男人心目中5種「極品」女生　拜金事小　這點嚇到追求者走夾唔唞

相信有時候我們會覺得很難理解，為什麼總是那麼難遇到對的人。女生首先必須要了解的是，男生與女生有着不一樣的思維，同樣的問題就有着兩種不一樣的看法。



舉例來說，綠茶婊是女生們最討厭的人物，但在許多男生眼中她們是很有吸引力的。在男生的思維裏，其實暗藏着5種地雷女，讓他們覺得很不ok，直接將她們ko出名單。

所以啊，女生們看看自己是不是踏中了男生的地雷，所以一直找不到對的人吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 散漫、邋遢

很多女生在外面總是穿得光鮮亮麗，但是一步入她們的家或房間就像進入了戰鬥區。如果純粹房間雜亂也就算了，但不衛生讓許多男生會覺得難以忍受。雖然也有很多男生的衛生習慣並沒有很好，但如果遇到比自己還邋遢的女生也會盡量避開。尤其是吃了的食物堆積在房裏，引來一堆蟑螂、螞蟻，單想就嚇壞了啦！

2. 過度依賴

過了熱戀期，兩人都會開始抽出一點屬於自己的空間，但如果你還是想要每天24小時膩在一起，那麼會讓男生為此感到困擾，畢竟大家還需照顧自己的工作或學業，不可能一直都只是談戀愛而不做其他事啊！偶爾撒嬌男生會覺得很可愛，但是撒太多則會變成很煩，也讓男生覺得：難道你就沒有別的事情可以做嗎？

3. 盛氣凌人

與第二點相反，這類女生比較獨立，但就略嫌過於獨立以至於很兇，什麼都要做主，只要一點點不順心就會發脾氣。就算在男生的朋友面前也完全不給面子，這樣只會讓人覺得女生很過分、無理取鬧，得不到好處至於還讓自己的形象大大破壞。

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4. 過於嚮往物質生活

有些人對於名牌有着崇拜心理，覺得只要在身上有名牌就是身份的象徵。如果女生三不五時就想要飛去歐洲買名牌，不管什麼節日都要禮物或者到高級餐廳用餐，覺得這是理所當然的，那對普通打工族來說是很吃力的一件事。就算實力雄厚的男生也不見得會常常為女生買賬，畢竟沒有人喜歡隨便花錢的女生啊！每個人都想要過好日子，但首先要學會的是金錢管理。

5. 羅羅嗦嗦、碎碎念

有些女生很愛念，不管大事小事都會念上幾句。男生與女生約會原本想開開心心與另一半吃餐飯、看場戲，結果女生一直在旁邊碎碎念，讓原本想要約會的心情都破壞了，演變成吵架收場。

這些地雷你有踩中嗎？如果有，那麼是時候改變一下自己的一些陋習，這樣就能讓另一半不溜走了！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】