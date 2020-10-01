【日系穿搭】蒼井優「森林系」衣著四重點　寬鬆衣服更能遮臀部

社群媒體成為趨勢後，像是複製貼上的排版取景、穿搭打扮讓人美感疲乏，而清一色的網美臉更是讓人暈頭轉向，而近來時常聽到的森林系美女、氧氣美女、空靈美女反而更為耐看，傳出結婚喜訊的蒼井優，現年三十四歲卻依然找不出一點歲月的無情，依然童顏靈氣得讓人羨慕忌妒，要說她是清新系美女始祖一點都不為過。因此，想穿出清新氣質絕對可以參考蒼井優穿搭，蒼井優曾表示她很喜歡寬鬆穿搭，不喜歡曲線畢露的服裝，就看 Dappei 的重點解析吧！

▎飄逸的長裙

想要自帶仙氣那怎麼能不來一件飄逸的長裙，寬鬆的蛋糕裙、傘裙都是很簡單入手的仙氣單品，也能幫助大屁股女孩隱藏自己的大屁股煩惱，另外有個必須大畫螢光筆的重點是一定要搭配平底鞋，而人手一雙的小白鞋就是最簡單又穩對的鐵則，秋冬換上平底靴款就是文藝少女上身，上著則可以用針織外套帶出文青感。

▎長版外套

森林系穿搭還有個關鍵是層次，而長版外套原本就是日系風很常見的單品，顏色選擇素面的大地色系或是百搭黑簡約又耐看，裡面搭上寬褲就能輕鬆營造森林系的空靈感，而左圖蒼井優搭上芭蕾舞平底鞋也是今年大熱商品。

▎襯衫

襯衫也是森林系必備單品，除了素面襯衫格紋跟波點也是很好的選擇。

▎顏色

在裝束色系選擇上，除了大地色系以外，米色、深藍色都是很好的選擇，或是不飽和的淡色也是甚好，都能夠讓你的森林穿搭先贏一半。

Dappei 結語：雖然不能跟蒼井優一樣有著空靈美顏，但穿搭部分還是可以學習一下的，而且到底為什麼歲月都沒有攻擊到三十四歲的她，現在去演高中生感覺也是很合理欸！

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原文：想要有靈氣不是喝符水，討喜的清新氣質「蒼井優穿搭 」四大重點，夏天快學！

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