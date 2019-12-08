【森美旅行團3】麥美恩輪廓愈見鮮明　入行8年擺脫「龍躉村姑」？

節目《森美旅行團3》正在熱播，仍是第二輯原班人馬：森美、麥美恩、吳若希及丁子朗主持，除這組合配搭帶來無窮的「歡喜冤家」節目效果，麥美恩更在節目中浸溫泉與扮演臉堅尼，從兩個畫面中都能看到麥美恩比從前纖瘦了不少。

《森美旅行團》自2017年開始播出由森美、麥美恩、高海寧、黃心穎擔任主持第一輯節目，其後不停添食，至今已來到第三輯，除森美這位主角，有份連續擔任三輯主持的只有麥美恩。

麥美恩於節目《森美旅行團3》浸溫泉「派福利」。（TVB USA Official@YouTube截圖）

今輯的《森美旅行團》再戰日本東京，試盡新派美食、探索女僕Café之餘，當中更有不少新挑戰，例如是森美與丁子朗體驗相撲、麥美恩與吳若希浸溫泉「派福利」等。

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臉堅尼造型的麥美恩，你又認得她嗎？

麥美恩也於《森美旅行團3》穿上貼身的臉堅尼。（TVB USA Official@YouTube截圖）

更有一幕是麥美恩展示貼身的臉堅尼造型，更笑言減肥就是為了穿臉堅尼。雖然未知麥美恩只是說說笑還是認真，但她的身形確實是比2011年參與香港小姐競選時愈來愈Fit，似乎有機會擺脫「龍躉村姑」之名。

近年，即使麥美恩穿起晚裝亦不會覺得她是「龍躉村姑」：

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許多人都會認為要達至減肥、修身效果，首要的步驟是減少進食／節食，但相比起這種節磨的方式，有些人情願選擇以更快樂的方法進行修身，娛樂圈中的好例子除了有近來成功減走10磅的湯洛雯，大概也有樂天的麥美恩。

麥美恩的Instagram充斥不同美食照：

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麥美恩的社交平台不時都會充斥美食照，包括單純拍下食物、拿起食物以及飲用飲品的照片，可想言之她是有多熱愛美食，美食當前絕對會先把它吃進肚子裡。對於節食修身，麥美恩則傾向相信運動帶來的成效。

持之以恆的運動習慣

對於節食修身，麥美恩則傾向相信運動帶來的成效。(mayannem@Instagram)

運動是修身的好良伴，麥美恩亦深明此道理。泰拳是她的興趣之一，不但能釋放工作與生活上的壓力，亦可達至全身出汗的效果，加快新陳代謝，麥美恩亦曾於社文平台笑說自己試過沒開冷氣打泰拳。

泰拳以外，行山也是她的興趣之一，除了熟悉的路線，麥美恩亦會挑戰新路線。另外，也會相約朋友結伴同行，如劉穎鏇就是其中之一，當成聯誼活動也順道能以一個更輕鬆的心情做運動。即使運動對修身有一定的效果，但麥美恩曾接受媒體訪問時表示，相信一定要持之以恆才可打造完美身段，同時裡裡外外都健康才是真正的美麗。

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率性而行的心態

對於「龍躉村姑」之名，麥美恩從來都看得很開。(mayannem@Instagram)

要是經常把修身放至無限大的位置，只會予自己沉重壓力。對於身形一事，麥美恩則看得很開。2011年，麥美恩參選香港小姐時，由於下盤比例較腫，被外界封為「龍躉村姑」，外國長大的她曾接受《01女生》專訪時，表示自己一開始不明白其意思：「當時我想，『龍躉』就是『fish』，『村姑』即『the girl next door』，很親切貼地啊！」雖然後來得知此稱呼原來是揶揄的一種，但卻沒有因此被打擊過，只決定做好自己。

此樂觀的想法直至近年也沒有變過，她更不時嘲笑自己的身形。曾經於一次活動中，麥美恩主動要求其他在場藝人幫她量度腰圍，不過現場人士卻反要求量度她的坐圍，結果出來的結果為35.5吋，比同場陸浩明38吋坐圍少一點，面對此場面，她也毫不介意，甚至自嘲是「大龍躉」。或許就是這份積極樂觀的心態，令她更有動力。

回顧當年的「龍躉村姑」：

藉露肩服飾視覺顯瘦

麥美恩以露肩上衣打造視覺顯瘦效果。(mayannem@Instagram)

最後一招，麥美恩時常都會穿着露肩上衣，無論是一字領、單肩還是Cut-out設計服裝款式都會選擇，重點是要透過露出肩部、鎖骨與遮蓋手臂部位，以達至視覺顯瘦效果，露出少部份的肩部肌膚也能呈現小性感，增加女性魅力，一舉兩得。加上，麥美恩會以短褲或合身剪裁作搭配，亦能有助修飾身形比例。