crush，在和對方還沒有太多交集的時候，你就被對方的某個特點所吸引了。可能是因為「顏控」「聲控」，也可能是對方某個的表情特別可愛，大腦釋放出令我們感覺良好的多巴胺，讓你覺得對方很adorable。 還比如性吸引力，當你感受到對方身體的荷爾蒙和性張力時，產生了快樂的情緒，你把這種快樂和積極感情聯繫了起來——認為給自己帶來快樂情緒的這個人，是自己「喜歡」的人。

從心理學上講，當你將自己的想法和價值投射到另一個人身上時，你就會不自覺地認為對方擁有某些你所鍾意的特質（但可能這只是你的想像），你會對自己創造的這個形象產生強烈的積極感覺。 這種喜歡，雖然單一，但往往伴隨著新鮮感、性吸引力等帶來的純粹的快樂，心動的感覺很猛烈。即使短暫、脫離現實，之後你可能還是忍不住反反覆覆回味。

Level 2 立體的複合情感

喜歡的第二個階段，是一種更複合的、立體的積極情感。 這種感情，可能包含了crush、情慾、依戀、欣賞或崇拜中兩種或多種。在與對方相處時，你感覺心中有一種複雜的情感在湧動，你會時常覺得自己和他很親近，似乎你們之間有特別的情感紐帶。 這種喜歡，可能是對心儀的潛在發展對象、對身邊親密的朋友，也可能是對你所崇拜的、優秀的人。

當你被對方身上美好的一面吸引，你自然而然地會想要更進一步了解他。 正如社會心理學家Dr. A. Fugère所言：「我們可能會被某些人所吸引，僅僅因為他們是好的聽眾，或是交談起來很有趣，同時我們並沒有感到性吸引（Fugère et al., 2014）。」 總之，你對他的存在有一些複合的、立體的好感。在他身邊，你不僅感覺輕鬆自在，自我感覺也更好。

Level 3 有佔有欲的、排他的喜歡

喜歡的第三個階段，是一種強烈的、排他的（exclusive）的喜歡。 當你的喜歡達到這種程度，說明你已經準備好了進入一段排他的關係。你已經花了一定的時間了解對方，這段相處讓你意識到，你已經不想再和別人約會。

這種排他性關係需要責任感，同時也意味著，你對他是有佔有欲的。你將對方看作是「自己的一部分」的同時，也希望自己能成為對方人生中的一個重要角色。 值得注意的是，當你對一個人的喜歡還沒有達到level3時（如處在 level 1和 level 2），並不意味著它將一直停留那裡。感情是流動和充滿變化的，嘗試著留出一些時間和對方更多地相處、約會、加深對彼此的了解。看看這份喜歡能不能夠在和對方的接觸交往中昇華進入 level 3。

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不同類型的喜歡可能源於不同的生理和心理機制，離「愛情」可能還差得遠！

很多時候我們感覺到的「喜歡」，並不直接意味著浪漫的親密關係的發生，它可能距離真正的愛情還少了些什麼——

類型一：喜歡，但不一定親密

比如，在crush時，即使我們對對方的人品、三觀、學識和家庭一無所知，僅僅憑著幻想和腦補，我們也能感到瘋狂的心動，享受crush帶來的美好和快樂。 這種感情，根植於我們自己的幻想，在很大程度上甚至不需要基於和對方的現實聯繫。一旦進一步了解，可能就不得不面對幻想覆滅後的殘酷現實。 這種缺乏彼此了解的喜歡，是一種強烈但非常不穩定的體驗。

類型二：喜歡，但不一定有激情

小時候，我們會很喜歡自己的毛絨玩具、照顧著我們的人，比如外公外婆、爸爸媽媽；和自己要好的朋友在一起時，我們也可能喜歡他的幽默風趣，我們能夠看到對方的閃光點，感受到對方的魅力，但並不會想和他親親抱抱…… 這種類型的喜歡的發生，是因為我們和對方足夠的親密，彼此產生了真實的連接，對方是我們願意親近、信賴的人。

研究發現，當我們被他人感動時，彼此的親近感都會增加（Seibt et al., 2017）。 當對方對我們表示關心、向我們提供物質、情感上的支持和幫助時，我們會產生這樣一種充滿信任與依賴的喜歡。不過，像這樣的感情往往缺乏激情，離通往浪漫的親密關係還有一段距離。

類型三：喜歡，但不一定欣賞

你可能喜歡一個人，但你並不對他有積極的認可——你不希望成為像他一樣的人。

臨床心理學家 Josh Gressel 認為，當我們能夠在他人身上看到美好的品質時，我們會進行理想自我的投射。

我們將對方作為一個可見的效仿對象，希望ta的存在能夠激發自己更好的一面。但當我們不欣賞一個人時，對方是缺乏這種能力的——和他在一起，我們不能自我感覺更良好。 這也是為什麼很多快餐式戀愛、一見鍾情在一起的人，在彼此接觸了解一段時間後，會感到很失望。你無法在對方身上看到理想的自我，無法用欣賞的眼光去看待對方，你甚至感覺自己不會因為他成為一個更好的人。 這種缺乏欣賞的喜歡，可能是一種痴迷的狀態，類似於成癮，它可以作為一種進入穩定關係前正常存在的一個階段（Tennov, 1979），但也可能發展成「病理性迷戀」。

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你想知道的最終疑問：喜歡一個人多深，才會想談戀愛？

以下三個維度能夠幫助你判斷，愛情是否即將在你和你喜歡的人之間即將降臨——

1）不再只是關於自我需求時

有的「喜歡」，僅僅是因為自我的需要。比如在依戀關係中，我們會更多考慮自己的需求和願望。我們喜歡對方，因為他給我們帶來了好處，且這種好處並不是相互的。 當對方一旦沒有達到心中的標準，我們就很容易放棄對方。我們只是需要對方的形像作為情感的寄託，無論是滿足我們自己被愛、被呵護，還是和世界有連接感的需求，本質上都以「我」為主的。

這樣的喜歡是單方面的、脆弱的。 只有當你對一個人的喜歡，開始不再是只關注與自我的需求，而是也將對方的需求納入到這份感情裡，這樣的喜歡才能夠成為良好的親密關係的基石。

2）對彼此的認知有現實基礎時

當你喜歡一個人是基於一些現實基礎的了解，可能才是一段親密關係良好開端的信號。如果你們完全缺乏對彼此現實生活的認知，僅僅存在於幻想中的感情注定是空中樓閣。 西北大學教授心理學McAdams認為，當你通過跨越「三個認知層次」去了解一個人時，你會穩步建立對他的理解（Mayer, 2010），你才能夠真正地「看見」對方。

第一個層次，是能夠對對方進行廣泛的、一般的特徵描述（general traits），比如他是一個害羞的、外向的、聰明的或是熱情的人；第二個層次是，能夠了解對方的個人價值和目標（personal concerns），比如他的生活重心是什麼？；第三個層次是，能夠了解對方的身份認同（identity），比如他如何看待自己。 當你們已經有過一些深入的談話，彼此從模糊的形像變得漸漸具體，你們就離建立浪漫的親密關係更近了一步。

3）當兩個人開始成為「我們」時

試試在你們的聊天記錄裡搜索「我們」，看看這個詞出現的頻率高嗎？

當你喜歡一個人程度很深的時候，你便願意承擔隨之而來的責任。當「你我」變成「我們」，你就像會像對自己負責一樣，對自己喜歡的對象負責。這種負責可能是願意對雙方的物質生活負責，也可能是關照對方心理層面的需求。責任感也是良好親密關係的前提，如果你感到對對方的幸福負有責任，你自然會主動地去關心對方最近過得好不好、有沒有辦法讓對方更開心。

不過，負責不代表我們要完全承擔另一個人的責任。我們同時要尊重所愛的對象，把對方當做一個獨立的個體，尊重對方的獨特性，讓對方可以按照自己的意願，自由地生活和成長。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】