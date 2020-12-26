楊卓娜誕女11年未註冊維繫關係靠信任　吳君如陳可辛不婚拍一世拖

楊卓娜為「廣告燈箱大王」楊志翹於09年誕下女兒楊舒然，跟他與前妻所生的2名女兒組成5人家庭，相處融洽，被網民喻為「最強繼母」。然而，原來楊卓娜仍未婚，與楊志翹並未正式註冊。到底一紙婚書是否重要？以下未婚誕子，與另一半度過多個春秋的女星，可能會為你對愛情帶來全新的想法。

楊卓娜為「廣告燈箱大王」楊志翹於09年誕下女兒楊舒然，但原來兩人仍未註冊。（楊卓娜微博）

楊卓娜當年被楊志翹力追2年多終修成正果，建立溫馨美滿的家庭。楊志翹早年喪妻，她對繼女楊舒婷和楊舒雅，與親生女兒楊舒然一視同仁，處處包容，付出更多心思照顧她們。同樣在單親家庭成長的楊卓娜明白小朋友渴望被愛護，當年繼父照顧了自己的心靈，如今她希望自己也能成為女兒們的依靠。

楊卓娜跟楊志翹與前妻所生的2名女兒組成5人家庭，相處融洽，被網民喻為「最強繼母」。（IG@lennayeung）

維繫關係需要的是信任而不是約束

楊卓娜認為維繫關係，需要的是信任而不是約束。她相信每個人都應該擁有屬於自己的空間，所以她絕不會窺探女兒們的行跡，對丈夫亦然。楊志翹因工作關係需要經常應酬，即使兩人並未註冊，她亦對他充滿信心。「我相信兩個人的關係多於一張紙，當然也是因為他給予我信心，當我有這信心時，那張紙只會是一個形式、法律文件。」她認為若對方因為遇上了新人而放棄現在的關係，便證明彼此間感情未夠鞏固，是註定的事。婚書只有法律作用，並不能代表一切。

▼▼▼楊卓娜被網民喻為「最強繼母」，按圖看她與女兒們的相處之道▼▼▼

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吳君如與陳可辛：拍一輩子的拖 一直浪漫到老

原來導演陳可辛曾向吳君如求婚。（IG@sandrangky）

吳君如與導演陳可辛相愛超過20年，並於2006年誕下女兒陳是知。雖然兩人未有註冊，但在很多人眼中，他們的愛戀早已超越一紙婚書。她認為愛情是你很喜歡看見一個人，而你每次看見他都會感到開心。雖然沒有傳統意義上的儀式，但陳可辛其實曾求過婚，多年後重提舊事，吳君如仍覺感動。他們認為，當男方求婚，然後女方答應，其實就已經等於結婚了，註冊與酒席這些形式成為多餘。

吳君如期望自己是位被尊重的獨立女性，故不喜歡被稱作「陳太」，更喜歡別人稱她「吳小姐」。他們相信，愛情到最後就是習慣與生活，既然決定要共度餘生，不如就多做點浪漫的事情，拍一輩子的拖。

▼▼▼吳君如與陳可辛的愛情沒有跟隨傳統的劇本走▼▼▼

吳佩慈與紀曉波：傳出財務問題仍不離不棄 幸福不只一種詮釋

吳佩慈與中國富商男友紀曉波訂婚5年，為對方誕下2子2女。（吳佩慈微博）

吳佩慈與中國富商男友紀曉波訂婚5年，為對方誕下2子2女。多年來，她一直無法名正言順當上紀太太，不少人認為男方無心結婚，令吳佩慈淪為「有錢人的生育機器」。她的奢華生活由未婚夫照顧，而未來奶奶亦對她疼愛有加，曾在吳佩慈生日送了一隻10.4卡重的鑽戒為生日禮物，外界有傳吳佩慈的資產已逾58億港元。

每個人看待愛情的角度都不一樣，而吳佩慈最着重對方的真心真意。訂婚後她淡出娛樂圈，在家相夫教子，幫忙打理未婚夫於塞班島的家族生意。近年紀曉波不時傳出財務出現問題，吳佩慈亦一直不離不棄，早前更有傳她為未婚夫還債，將名下的3.3億元豪宅抵押，引來「豪門夢碎」的傳言。吳佩慈的愛情經常被人以金錢掛勾，雖然她未有透露2人未婚的原因，但是幸福的詮釋不只一種，婚書不能保障永遠相愛，有些事情，旁人總未能定義。

▼▼▼吳佩慈擁有完美的身型比例，有9頭身美女之稱，訂婚後已為愛淡出娛樂圈▼▼▼

▼▼▼同場加映：鍾欣潼（阿嬌）經歷婚姻失敗後，接受傳媒訪問時，表示自己不會再結婚。不少女星於離婚後更清楚自己並不適合婚姻，樂於享受單身生活。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼受過情傷需要時間復原，不妨看看這些女星於失戀時有何體會（延伸閱讀）▼▼▼