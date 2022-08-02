台名醫親為癌妻開刀　救不回最愛：我不想說再見，我要全力救治妳

醫生救人無數，備受社會敬重，然而在病魔面前，卻依然救不回最愛。台灣婦產科名醫王樂明醫生的妻子數月前確診末期卵巢癌，為了救回愛妻，王樂明醫生親自為妻子開刀做手術，但最後卻只能無奈承認對病情束手無策，更不惜四處求神問卜，可惜愛妻仍然回天乏術：「身體每一個地方都在失火」。



台灣婦產科名醫王樂明與妻子結婚多年，更育有兩名兒子，生活幸福美滿，然而一家人卻在4月時遇上噩耗：妻子出現肚子悶痛、頻尿的症狀，檢查後發現確診卵巢癌四期。行醫經驗豐富的王樂明看到妻子的超音波後當下崩潰：「一看那個影像就知道完了」。妻子的卵巢出現了7公分大、形狀不規則的腫瘤，而骨盆底的淋巴、主動脈、腸子腹膜、乳房上方都有疑似擴散跡象。

台灣婦產科名醫王樂明醫生的妻子數月前確診末期卵巢癌。（FB@王樂明）

為了把握救人的黃金時間，與癌魔競賽，妻子需要盡快開刀做手術。而王樂明於第一次手術便決定親自為愛妻開刀，與其他醫生一同做手術。在過程長達12小時的手術中，王樂明遇上了一生中最困難的抉擇：妻子主動脈上的腫瘤若不開刀有可能再度復發，但如開刀時不小心割到大動脈妻子便會在手術檯上喪命。面對最愛的生死關頭行醫經驗豐富的王樂明仍不禁落下男兒淚：「其實我不知道該怎麼辦，幸好運氣還不錯，整個都弄好了，手術還滿成功的」。

王樂明於第一次手術便決定親自為愛妻開刀（FB@王樂明）

雖然成功切除腫瘤，然而妻子卻出現了敗血症、腸子沾黏感染、顱內出血、腎功能異常等問題，令腫瘤再次長回來，即使已經嘗試了各種的治療方法，身體仍「每個地方都在失火」，讓王樂明感到十分無助：

全身的水腫與手術的傷口，早已把妳弄得遍體鱗傷，你曾說過：『妳好怕喔！ 』我說：『安心啦！會好的。』事實上，我比妳更怕，任何一個數字異常，都足足讓我擔心與難過失眠很久很久，因為我知道這個數字後面的意義。 王樂明醫生

王樂明妻子的病情一直不樂觀（FB@王樂明）

擁有豐富醫學知識的王樂明深知在醫學上已經沒有辦法可以救回愛妻：「完了，哪裡還有什麼藥可以打」，卻難以向愛妻說明病情。理應理性冷靜的醫生在走投無路的情況下，最後竟不惜捨棄科學，跑遍台灣各大廟宇為妻子祈福、求神問卜，然而卻依然救不回最愛一命，妻子最終在7月14日不敵病魔離世。