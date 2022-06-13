李冰冰年近半百不婚不生子保持少女身材：3日食譜+2招月減22磅！

【李冰冰減肥瘦身】49歲的李冰冰早前坦言自己沒有結婚與生育的想法，更有指她已計劃好將近12億港元的資產全留給姨甥，引起一時熱議！李冰冰出道多年來一直保持美貌與良好體態，她曾坦言人生中最恐懼的事便是發胖，因此她為了維持最佳狀態付出了不少努力，更以3大瘦身法在一個月內減走22磅！



>>>李冰冰情傷後決不婚不生子<<<

影后李冰冰出道28年，早已成為娛圈一線女星的她快將踏入50歲，美貌與身材也始終不變，時間簡直像是停留在二十多年前。自從2021年與比她小16歲的圈外男友分手後，她便再也沒有戀情傳出，李冰冰早前還揚言自己沒有結婚與生育的打算。網友對此意見兩極，有人認為她已踏入50歲應更積極尋持另一半，有網民則認為50歲的李冰冰又有錢又有美貌，獨自生活也許更加自由快樂。同時，還有網友將焦點放在了李冰冰的完美身材上，大讚50歲的她零贅肉，還擁有纖腰與馬甲線。其實除了天生麗質，後天努力也非常重要，一於揭秘一下李冰冰的瘦身法吧！

【李冰冰減肥瘦身】影后李冰冰出道28年，早已成為娛圈一線女星的她快將踏入50歲，美貌與身材也始終不變。（IG@libingbing）

李冰冰：「人生最恐懼的事情是變胖」

也許不少人以為李冰冰天生是易瘦體質，會誤會她不用努力減肥。事實上李冰冰並非「天生瘦」，而是她從未停止過減肥，李冰冰曾表示：「我比較怕胖，平常自己就比較注意，那是我人生最恐懼的事情。」可見李冰冰有多注重自己的身材管理，同時也是一個女明星敬業的表現。

【李冰冰減肥瘦身】事實上李冰冰並非「天生瘦」，而是她從未停止過減肥。（微博@李冰冰）

【李冰冰減肥瘦身】李冰冰：「人生最恐懼的事情是變胖」（微博@李冰冰）

李冰冰大推全「綠」套餐

李冰冰曾拍片分享她日常最愛吃的全「綠」套餐，她指中醫也推薦多吃綠色食物，不但能健脾還有眾多好處。李冰冰一般會準備蔥、香菜、蘆筍、西蘭花、苦菊、米飯和雞蛋醬，再用特大號的白菜葉包裹上所有材料便完成。她又指在吃的時候由於「全綠飯包」水分比較少會有點噎，所以可以邊吃飯包邊吃青椒，裡面有很多水分又不會辣。另外，飯後還可以再吃一個水分充足又很爽脆的青瓜，健康又好吃！

【李冰冰減肥瘦身】李冰冰曾拍片分享她日常最愛吃的全「綠」套餐。（Red@李冰冰）

【李冰冰減肥瘦身】她一般會準備蔥、香菜、蘆筍、西蘭花、苦菊、米飯和雞蛋醬，再用特大號的白菜葉包裹上所有材料便完成了。（Red@李冰冰）

李冰冰3日瘦身食譜 月減22磅！

李冰冰除了勤做運動和吃上面的全「綠」套餐瘦身外，在必要時期更會按照特殊的瘦身食譜減重，再加上大量運動，據悉可以在3天內成功瘦下來。然而女生們假如不追求極速減重的話，還是慢慢瘦下來更好！在實行3日瘦身食譜期間，每餐的飲料應為溫水或清茶，溫水有助增加飽腹感，清茶則有助消化。

【李冰冰減肥瘦身】在必要時期更會按照特殊的瘦身食譜減重，再加上大量運動。（IG@libingbing）

李冰冰3日瘦身食譜：第一天

早餐會吃一個葡萄柚與塗上一湯匙花生醬的一片全麥多士；午餐同樣是全麥多士配上一小罐無添加水煮吞拿魚罐頭；晚餐則是兩片肉（將70克）、一杯四季豆、一個小蘋果和一杯竹筍。



李冰冰3日瘦身食譜：第二天

早餐吃一片全麥多士、一隻水煮蛋和半根香蕉；午餐吃兩片梳打餅和一杯無糖乳酪；晚餐會吃兩個熱狗、一杯椰菜花、半杯竹筍和半根香蕉。



李冰冰3日瘦身食譜：第三天

早餐吃一片低卡多士、一個蘋果和一片梳打餅；午餐吃一片全麥多士和一隻水煮蛋；晚餐吃一杯椰菜花、半杯青瓜、一杯竹筍、半根香蕉和一小罐鹽水吞拿魚罐頭。



李冰冰降脂祛濕茶

此外，李冰冰還會以茶飲減脂，她最常喝的茶飲之一便是降脂祛濕茶！材料包括消腫排水助消化的蒲公英、祛濕健脾陳皮、清熱解毒兼減肥排毒的菊花以及有助去水腫的桑葉。這款茶飲非常適合夏天喝，另外由於材料性質偏寒，不需要浸泡太久，短時間的浸泡即可飲用。

【李冰冰減肥瘦身】李冰冰還會以茶飲減脂，她最常喝的茶飲之一便是降脂祛濕茶！（IG@libingbing）

李冰冰Q&A