無綫主播陳嘉欣與劉晉安結婚　走過七年之癢的5大愛情保鮮鐵則

近日現年38歲的TVB新聞主播陳嘉欣被指與比她年輕3年的前無綫主播兼劉晉安已入紙申請註冊結婚。兩人在2013年被爆拍拖，愛情長跑至今已有九年。陳嘉欣自2011年便加入無綫，兩人常以情侶檔姿態外出採訪，非常合拍，深受網民喜愛。據知他們當時常獲同事安排二人行做採訪，一起到長洲報道搶包山。現在劉晉安已轉行做大律師，兩人更在結婚申請表上填上了同一地址，相信已展開了同居生活。幸福美滿。



（無綫新聞截圖）

相信大家也有聽過「七年之癢」，這是源自美國一位心理學家的研究，指出婚姻的美滿期大約在婚後的第6年到第10年會告一段落，而離婚夫妻結婚年數的中位數是第7年，因此「七年之癢」一詞就流傳下來了。

很多人說，婚姻就是愛情的墳墓。無論是愛情還是婚姻，經歷過轟轟烈烈，終歸都會迎來平淡。如果塵世間的愛情都是追求細水長流，到底又有幾多對，持續愛到幾多歲呢？每一段愛情，都需要雙方的悉心經營。一隻手掌拍不響，若然只有其中一個苦心維繫，也是徒勞無功的。相處之道是每對夫妻必學的課題，以下整理了貌似基本，執行卻不易的五點，有心人不妨參考一下。

1. 建立互信

（《夫妻的世界》劇照）

信任向來都是感情世界最重要的一環，不信任伴侶的行為，例如：偷偷檢查對方手機除了會造成對方的反感之外，自己也不會好受。兩人總會有自己的時間，不可能24小時待在一起，不信任只會為雙方都帶來極大的痛苦。不過，交往中的人都有責任給予伴侶足夠的安全感，多點和對方聊天，說明一下自己在做什麼之類。

2. 開心見誠展開溝通

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

情侶之間朝夕相對，日常生活的小摩擦少不免，尤其同居之後，雙方固有的生活習慣不一，很容易產生矛盾。很多人可能主張「一人少句」、「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」，其實這些也並沒有錯，但是是基於雙方已經展開對話，彼此使用柔和的態度交談，而不是完全將心底話埋在裡面不表達。

對方雖然與你相識可能已經有一段時間，但對方始終不是你肚子裡面的蟲，很難完全理解你真正的想法。故意話中有話，或把委屈和不滿埋在心底，或許可以帶來短暫的安穩，但長期來說只會讓人積怨更深，越發不可收拾。敞開心扉，用和平理性的語氣打開對話匣子，一定彼此的感情更堅固，更上一層樓。

3. 培養共同興趣 支持與理解

（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

就以主播陳嘉欣和劉晉安作例子，他們曾經的工作環境與負責的項目相似，在這方面的話題自然比較多，亦能互相明白對方的難處，工作有趣的地方。如果從事的行業不一樣，也可以善用假日空閒的時間，花時間和對方尋找共同興趣，更深入的了解和聯繫彼此。

4. 達成財政共識

所謂「講錢傷感情」，很多夫妻在錢銀方面都習慣避而不談。財政共識其實能簡單分為兩個範疇，首先，哪一方在什麼情況下會付款？如果是各付各的，要達成共識的部分可能比較少。但如果雙方的錢是共用的，他們就要妥協一下每個種類的物品，他們各自的預算是多少，例如：化妝品和手袋這類美容穿搭，電玩用品，運動器材等等，大概只可以花多少。

5. 不時製造小驚喜，親密互動

（《想見你》劇照）

心動的第一瞬間，往往最難忘。當時大家才剛開始走在一起，總會對對方恭恭敬敬的，因為怕自己給對方帶來壞印象。可是時間久了，很多情侶在對方面前開始不修邊幅，也懶得製造小驚喜。久而久之，生活自然變得的沉悶。就算是一個突如其來小小的擁抱，已經可以讓對方感受到愛意，為這段關係保險保溫。