人工不到男友一半卻要求簽婚前協議　女方提3大條件：孩子跟我姓

結婚是人生大事，不僅要考慮兩人的感情是否穩固，雙方家長也會在彼此婚姻中扮演重要角色，一名台灣網友就分享他女友提出婚前三大契約，讓他覺得被羞辱，但其他網友看了卻認為契約有其道理。



原文版主在Dcard以「女友要我跟她簽婚前契約」為題分享，他今年28歲，薪水台幣八十幾萬（折合約港幣22萬），女友薪水台幣四十萬出頭（折合約港幣10萬），在交往期間他常常請客，房子租金也沒跟女友收，他最近問女友有沒有結婚的意願，女友回覆說需考慮一下，因為她今年25歲而已，不想那麼早結婚。

怎料3天後原文女友遞上婚前協議，內容有三點，令男主感到侮辱。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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原文版主接著說，女友過了三天後拿了一個契約草稿給他，內容有三點，首先是生小孩的話，原文版主要讓女友住高級月子中心，一個月五十萬（台幣）的等級，而且小孩要跟她姓。第二是原文版主不用買房，因為她爸媽幫她買了一間房子，但要跟她爸媽住同一條街，而且因為她買房了，所以原文版主要負責生活費用，大概是吃飯和水電與網絡費，其他衣服、娛樂、化妝品等，女友會自己負責。

最後一點則是夫妻財產分開制，因為女友的爸媽給了她不少股票，每年股利所得就超過原文版主薪水了，原文版主也說他終於知道為何女友賺那麼少，卻還敢花錢了。但基於以上三點，讓原文版主覺得很羞辱人，而且占盡便宜。

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網友紛紛留言，「今天反過來說小孩跟你姓，她住你買的房子付生活費，你財產比較多所以夫妻財產分開，你覺得羞辱人嗎？你有占她便宜嗎？如果雙方價值觀一開始就有衝突，不要等結完婚再來討論」、「到底為啥一定要跟男方姓我是真的不懂？跟女方姓就被佔便宜？你是父權遺毒嗎？很多夫妻現在會簽婚前契約，我認為這沒啥，也沒羞辱你啊，那本來也就不是你的財產，你們到時候如果鬧離婚，財產也分的乾淨沒什麽好吵的」、「她先講表示她也算尊重你，更何況，這只是在刻板印象下的男女對換罷了，不能接受就分開吧，找個自己能接受的，祝福你們」、「看來是女生家境比男生好的多，所以要求男生入贅，可接受就接受，不接受就找一個一般家庭的結婚，說到底你高攀人家了」。

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