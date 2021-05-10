森美結婚廿周年恩愛如初　愛妻號出糧即上繳太太：願再多走二十年

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-10 22:00

47歲森美一直是圈中公認的「愛妻號」，他與太太Veronica（陳雅嫻）結婚多年仍然恩愛如昔，雖然兩人感情作風一直處於低調，不過偶然曬出甜蜜合照透露兩人的幸福生活，羨煞旁人。

森美最新愛情宣言：「再多走二十年」

森美是圈中出了名的「愛妻號」，不過婚姻生活一直十分低調，近日他罕有上傳與太太Veronica同遊主題公園的甜蜜合照放閃。照片中太太Veronica留著一頭烏黑微卷長髮，露出纖細大長腿，散發濃濃少女味。

森美在合照下甜蜜配文寫道：「公主城堡前發現，野獸跟公主。20年前沒有盛大的婚宴，仍能走到今天，就用一張簡單的相片，交換再多走20年。」對愛妻的濃情蜜意溢於言表。

47歲森美早前在社交網站上罕有「放閃」，曬出與太太的甜蜜合照。（sammy903@IG）

森美求婚卻幾乎分手？

森美太太Veronica曾是童星，後來擔任過兒童台的節目主持人，與森美結婚後便息影。婚後Veronica誕下一子一女，數十年來專心相夫教子，甘心做背後女人。多年來兩人婚姻生活一直保持低調，森美亦很少談及家庭，讓私人生活不受打擾。二人甚至連婚訊也沒有公開，直至2003年森美榮升父親才默認已婚。

我在最嬲太太的時候，對她說我最愛妳，這才是浪漫吧？ 森美

多年後森美才分享求婚時的插曲，他回憶當時本來計劃在巴黎鐵塔塔頂向Veronica求婚，怎知走到香榭麗舍大街，二人因不會讀「蝸牛」的法文一事而吵得面紅耳熱，激烈得只要有一方提出分手就會分開。

然而，森美卻出其不意，在兩人情緒起伏最大的時刻，突然拿出戒指向Veronica求婚，他分享道：「當時我和太太哭得很厲害，我問自己，還喜歡這個女人嘛？當大家最憎對方的時候還肯定愛著對方的話，那她一定是我太太，於是我向她求婚，她哭著說願意嫁給我。」看似一場鬧劇，卻譜寫出浪漫的結局。

▼▼▼【按圖看】森美太太Veronica生下一子一女，長相依然甜美似少女▼▼▼

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森美結婚二十年甜蜜如初 愛情保鮮秘訣：感情需要雙方付出

「愛情專家」森美曾在個人專欄中分享自己的愛情觀，他認為感情是雙向的，健康的關係應該是共同付出，另外還需溝通，面對爭執森美表示：「千萬不要說『你成日都係咁』或者『你次次都係咁』，這樣對對方傷害最大。」

我做過最浪漫的事，就是將全部積蓄給我太太。 森美

森美還分享自己將財政大權全部給太太掌管，一出糧就全部上交給太太，「將成副身家給了她，我一塊錢也沒有。」對此，森美卻自得其樂，他表示自己不是擅於理財的人，全部積蓄給太太是最好的管束，他還不忘開玩笑地說：「男人都係一樣，有錢就身痕!」

顧家寵妻的森美家庭生活低調，不會將私人生活曝光在鏡頭下。（sammy903@IG）

所謂夫妻，就是共同經歷羈絆與美好。森美曾在節目《森美旅行團》中，遇到難得一見的雙彩虹美景，但因沒有太太在身邊一同見證，他一度感觸哽咽落淚想念太太。美好的婚姻，除了彼此成就，還要懂得感恩。森美不時公開感謝太太，他稱讚太太性格好，有很多「內在美」，他承認自己個性有些大男人，不過太太Veronica常常容忍，即使發生爭執也不會對他黑面。懂得包容和感恩，細水長流的愛情，才是最動人的告白。

我覺得有時愛情就是，當對方不在身邊，你會覺得需要她。 森美

森美與太太風風雨雨走過多年婚姻，夫妻恩愛感情融洽。（sammy903@IG）

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