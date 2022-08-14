黃子華花甲之年仍未婚　對愛情人生獨到見解：一紙婚書沒甚麼特別

撰文：夏子婷
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【黃子華｜飯戲攻心】棟篤笑之王黃子華所主演的電影《飯戲攻心》將於9月上映，近年來忙於舞台劇的黃子華因電影消息公布後，一眾戲迷已經大感期待。其實平日他深居簡出，要在街頭碰上他簡直是難過登天。現年61歲的黃子華至今仍然未婚，雖則多年間一直傳出他跟女友的「好消息」，但黃子華曾表示因原生家庭的影響而產生不婚念頭，到底黃子華對於婚姻有何看法呢？

【黃子華｜飯戲攻心】棟篤笑之王黃子華所主演的電影《飯戲攻心》將於9月上映，近年來都忙於舞台劇的黃子華因電影消息公佈後，一眾戲迷已經大感期待。（視覺中國）
【黃子華｜飯戲攻心】現年61歲的黃子華至今仍然未婚，雖則多年間一直傳出他跟女友的「好消息」，但黃子華曾表示因原生家庭的影響而產生不婚念頭。（《棟篤特工》劇照）

61歲黃子華因家庭陰影產生不婚念頭

黃子華曾在清談節目《星空下的傾情》大爆自己多段戀情中最為刻骨銘心的是初戀，讀書時期的地方寒冷，當時黃子華聽着五輪真弓的歌，看三島由紀夫的小說，乘坐巴士到心儀對象家門，只為偷偷地看心儀對象一眼，甚至他經常寫了很多詩給對方，可惜對方一句：「我不喜歡你」，讓黃子華惋惜地結束這段單戀。

【黃子華｜飯戲攻心】黃子華曾在清談節目《星空下的傾情》大爆自己多段戀情中最為刻骨銘心的是初戀。（《棟篤神探》劇照）
第一次戀愛之前，我嘅小龍女只需要一個條件，就係靚。我知，咁樣諗好膚淺，但係果陣時仲細，唔知道原來身材都好重要。
黃子華

參透黃子華對愛情和人生的獨到見解

若果是黃子華棟篤笑的粉絲，絕對會發現他是一個充滿內涵的人。他畢業於加拿大阿爾伯塔大學哲學系，經常接觸不少文學、哲學類書籍，間接影響到他的愛情婚姻觀。由初戀到至今四段戀情，1994年，黃子華與主持人潘芳芳相戀，可惜這段姐弟戀僅僅維持1年告終；1998年黃子華跟當時20歲的的模特兒劉婉君相戀，這段情亦再次以失敗告終；同年，他跟比自已年輕16歲的化妝師溫安妮相戀十多年，最終卻不了了之；直至2013年黃子華被拍到跟現任女友相片，二人相戀至今。

【黃子華｜飯戲攻心】若果是黃子華棟篤笑的粉絲，絕對會發現他是一個充滿內涵的人。（視覺中國）
點解愛情係一件咁困難嘅事呢？ 因為好多人以為愛情係 part-time ……你唔可以話，愛？做完咪走囉！唔得㗎，愛情係咩？ 愛情係一檔生意嚟㗎。
黃子華
好多人結婚，最初就以為自己係婚姻嘅用家。後來先發覺自己係感情嘅炒家，於是想離婚。
黃子華

黃子華偏愛年輕十多歲女子？

多段戀情黃子華一直都跟比自己年輕十多歲的女子相戀，2007年在《志雲飯局》被問到一事，當時黃子華開口否認。「我並非十八、廿二，跟我差不多年紀的女士，大部份已結婚，而市場上單身女士，年輕佔多。別人說我是否要選年輕女生，其實不是，我沒有這個心態去想，那非衡量的條件。」再被問到年齡差上遇上大問題嗎？黃子華簡單一句間接解開了一般人心中的問號。

【黃子華｜飯戲攻心】多段戀情黃子華一直都跟比自己年輕十多歲的女子相戀。（《棟篤特工》劇照）
我從沒遇過一個溝通沒問題的人，男女皆是。
黃子華

結婚是人生必經階段？

黃子華是一名不婚主義者，他曾表示自己因原生家庭的問題使他從不去想結婚的事。自小父母離異，他對父親一切有關的事都相當薄弱，母親則在他四、五歲改嫁商人，但對於年幼的黃子華而言是一種巨大傷害，自此他對於婚姻毫無憧憬。

【黃子華｜飯戲攻心】黃子華是一名不婚主義者，他曾表示自己因原生家庭的問題使他不從去想結婚的事。（《棟篤特工》劇照）
我不抗拒結婚，但我不覺得婚姻這回事特別寶貴，愛是寶貴的，但一紙婚書沒甚麼特別。
黃子華

不少人都視結婚為人生大事，甚至是人生必做的計劃。雖則如今時代變遷，人的文代及思想都慢慢改變，但是社會仍然存在思想守舊的人，面對不婚主義不理解。可是不婚的決定是一種選擇，在完全無影響及阻礙他人前題下，旁人又有什麼資格批評他人呢？黃子華早就把他的婚姻說得明明白白，對於他而言，結婚單純是一張紙、一個儀式。或許原生家庭的影響確實造成陰影，在他眼中愛情從來沒有永恆，或許是略帶現實而悲觀，但是不婚又如何呢？

【黃子華 Q&A】

黃子華什麼原因導致他產生不婚念頭？

他曾表示自己因原生家庭的問題使他不從去想結婚的事。自小父母離異，他對父親一切有關的事都相當薄弱，母親則在他四、五歲改嫁商人，但對於年幼的黃子華無言是一種巨大傷害。 

黃子華偏愛年輕十多歲女子？

2007年在《志雲飯局》被問到一事，當時黃子華開口否認，有關回應請查閱內文。 

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