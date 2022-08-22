銀髮夫婦相愛60載辦第二次婚禮　印證「執子之手與子偕老」的愛情

現代年輕新人拍攝婚紗照是不可或缺的一部分，請專屬攝影師已是家常便飯。可是在這個速食愛情的年代，共諧連理一輩子不分離似乎變得遙不可及。名人們打得火熱，閃婚更是不勝其數，雖轟動一時卻不能細水長流。偏偏對上一輩來說，莫說是一場隆重的結婚典禮，就連一張影樓拍攝的婚照，實屬難能可貴，也是莫大的經濟負擔。巴西一對夫婦Seu Russo與Dona Rosa因當年結婚時未能拍攝結婚照及舉辨一埸體面的婚禮，決定60年後再補辦「第二次婚禮」！



Seu Russo（羅索）與 Dona Rosa（羅莎）圓夢補拍婚照。（IG @saopauloftografia）

Seu Russo（羅索）與 Dona Rosa（羅莎）於1957年結婚，婚禮非常樸實無華，女方只穿上教母親手縫製的新娘禮服，姑姑負責烤焗生日蛋糕，在親戚家中的庭院舉辦婚禮，簡單地完成了兩人的終身大事，可惜未有捕捉到幸福一刻。

二人緊緊相擁，甜蜜如初。（IG @saopauloftografia）

羅索與羅莎如今已有9個孩子、16個孫子和4名曾孫，卻欠缺一張作為紀念的結婚照。因此這次聖保羅當地一群藝術家共同幫忙，為他們穿上細緻的禮服，在鄉村風滿溢的室外場地再次舉辦婚禮，將二人相愛的痕跡與一點一滴捕捉下來。

兩人結婚60載仍愛對方依舊。（IG @saopauloftografia）

從相片中可以看見，作為老夫老妻的Seu Russo與Dona Rosa穿上西裝和婚紗，手捧鮮花。歷歷在目的畫面逐一重現眼前，舊日的復古情懷一覽無遺。即使不是置身其中，單看照片已經能感受到兩人在彼此眼神中熾熱的溫度和愛意。

二人60年後再次說出「我願意」。（IG @saopauloftografia）

人會隨年月老去，再漂亮的婚紗也會發黃變霉。年輕貌美、華麗的婚紗、精緻的妝容、一頭烏黑秀髮從來都不是結婚的精髓。經歷過高山低谷，當初的悸動與締結誓約仍然銘記心中，再一次讓眾人見證其山盟海誓，這樣的場面才是最令人動容的。