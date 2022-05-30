5種面相結婚後財運更旺　唇厚天生有食神　田宅宮開闊無癦易有樓

一個人能夠打理好自己的生活很好，但若兩個人能夠互相扶持，先成家然後再立業，又會是另一番令人羨慕的人生。



如果擁有以下這幾種面相的人真的有福了，不僅天生財運就高人一等，婚後還能因為另外一半的協助而更上一層樓，過上衣食無虞的人生！

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田宅宮開闊有光澤

眉毛與眼睛之間的位置，在面相上稱田宅宮，象徵著一個人的經濟條件，如果在田宅宮的位置開闊且紅潤有光澤，沒有疤痕與痣，代表此生的家境都會不錯，在房地產方面也能有很好的著落，尤其婚後也會因為另一半的關係，而帶來更好的財富與財運。

鼻樑鼻頭有肉

說到財運旺，當然不能錯過鼻子這個最重要的財帛宮，如果鼻頭有肉厚實，甚至類似所謂的「蒜頭鼻」，代表你賺錢存錢的能力非常好，如果婚前你沒有這種感覺的話，婚後有另一半的支持與幫助，甚至幫助你理財，財運就絕對會更加突出，生活水平也會開始提高。

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下巴圓潤

很多人都覺得下巴圓潤很顯胖，但其實在面相學，這代表你中年到晚點的運勢會非常好，也就是走老運！而下巴圓潤的人，本身對於家庭生活就很重視，也很懂得持家，而這樣的性格也會為他們帶來福氣以及另一半的愛護，因此在財運以及整體運勢上，也能因為與伴侶互相扶持，而越來越好哦！

唇厚

嘴唇厚實有肉的人天生就有讓人稱羨的口福，一生不用擔心吃不飽，自然財運也很不錯。而且唇厚的人個性踏實穩重，也很懂得照顧人，缺點就是少了點行動力，很需要貴人的幫忙，而婚後另一半就是自己的貴人，只要夫妻和睦，生活也會越來越順遂富裕。

天倉開闊豐隆

天倉就是太陽穴的位置，如果開闊且飽滿豐隆，代表天生財運很好，成長環境也會很不錯，且自身賺錢能力更加出眾，在職場上也能有很重要的地位。而結婚後，不僅事業更能蒸蒸日上，另一半的支援也會讓生活更加無虞，完全體現「先成家後立業」！

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