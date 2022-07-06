戀愛關係進入了穩定期要怎樣經營？　小心3個習慣摧毀你們的愛情

肢體語言上的接觸帶來情感上的加分和增加親密程度，是感情升温和保温的催化劑。這個也是在熱戀期總感覺相當甜蜜的高糖時刻。



可是相處時間久了，情侶慢慢享受平淡且幸福的小日常。看似毫無問題，實際上正在摧毀兩人的愛情。這不是變心，而是源自於生活我們不察覺的小習慣。

要避免這3個不自覺的日常習慣，會慢慢摧毀你們的親密關係呢。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不願討論性

性生活是情侶之間最親密的身體接觸。不少情侶都羞於表達自己的需求甚至也不討論在性愛中的感受。這會推向兩人走向無性生活。確實有少數人群是無性情人，但親密關係是維持兩人愛情其中一個關鍵點。

2. 注意力集中在其他事件上比愛人來得多

生活中我們扮演的角色不止一個，要投入注意力的事物也繁多。走出熱戀期，我們回歸現實便會被繁瑣事物奪走對愛人的關注。例如忽略對方的感受、專注打拼事業和孩子的成長髮展。逐漸忘了兩人在一起的初衷和感受。

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3. 停止甜言蜜語，剩下謾罵和批評

當愛人關係進一步發展，生活上會有更多接觸和了解，例如開始了同居生活發現對方生活習慣不如自己預期便開始了不滿。累積的負面沒有經過溝通，直到情緒爆發將兩人感情推向冰點。

兩個人能相遇且相愛都是得來不易。學會敞開心房溝通，多了解彼此才是真正的維持一段感情畢竟雙方成長背景均不同，生活習慣上也會有差異。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】