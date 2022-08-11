森美獨有見解拆解男人花心之謎　大爆金句：每個男人要4個女人！

【森美｜絲打圍佬】每位女生心中都想找到一位如意郎君，跟自己相守到老，但是現實中又有多少人真正做到呢？日前，演藝圈有名愛妻號森美在《絲打圍佬》節目上連環大爆金句，甚至爆出一句「每個男人都要4個女人」！節目上森美跟主持人蝦頭及連詩雅親自為大家拆解男人花心之謎，各位女生不希望再遇上壞男人絕對不能錯過森美分享的秘訣！



【森美｜絲打圍佬】演藝圈有名愛妻號森美在《絲打圍佬》節目上連環大爆金句，甚至爆出一句「每個男人都要4個女人」！（《絲打圍佬》截圖）

由蝦頭及連詩雅所主持的《絲打圍佬》節目，自播出後受盡好評，節目每一集都會邀請不同的嘉賓上來大說心中情，而最新一集就邀請了金牌名嘴森美上來為大家解構女人愛渣男的成因。當節目一開始森美已直言指出男女除了身體結構不一外，連腦部構造都好大分別，因此男女雙方都難以了解對方。

每個男人都要4個女人！ 森美

森美揚言女人要接受另一半擁2個女人？

到底森美這句說話是什麼意思呢？作為一個已婚男人他表示，男士娶老婆後心中都會有4個女人，而森美所指4個女人是一個老婆，一個情婦，一個情人，然後再有一個知己，在男人心中4人的位置都不同，但男人對於這4人絕不偏心，不會分薄他的愛，男人是會喜歡以上全部人。

【森美｜絲打圍佬】森美所指4個女人是一個老婆，一個情婦，一個情人，然後再有一個知己，在男人心中4人的位置都不同。（《絲打圍佬》截圖）

男人係希望有一個老婆，一個情婦，一個情人，然後再有一個知己，每個位置都可以放一個人，最有趣嘅地方係佢會鍾意以上全部人，好公平對待每個人。 森美

主持之一的連詩雅聽完森美一番言論後，感到一頭霧水。森美再用雙手簡單說明多一遍，人人對左、右手都好公道，不會偏愛右手或右手，揚言女人要接受老公或男朋友可以同時擁有兩個女人。不過森美大哥如此獨到見解看似很有道理，但到底有多少女人會接受，且森美太太又有如何想法呢？

【森美｜絲打圍佬】森美老婆陳雅嫻其實是童星出身，她中學畢業於名校德望中學，有傳被封為校花。（IG@sammy903）

所謂：「男人不壞女人不愛」。森美更親自為眾大女生拆解為何壞男人總是如此受歡迎，他表示人是簡單生物，拍拖戀愛只單純求開心、快樂，人之所以開心快樂全因受到荷爾蒙影響，而荷爾蒙在生物角度正是繁衍下一代。自古至今人都是基因承載機器將基因流傳到下一代，因壞男人帶給女人的新鮮感更多，即是開心的感覺，導致大部分人會自然傾向選擇壞男人做另一半，同時亦容易發生親密關係繁衍下一代。

【森美｜絲打圍佬】森美更親自為眾大女生拆解為何壞男人總是如此受歡迎，他表示人是簡單生物，拍拖戀愛只單純求開心、快樂。（《絲打圍佬》截圖）

揀個渣男，係確保你嘅仔女有幸福，你個孫出到世，而犧牲女人自己嘅幸福，女人幾偉大呀。 森美

森美指「一見鍾情」容易發生在男人上

森美更大談關於男女看「成人動作片」的反應，他表示男人在看「成人動作片」多數都是身體優先，把興奮的感覺直接表達出來；相反女人整體要求較高，即使感到興奮都會先經過一番計算及思考才認定對方是否值得長相廝守。一般而言男人在街上看到美麗女人都容易產生一見鍾情的感覺，因男人身體優先，在生理上生育下一代從來不需要負責任，短時間內完成一切而毋需過份「揀擇」。

雖則森美的獨有見解及思想開放，不過他都提醒大家有一原則必須堅守，否則人類進程會完結。他提醒女生們不宜太早獻出第一次，因為男人腦會認為女人此時的價值變得不保貴，因此最理想留到結婚之後。連詩雅聽完大驚直言：「作為女人聽到呢件事好唔放心，好唔想生女，只係想生仔，因為仔可以多情，但不會想女多情。」

【森美｜絲打圍佬】森美更大談關於男女看「成人動作片」的反應，他表示男人在看「成人動作片」多數都是身體優先。（IG@sammy903）

其實早有心理學家曾有研究指出，女生的叛逆本質在童年時期受到壓抑，再加上社會的刻板印象女性必須保守、順從，而令到女性無法法展現出最真實的自己。種種因素導致大部分的女性都會受到壞男孩人所吸引。人就是犯賤，愈得不到愈顯得珍貴。

【森美 Q&A】