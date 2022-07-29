MIRROR演唱會意外｜懷疑患創傷後遺症（PTSD）？6項症狀請即求醫

PTSD的定義

創傷後壓力症候群(Post-Traumatic stress disorder, PTSD, 以下簡稱PTSD)指的是一種精神疾病。您會因過去的經歷而引發恐慌發作。對許多人來說經歷創傷之後，心裡會受到毀滅性的傷害，但是有些人在歷經事故或戰爭之類的痛苦，或令人震驚的事件後，會發展為PTSD。患者會發現自己一直在思考創傷事件，它會影響您的生活，且很難適應這一段時間的變化，但是有一些方法可以使您逐漸康復。



PTSD有多常見？

PTSD很常見，通常它對女性的影響多於男性。這是因為大多數女人比男人對變化更敏感，因此她們會感受到更強烈的情緒。這個疾病會影響任何年齡的患者，甚至是兒童。不過，可以通過減少風險因素來避免和管理。 請與您的醫生討論以獲取更多資訊。

創傷後壓力症候群（又稱：PTSD）的原因、症狀及治療方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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PTSD的症狀

PTSD的常見症狀有：

1. 無法停止思考致病的事件：當您患有PTSD時，您會不斷反芻思考、產生幻覺，以及做惡夢，反覆地重現受過的創傷。

2. 迴避社交生活：由於擔心自己會恐慌發作，患者會不希望與其他人見面，或者避免會使您想起創傷的人、事、時、地、物。而這樣迴避的結果，是與家人和朋友分離和孤立的感覺愈來愈強，以及對以前喜歡的活動失去興趣。

3. 情緒比以前更強烈：這意味著您可能會更煩躁或更沮喪，或者經常情緒低落。

4. 與人相處有困難：包括感覺或表現出愛意，或者感到非常緊張不安或容易被嚇到。

5. 睡眠障礙：您可能難以入睡，難以專心。

6. 生理上的症狀：在身體上，您可能會遇到血壓和心率升高，呼吸加快，肌肉緊張，噁心和腹瀉等症狀。

可能有些症狀或症狀未在上面列出。如果您對症狀有任何疑問，請諮詢您的醫生。

PTSD的原因

PTSD的病因目前仍然未知，但是可以確定的是，您若經歷過實際的創傷，或曾經受到死亡威脅、嚴重傷害或性侵事件，這些都會導致您罹患PTSD。另一方面，下列也是罹患PTSD的原因：

1. 焦慮和憂鬱症(Depression)等心理問題。

2. 從兒童時期就經歷過嚴重創傷。

3. 受性格所影響

4. 您的大腦在控制身體，及在壓力下所釋放的化學物質和激素所導致。

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PTSD的原因

PTSD的病因目前仍然未知，但是可以確定的是，您若經歷過實際的創傷，或曾經受到死亡威脅、嚴重傷害或性侵事件，這些都會導致您罹患PTSD。另一方面，下列也是罹患PTSD的原因：

1. 焦慮和憂鬱症(Depression)等心理問題。

2. 從兒童時期就經歷過嚴重創傷。

3. 受性格所影響

4. 您的大腦在控制身體，及在壓力下所釋放的化學物質和激素所導致。

PTSD的風險因素

造成PTSD的風險因素有很多，尤其是經歷過人生中的難關時。但是，某些因素可能使您在發生創傷後發展為PTSD，例如：

1. 遭受強烈或持久性的創傷。

2. 年輕時曾經歷過其他創傷，包括童年時期的虐待或受到忽視。

3. 從事容易增加創傷風險的工作，例如軍人和醫護急救人員等。

4. 還有其他心理健康問題，例如焦慮或憂鬱。

5. 缺乏家人和朋友的支持。

6. 家族中有人患有精神健康問題，包括創傷後壓力症或憂鬱症。

我們每個人在生活中都面臨著壓力，但是有些人更容易患上PTSD。導致PTSD發展的最常見事件包括：



1. 歷程戰爭

2. 童年受到忽視和身體虐待。

3. 受過性侵。

4. 曾遭受身體上的攻擊。

5. 曾受武器威脅。

其他許多創傷也可能導致PTSD，例如發生火災、自然災害、搶劫、車禍、飛機失事、酷刑、綁架、罹患絕症、恐怖攻擊，以及其他威脅到生命的事件。

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PTSD的診斷與治療

以下資訊並非醫療診斷，想要有進一步的資訊，請隨時諮詢您的醫生。

如何診斷PTSD？

受到創傷事件後以來至少一個月，醫生才能確診是否罹患PTSD。如果事件發生後一個月內您遇到上述症狀，則應去看醫生。出現PTSD症狀，醫生會檢視您的完整病史和身體檢查來進行評估。儘管沒有專門用於診斷PTSD的方法，醫生仍可使用各種測試來排除身體疾病作為症狀的原因。

如果未發現身體有其他疾病，您可能會被轉介給精神科醫生、心理學家或其他心理健康專業人員。精神科醫生和心理學家會使用專門設計的訪談和工具來評估一個人的焦慮症狀。醫生會根據報告診斷您是否罹患PTSD，包括由症狀引起的任何功能問題。然後，醫生確定症狀和功能障礙後，若PTSD症狀持續超過一個月，則會確診為PTSD。

如何治療PTSD？

治療PTSD意味著您需要控制自己的生活。最一開始的治療方法是心理治療，通常會與藥物結合使用。當您結合使用這些治療方法後，您的症狀即可得到改善。此外，您需要學習技巧以解決症狀，並幫助自己感覺更好。如果再次出現任何症狀，您的醫生會教您如何應對。這些療法將有助於治療與創傷經歷有關的問題，例如：憂鬱、焦慮、吸毒，或濫用酒精。

有許多心理學方法，能幫助您發現問題並正確解決，例如認知療法，暴露療法和眼動減敏與歷程更新治療(Eye Movement Desensitization and Reprocessing，EMDR)。

1. 認知療法：可以幫助您了解自己為什麼陷入創傷記憶的原因。

2. 暴露療法：可以幫助您安全地面對令人恐懼的事物，以便您可以學會有效地應對它。

3. 眼動減敏與歷程更新治療：通過一系列引導的眼球運動使眼球運動減敏和重新處理，有助於您處理創傷記憶，並改變您對創傷記憶的反應。

您可能需要一些藥物，來治療PTSD症狀。如抗憂鬱藥，能幫助緩解憂鬱和焦慮症狀。抗焦慮藥物可改善焦慮和壓力感；當您的症狀涉及失眠或反復發作的噩夢時，使用哌唑嗪(Prazosin)。

PTSD的生活調整與居家治療

以下這些方法可以幫助改善PTSD：

1. 遵守您的治療計劃並保持耐心。

2. 了解有關PTSD的資訊，這樣做可以幫助您了解自己的感受，以及訂定有效的治療策略。

3. 充分休息、飲食健康、運動、放鬆。

4. 避免咖啡因和尼古丁，這會使焦慮更加嚴重。

5. 請勿濫用酒精或藥物來麻木您的感覺，否則可能會引起更多問題，並阻礙真正的康復。

如有任何疑問，請諮詢您的醫生以了解最佳解決方案。

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【本文獲「Hello醫生」授權轉載，原文：創傷後壓力症候群(PTSD)：原因、症狀、診斷、治療】