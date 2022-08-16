七仙羽｜5個女生拍拖時常犯的致命錯誤　疑心病重、問到煩易被飛

墮入愛河的感覺雖然 amazing，但有些事情是你作為女朋友不能不顧及的，否則隨時種下禍根，久而久之就親手斷送美滿幸福。



以下五項新手女友常犯錯誤，你有似曾相識的感覺嗎？

新手女友常犯的5大錯誤是甚麼？重點是要多為對方著想！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、太容易發脾氣

妝化得不好，發脾氣；月事令自己心情不好，發脾氣；餐廳排隊等太久，發脾氣；怎料東西不好吃，發脾氣。女生實在有無限個發脾氣的理由，不過，要不要全都發在男朋友身上？你自己靜下來想想。不是每個男朋友都有出氣袋功能的，大小事情都發洩在他身上的話，你猜他會覺得怎樣呢？

二、疑心重過電單車

男朋友覆訊息慢，或者 miss 了一個 call，就著急地問「 你去咗邊！同邊個一齊！」Wait a moment，師傅想問你，你在急甚麼呢？他家中五十歲嘮叨的媽媽都沒你管得那麼嚴。如果你無緣無故就起疑心的話，這些情況本來無事都會變有事。因為男生會覺得：反正都懷疑我，無做也懷疑我，不如我照做算了。

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三、當男友大水喉

購物是女人的天性，「我要這個手袋 」、「想要這條裙 」、「這對耳環一定要買 」，想買東買西很平常，但時時也要男朋友埋單，就不太理想。自己的物慾自己滿足，如果你男人是有錢的，不停索取會令他產生戒心；如果你男人是經濟水平一般的，為了哄你開心他可能去借錢，慢慢深陷財政的壓力深淵，對你們的關係百害而無一利。

四、忽略重要「性 」

一段感情中千萬不可對「性 」避而不談。一百年前，女生連牛仔褲都不能穿，結婚前被發現不是處女就得浸豬籠，性事從不可以公開談及。到了這個年代，談戀愛當然也要談性。別以為只有男生會想色色的，女生也可以色色的。其實親熱都是愛的表現，最重要是大家知道對方在期待甚麼。可以不可以，想要不想要，要說得清清楚楚。

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五、太早講未來

有些人拍了拖幾個月，就有意無意地跟對方談及結婚話題，這樣壓力太大了。長期關係來說，結婚是愛情關係中的里程碑，可是熱戀初期，還是浪漫一些比較好。有時候，當下是比將來更重要的。你們需要更了解大家，更懂得為大家設想，然後再去計劃未來。當下已經很多事情也說不定了，將來的事，將來慢慢說吧，不然把對方嚇走了，你幻想中的婚禮也苦無對象。

以上列出五個新手女友常犯的錯誤，如果你正在熱戀，看了覺得師傅說的令你很不忿，不要緊，請你蓋上書本，做七下深呼吸，再打開這本書。因為九成是我說中了，你必須改善。

初入愛河，切記戒自我、戒急躁，多為對方著想，一定是萬能靈藥。至於還未脫單的你，當然要將這些重點記住，醞釀好女人的能量，自然與好姻緣相吸。

七師傅贈你幾句：「初入愛河，切記戒自我、戒急躁。」



《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】