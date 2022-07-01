男友的這個肢體語言說明已不再愛你　13種徵兆揭露你們現正分手中

每一段關係的分開，都不是毫無預兆的，其實在你們的日常相處之中，都已經存在著許多「回不去」的信號了！



外國身體語言專家Patti Wood就針對情侶之間的關係，集合多位不同領域的專家，從心理學、肢體語言等等方面列出了13個分手前的潛在徵兆，如果伴侶同時有符合其中幾種行為，就要好好提高警惕了！

看看身體語言專家曝13種分手前的潛在徵兆...他已經不愛你了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1.對方走路時的腳尖方向

當和伴侶走在一起時，感情融洽的兩人，會因為依賴感而不自覺腳尖會朝向對方，所以當另一半走路時腳尖都向外，也就是他內心想遠離你的訊號了。

2.聊天總是心不在焉

熱戀時話題總是聊不完，不愛的時候多講幾句話都會顯得不耐煩，因此無論是當面說話，或者講電話，發現對方不是沒有專心聽，就是很想趕快結束話題，就代表著對方已經不想與你多做溝通了。

3.對方對你的性慾下降

「性」在感情裡有很重要的意義，當對方連碰都不想碰你的時候，除非真的對方每天工作累到不行或壓力超大，不然也是一種感情的警訊。

4.避談兩人的未來

兩個人談戀愛，除了當下，當然還是希望能夠擁有彼此的未來，但如果對方總是避談未來，那麼可能他壓根就不想跟你有未來。

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5.喜歡把「我需要點空間」掛嘴上

雖然人與人之間，本來就應該要有彼此的空間，但當對方會把這句話說出口，也就代表他不想與你溝通，而是直接不希望你打擾他的生活，這樣的暗示應該就很明顯了。

6.說話時眼神總是看向左邊

許多肢體語言專家都認為，人在說話時眼神看向左邊，代表他正在「創造事實」，也就是正在欺騙你或者修飾事實。

7.不再雙手擁抱你

擁抱是戀人間很親密的舉動，當對方不愛你時，則會避免正面接觸，因此可能最多只是單手單間擁抱，或者甚至迴避你的擁抱要求，都代表他正在抗拒與你的關係。

8.不再那麼合拍

相愛的兩人，不自覺會做出和對方相似的舉動、表情、話語等等，稱為「鏡面動作」，但倘若兩人這樣的機率越來越少，也表示你們之間頻率慢慢消失。

9.字體的大小變得不一樣

根據筆跡學家Karen Weinberg透露，如果一個人在寫「love」的時候，筆觸有點猶豫或者字體忽大，而在寫到你的名字時字體變小，也說明對方心裡對於這份感情有所遲疑。

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10.開始變得很愛挑剔

一個人不喜歡對方，任何舉動就會變得刺眼，挑剔也就變得頻繁。

11.約會不再準時

除了那些一直以來都很沒時間觀念的人以外，如果對方約會開始遲到，代表他對你失去興趣或者不再尊重你。

12.多一支手機

一般的人除非工作需求使用工作機，不然莫名需要用到兩支手機，相信背後代表的意義，怎麼看都讓人很起疑吧！

13.越來越打扮自己

交往一段時間，突然對方開始重視打扮，噴上香水，彷彿和你剛約會時一樣，那也許就是他身邊出現另外一個心儀的對象了。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】