4大命中無姻緣的面相特徵　鼻有節多霧水情緣　眼凸脾氣大難食糊

從前女性走入婚姻，彷彿就是人生必經的道路，一旦晚婚，從年齡三字頭開始，催婚的轟炸就像是海嘯襲來，更別說不想結婚，簡直就是離經叛道的決定。



但到了現代，幾歲結婚、結不結婚就算有耳語，女性也已經能站得住腳，畢竟有能力給自己幸福，其他人也說不上嘴！而今天我們就從面相來看，女性有哪些特徵容易晚婚，甚至終身不嫁。

來看看不是晚婚就是終身不嫁的4種女性面相。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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鼻子山根凸出、起節

山根較高聳且突出的女性，想法比較以自我為中心，個性也較強勢，且同時在事業上也有很卓越的表現，頗有新時代女性的特質，絕不會只甘願做一個溫順婉約的小貓，更不可能屈就，因此大多男性都會覺得自己配不上選擇知難而退，而她們也看不上沒有才華、軟弱的男性。

額頭高且凸出

額頭較高凸的女性，個性比較倔強，時常會鑽牛角尖，導致做事情猶豫不決，所以談感情容易想得太多，又不滿足於現狀，也就常常錯過許多好機會。不過，有這樣特徵的人，同樣在事業上有所成就，也就可能因此先把工作放在第一位，終身大事被放在後面了。

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眼睛較凸

眼球較凸的女性，平時個性給人的感覺就比較男孩子氣，容易成為男性的好哥們，所以可能身旁異性朋友很多，卻沒半個可以當作對象的。而且他們脾氣不小，也有點多疑，談戀愛容易有不少的爭執，需要點歲月累積來修正自己的個性，才比較有機會找到適合走入婚姻的另一半。

耳朵薄小

耳朵有這樣特徵的人，比較愛自己，在感情上也就比較不懂得怎麼付出，享受被捧在手心上當小公主，雖然心性聰慧，但過於好勝，總是喜歡和另一半爭論，某種程度上有點「公主病」，也就導致雖然有桃花，但最終因為這樣的個性而趕走不少的對象。

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