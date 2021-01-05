李佳芯陳炳銓間接否認分訊　七年之癢是必然？12星座感情升溫貼士

【李佳芯傳分手】38歲的李佳芯與陳炳銓（Danny）拍拖6年，日前傳出兩人情變消息，有報道指李佳芯與男友已分手4個月，並且已經搬離二人同居的西貢住所。而李佳芯在元旦在Instagram寫下，「#貳零貳零，再不完美，都走過了，繼續安靜的，把自己找回來，拿出勇氣，繼續相信，好好去愛，不需完美，但求活得無怨無悔，繼續，走下去」，也令網民猜測她是否意有所指。

李佳芯在元旦上傳新一年感悟，有人猜測她所說的「不完美」是否意有所指。（IG@aliaime）

李佳芯和陳炳銓隨後都親自回應「分訊」，李佳芯接受傳媒訪問時直言因為拍劇需要暫時搬離西貢住所，現居於服務式住宅，又強調感情事一向低調。陳炳銓則表示「兩人很好」，與李佳芯一直有見面，間接否認分手傳聞。

李佳芯指因拍劇需要暫時搬離西貢住所，間接否認分手傳聞。（IG@aliaime）

拍拖生活如「白粥」平淡卻舒服

李佳芯9年前加入大台，2018年憑《BB來了》獲得視后，因為形象好獲得不少廣告商青睞，她在TVB的事業發展比起很多小花順遂。她不改一向簡單的生活方式。每次被媒體拍到與男友陳炳銓出沒的地方，從不是名店、豪宅，而是行山、放狗、做義工、食茶餐廳。

李佳芯與男友都是圈中人，在戲劇中感受過轟烈愛情，現實中卻只想愛得純粹，數年前，陳炳銓接受媒體訪問時曾形容李佳芯為「白粥」，感情生活雖平淡卻舒服，也成為最了解彼此的人。

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愛情講求信任 從不CHECK電話

李佳芯與Danny愛得低調，但兩人感情穩定，不時在Instagram上「隔空放閃」，而李佳芯不久前接受《01娛樂》訪問，更罕有談及感情事，直言從來不會檢查男友電話及社交平台，「因為要Check電話，代表已經對對方不太信任，再走下去都沒有意思」，足見兩人平淡卻恩愛。

李佳芯對男友絕對信任，從不檢查對方手機。（IG@aliaime）

12星座愛情保鮮法：獅子需要聆聽者、處女座渴望被照顧？

身為人馬座的李佳芯遇愛情後相當專一，但心底裡的「冒險個性」也需要被滿足。李佳芯與巨蟹男陳炳銓不時四處行山、正好是關係的助燃劑。然而，普通愛侶愛情長跑久了難免「失溫」，以為會步入教堂最後卻因「淡了」分道揚鑣，這時候他們或許需要一道口味刺激的fusion菜，為關係帶來新鮮感。有時候，保持愛情溫度其實只憑日常小事，了解另一半的喜好，自然可以為你們的關係增添趣味。

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