奧莉花紐頓莊乳癌離世｜歷3段情、59歲覓真愛！男友曾離奇失蹤？

【奧莉花紐頓莊逝世】澳洲著名影星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）於周一（8日）因乳癌離世，享年73歲。奧莉花紐頓莊一生創下不少成就，除了美國葛林美獎項，最為人熟知是出演青春歌舞電影《油脂》（Grease）女主角，並憑電影奠定巨星地位。奧莉花紐頓莊生前於IG分享的最後一張照片，為與丈夫John Easterling的親密合照，兩人當時相擁一起，流露幸福的笑容。



奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）生前於IG分享的最後一張照片，為與丈夫John Easterling的親密合照。(IG@therealonj)

奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）與Matt Lattanzi因拍攝《Xanadu》相識。(《Xanadu》劇照)

【奧莉花紐頓莊｜逝世】差11年姊弟戀因患癌加快感情生變

奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）曾公開三段感情，最終於59歲時覓得真愛。她在1980年拍攝《Xanadu》時，遇見擔任後台舞蹈員的Matt Lattanzi。雖然兩人為相差11年的姊弟戀，但都打破隔幕，並在4年後結婚，其後誕下女兒Chloe。兩人於1992年遇上感情考驗，奧莉花紐頓莊不幸患乳癌，Matt Lattanzi初期悉心照顧對方，不過根據外媒《Daily Mail》指出，期間他與保姆關係關始變親近，成為婚姻破裂的導火線。兩人最終於1995年離婚，奧莉花紐頓莊曾在受訪時指，當時已預料兩人感情會生變，但因癌症才加快事情發生。

離婚從不會沒事。任何人都想有個愉快和舒適自在的結局，特別是我。 奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）

奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）於1992年不幸患乳癌。(IG@therealonj)

【奧莉花紐頓莊｜逝世】男友離奇失蹤至今仍是謎

幸而，奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）不久後擺脫離婚陰霾，翌年戀上攝影師Patrick Mcdermott。兩人維持蜜戀9年，惜於2005年，男方在一次與朋友出海釣魚時離奇失蹤，只遺下車匙、護照和銀行。雖然他的消失有著多個說法，但至今仍未搜獲其去向，還是個沒確實答案的謎。奧莉花紐頓莊曾在2016年的訪問中，指仍未能釋懷，「內心永遠存在一個問號。」

奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）和John Easterling相識15年才走在一起。(IG@therealonj)

【奧莉花紐頓莊｜逝世】59歲覓得真愛

奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）經過兩段感情終結，仍然相信愛情。她與現任丈夫、藥草公司創辦人John Easterling的相遇，是透過友人介紹，當時兩人沒有一見鍾情，至15年後才走在一起。John Easterling曾在雜誌訪問中憶述，相識前從沒聽過對方的歌，「事實上，婚後我才首次看《油脂》，我們認識彼此是因支持同一朋友開設的慈善團體。」

兩人關係更進一步的關鍵，是在奧莉花紐頓莊邀請對方出席其演唱會期間，所表演的一首〈Pearls on a Chain〉。John Easterling形容對方是位「治療師（Healer）」、「具有真正關心他人、動物和環境的令人難以置信的能力。」因此，他決定邀請奧莉花紐頓莊遊秘魯。兩人關係續漸升溫，最終於2007年公開關係，翌年拉埋天窗，先後在秘魯和科威特擺婚禮。

奧莉花紐頓莊曾在訪問中，慶幸遇上對方，指自己初時只打算應約，沒打算墮入愛河，怎料卻被對方深深吸引。

我常跟好友們說，你從不會因為太老而得不到愛。我在由59歲進入60歲的生命階段時覓得真愛，我對此感恩。 奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）

奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）和John Easterling經常表現恩愛。(IG@therealonj)

John Easterling和奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）與已故Kelly Preston的合照。(IG@therealamazonjohn)

John Easterling對奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）細心體貼，在老婆出席不少場合時，都會做「跟得老公」，亦會透過其對藥草的認識幫助對方的病。直至奧莉花紐頓莊臨終前，他依然守在身邊，並為對方宣布離世消息，讚揚對方30多年來，一直分享其抗癌旅程，「是勝利和希望的象徵」。相聚離開都有時候，但至少奧莉花紐頓莊和John Easterling在彼此的一生中，都留下了最幸福和美滿的回憶。