蒼井優誕女｜因1原因情定諧星　被指「心機魔女」山里亮太急護航

【蒼井優誕女】日本被喻為氣質女神的蒼井優在今年2月宣布懷孕，其丈夫山里亮太前日（10日）再透過電視節目分享誕女喜訊。山里亮太在節目中，面露喜悅和幸福表情，表示「女兒出生了」，「我已為人父親，我覺得寶寶很可愛，媽媽和孩子都很健康。」



蒼井優誕女｜蒼井優和山里亮太日前迎接女兒出生。(視覺中國)

蒼井優和山里亮太的愛情，不少人都形容為「美女與野獸」的組合，加上男方為搞笑團體「南海甜心」的成員，亦較蒼井優年長9年，因此對兩人戀情並不看好。不過，隨時間的見證，兩人至今依然相處融洽，並誕下女兒組織幸福美滿的家庭，令人都將冷嘲熱諷轉成祝福，希望兩人白頭到老。

蒼井優誕女｜蒼井優婚前曾傳多段緋聞，皆為男神級人物。(IG@aoiyuuu)

【蒼井優誕女】女神緋聞纏身、被指「心機魔女」

蒼井優婚前曾傳多段緋聞，皆為男神級人物。她試過與男子團體「V6」成員森田剛拍拖，分手後轉戀大11年的演員鈴木浩介。但當時有傳蒼井優和鈴木浩介認識前，男方有位交往5年、已有婚約的女友（藤谷美紀），令蒼井優被認定為破壞兩人戀情的導火線。而在兩人拍拖期間，蒼井優亦被媒體指花心，曾與大叔演員堤真一於居酒屋慶生時態度親暱。結果，兩人拍拖1年左右便分開。在戀情告吹的一個月後，蒼井優已被媒體指其主動追求三浦春馬，不僅搬到對方附近居住，更無視自己對狗過敏，早上堅持陪對方遛狗，再共進早餐。雖然經紀公司澄清兩人僅屬好友關係，但因蒼井優的多段緋聞，讓其被日媒評為「心機魔女」。

蒼井優誕女｜蒼井優和山里亮太相遇，因山崎靜代牽紅線。(《扶桑花女孩》劇照)

【蒼井優誕女】因共同朋友牽紅線

蒼井優過往戀情都較短暫，然而遇上山里亮太後，讓她的人生有著重大轉變。兩人於2019年4月開始交往，並一直保持低調，沒對外公開戀情，直至兩個月後突然閃婚，令不少人大感驚訝。有報道其後指出，牽起兩人紅線的人，正是與山里亮太同屬「南海甜心」的成員山崎靜代。她與蒼井優在拍攝《扶桑花女孩》時結為好友，其後更相約山里亮太一起三人聚餐，結果蒼井優和對方見面後一拍即合，並發展成一段以結婚為前提的戀愛關係。

相比起外在條件，蒼井優嫁給了一個適合她的人。她曾在婚後的記者會上提到嫁給對方的原因，是因為「在一起的時候，他常常讓我笑得開懷。」由於蒼井優曾自言是位愛笑的人，因此山里亮太的幽默，的確讓對方感到能夠做回自己。除了懂得開玩笑，山里亮太對蒼井優其實亦呵護有加，以下3個公開場合的舉動，亦讓不少人認為他是位好老公。

蒼井優誕女｜山里亮太在蒼井優分娩時亦陪伴在旁。(IG@ryotayamasato)

【蒼井優誕女】分娩時陪產

當孕婦分娩時，最需要便是對方的陪伴。山里亮太在蒼井優分娩時亦陪伴在旁，他在節目中憶述，當時還特別打扮時尚，並買攝影機到醫院，「畢竟跟孩子首次見面。」這可見出他對家人的重視。而他在產房聽到女兒哭的一刻，更感動落淚，表示接下來會更謹慎生活，替老婆分擔照顧孩子的工作，如洗澡和檢查牛奶溫度等，更想為孩子做些事，發誓未來會更積極工作。這番可愛的言論，讓人感受到他的真誠和愛。

蒼井優誕女｜蒼井優被指「心機魔女」時，山里亮太急護航。(視覺中國)

【蒼井優誕女】被指「心機魔女」老公急護航

兩人新婚不久後，便接受傳媒訪問，期間有記者提出尖銳的問題，指蒼井優「過去戀愛經驗多，被指為心機魔女」，於是問山里亮太「會否擔心對方出軌？」雖然問題讓場面氣氛變尷尬，亦使蒼井優感難堪，但山里亮太都化解危機，同時積極護妻，指自己不曾感擔心，因為大家所看到和想像的蒼井優，與僅在他面前展示的自己，是完全不同，「我眼中的她是單純和美好的，開心時大吃一頓，吃美食會很快樂，哭泣時會放聲大哭，和你們所述的可能不一樣。」他認為相比謠言，自己親眼見證更為重要，而且對方「不是什麼魔女，更不會擔心什麼。」

山里亮太其後更開玩笑哄老婆開心，在面對記者窮追猛打提問會否擔心出軌時，立即回答「完全不會」，並在老婆回答後，立馬接話「好像回答得有點快」，讓對方被他的幽默打倒，重現笑顏。

蒼井優誕女｜要關係維繫長久，最緊要是生活步伐一致，能夠互相配合。(IG@aoiyuuu)

【蒼井優誕女】生活步伐一致

蒼井優曾在訪問中，指與山里亮太無論在習慣和價值觀上都相同，而且性格還很溫柔。要關係維繫長久，最緊要是生活步伐一致，能夠互相配合。蒼井優和山里亮太在婚後，曾被拍到兩人的同居生活，當時兩人有說有笑，蒼井優還貼心幫老公遮住，為免對方的剔牙動作被傳媒拍到，並顯出默契十足。有的女生或會一直追求愛情，但其實回頭看或會發現，你最想要的人，或就是個明白自己想法、能夠感自在的人，就像蒼井優和山里亮太般，雖然從外觀看不太登對，但相處起來卻是意外地夾，成為命中注定的一對。

【蒼井優愛情Q&A】