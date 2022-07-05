雷神4｜Chris Hemsworth寵妻狂魔婚後12年依舊纏綿：世上最棒老婆

【雷神4｜雷神索爾】《雷神索爾：愛與雷霆》即將於本港時間7月6日星期三正式上映，由預告片公開後讓不少Marvel迷大感期待，等待多時終於上映播放。日前，飾演雷神的男星Chris Hemsworth表示此部電影可能會是他最後一部的Marvel電影，亦代表可能他將要卸任雷神一角，此番話令到不少影迷相當不捨。畢竟Chris Hemsworth所演的雷神深深烙印在影迷心中，若果真的如此大家一定不能錯過這套電影！



【雷神4｜雷神索爾】《雷神索爾：愛與雷霆》即將於本港時間7月6日星期三正式上映。（IG@chrishemsworth）

雷神4｜雷神圈中有名愛妻號：3招成功婚姻秘訣

回到現實世界，Chris Hemsworth戲內戲外貫徹始終都是一名「英雄」，他在家中是家人們的「英雄」，是圈中有名的愛妻號，不時被拍到跟孩子們打成一片。現年38歲的Chris Hemsworth跟大7歲的西班牙女星Elsa Pataky結婚12年依舊纏綿，不時在社交平台大放閃光彈，婚後二人育有2子1女，一家五口樂也融融。

【雷神4｜雷神索爾】Chris Hemsworth戲內戲外貫徹始終都是一名「英雄」，他在家中是家人們的「英雄」，是圈中有名的愛妻號。（IG@chrishemsworth）

自我們相遇的那一天起就像是天注定的緣分！ Chris Hemsworth

雷神4｜Chris Hemsworth婚姻秘訣 1. 家人為首

當年跟太太僅交往3個月情定終身，結婚多年後Chris Hemsworth毅然決定一家五口由洛杉磯移居澳洲，只因為了三名孩子可在自然健康環境成長。直到2019年突然宣布暫別娛樂圈，背後原因是希望能夠花時間陪伴家人。

【雷神4｜雷神索爾】婚姻秘訣 1. 家人為首（IG@chrishemsworth）

雷神4｜Chris Hemsworth婚姻秘訣 2. 命中注定的緣份

Marvel戲迷都稱二人為「命中注定」，在太太15歲時因看了北歐神話雷神的故事後，對雷神十分欣賞而紋下有關雷神的紋身，誰不知冥冥自有主宰，20年後她竟然跟飾演雷神的Chris Hemsworth相愛且結婚，從此二人更在身上紋下專屬彼此的情侶紋身。

【雷神4｜雷神索爾】婚姻秘訣 2. 命中注定的緣份（IG@chrishemsworth）

雷神4｜Chris Hemsworth婚姻秘訣 3. 從不忘感激太太

太太婚後選擇相夫教子，全為了不阻礙Chris Hemsworth，使他能夠全心全意地發展演藝事業。眾所周知藝人基本上一年365日全天候工作，完全無休息時間。正因Chris Hemsworth有一名賢內助使他能夠專心拍戲，而他有空閒時間都會奉獻在家庭上，不時都會看到出席頒獎典禮時，太太亦有陪伴左右。

我真的很感謝我的妻子，她在我們有了孩子後，還是把家中一切管理的井井有條，她也成為了支撐著我的精神支柱。 Chris Hemsworth

【雷神4｜雷神索爾】婚姻秘訣 3. 從不忘感激太太（IG@chrishemsworth）

雷神4｜太太「神隊友」 Chris Hemsworth成功背後有位賢內助

雷神索爾｜Chris Hemsworth太太Elsa Pataky多年前曾接受外國媒體《Sunday Life》大方分享經營婚姻的秘訣。（IG@chrishemsworth）

Chris Hemsworth太太Elsa Pataky多年前曾接受外國媒體《Sunday Life》大方分享經營婚姻的秘訣。她表示：「溝通及體諒就是婚姻成功關鍵」、「沒有孩子的情況下，都會一同做一些有趣的活動享受二人世界」。她強調婚姻是需要花時間及功夫去經營，必須要有耐性及體諒對方，通過不斷的溝通讓對方了解自己。

【雷神索爾｜Chris Hemsworth Q&A】