12星座愛情｜也許是註定有緣無分　這4對情侶CP今生只會愈愛愈累

最美好的感情應該是兩個人在一起越來越親近，越來越甜蜜。因為對對方的了解更多，才知道要怎麼樣去跟對方相處，怎麼去哄對方開心。



但是這樣的感情畢竟是少數的，生活中很多戀人之所以最後會分道揚鑣，就是因為彼此越愛越累。那麼十二星座中哪些人星座CP是這樣的呢？

這些星座組合在一起只會愈愛愈無力，根本不知道要怎麼樣去跟對方相處。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座VS處女座

白羊座跟處女座的相處之所以越來越累，就是因為他們兩個人的個性都特別的要強。要知道，兩個人在一起總是會有分歧矛盾的時候。若是有一個願意做出退讓，彼此能夠相互包容，那麼問題就能夠很好的得到解決，兩個人也可以越來越默契。但是白羊座跟處女座就是始終堅持自己的想法，一點都不願意做出退讓，所以兩個人才會爭吵不斷。

巨蟹座VS天秤座

巨蟹座跟天秤座一開始會相互喜歡上對方，就是認為對方的為人品性都很不錯，應該是可以相互扶持一輩子的。但是當彼此深入接觸後，就會發現兩個人在很多事情上的觀點是截然不同的。這樣差異很大的三觀，並不是誰做出退讓就可以解決的。因此巨蟹座跟天秤座雖然性格都很溫和，但是他們跟對方在一起就是會覺得很累，兩個人根本就不是一路人。

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獅子座VS山羊座

獅子座是玩心很重的那種人，他們走到哪裏，都能夠很快的就交上新朋友。而且獅子座喜歡到處闖蕩，他們覺得年輕就應該要多多嘗試，這樣人生才會豐富精彩。而山羊座則是相反的那種人，他們特別的保守。什麼事都不願意去嘗試，就喜歡窩在自己的避風港裏。所以獅子座跟山羊座會越愛越累，因為兩個人都希望對方能夠陪著自己，但是彼此卻又都做不到對方那樣。

天蠍座V雙魚座

天蠍座對於未來的規劃是相當精準的那種，因為他們喜歡提前規劃好一切，這樣後面不管遇到什麼事，自己都能夠遊刃有餘的去解決了。而雙魚座喜歡走一步算一步，他們覺得人算不如天算，所以那麼早做規劃幹嘛呢，一切未必會按照自己所想的那樣來。正是兩個人對於未來的規劃不同，因此彼此才會越愛越累，會開始覺得對方跟自己並不是一路人。

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