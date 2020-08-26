【男神盤點】森美主演的《過街英雄》近日演出，在15日他在Facebook寫道：「以前冇以前冇咁珍惜工作，而家先知道，每一次都可以係最後一次，就算係第一次，尤其係今次，今次第一次為劇集宣傳，風風雨雨中，希望令你輕輕鬆鬆。」

森美在15日他在Facebook寫道：「以前冇以前冇咁珍惜工作，而家先知道，每一次都可以係最後一次，就算係第一次，尤其係今次，今次第一次為劇集宣傳，風風雨雨中，希望令你輕輕鬆鬆。」（ 《過街英雄》劇照）

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森美出道26年 愈「佬」愈有型？

森美是商業電台DJ，自1994畢業前參加DJ選拔比賽《叱吒殺戮新大陸》而入行，自2001年起，與小儀合作成立森美小儀歌劇團，至少每年舉辦一次舞台演出，並邀請商業電台各DJ以及多位藝人參與，自04年更開始接拍電影，首次擔任男主角是電影《甜絲絲》。

森美近年愈操愈大隻，劇中不忘騷肌。加上劇中有不少爬行等高運動量肢體動作，體力少一點也不行。（ 《過街英雄》劇照）

森美出道多年，身型愈來愈健美。相比起2004年為電影《我要做 model》及《甜絲絲》減30磅至148磅，近年更為了演活《誇世代》拳手古天諾一角，3個月內減20磅，身型下過苦功令人眼前一亮。而現年46歲的森美，在新作《過街英雄》中大展驕人鍛鍊成果，一身肌肉十分健美。

森美近年練得一身肌肉，非常健美。（sammy903＠Instagram）

森美本來甚少提及家人，但近年不僅在IG「放閃」，更在節目提到妻子Veronica時眼泛淚光，真情流露，感謝多年來妻子的陪伴。歳月磨去棱角與銳氣，也讓智慧沉澱，讓人更沉穩吸引。

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