西班牙名門聯姻驚動歐洲皇室圈　現實版童話貴族婚禮有多豪？

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-06-02 07:02

兩個西班牙名門望族宣佈聯姻，圍觀一場真正的豪門婚禮。

上月底，西班牙剛剛放寬了疫情相關的限制，一場真·豪門婚禮就迫不及待地舉行。婚禮的男女主人公分別來自西班牙最富有、最有商界名望的兩個家族。新娘貝倫科西尼（Belén Corsini）今年 31 歲，她所在的科西尼家族可以溯源到 13 世紀，曾祖父 Carlos Corsini Senespleda 是知名建築公司 Corsán 的創始人，保守估計身家約有 10 億英鎊。

新郎的家底也不薄，新郎奧索諾伯爵（Count of Osorno）今年 28 歲，來自西班牙的世襲貴族阿爾巴家族，是第 19 任阿爾巴公爵（Duke of Alba）的小兒子，繼承的財產超過 22 億英鎊。奧索諾伯爵的全名是卡洛斯·菲茨·詹姆斯·斯圖爾特（Carlos Fitz-James Stuart），這還不是他們家族裏最長的名字。

由於疫情還沒完全結束，這對新人只邀請了不到 300 人來參加婚禮，並且取消了原本的舞會派對——但依舊驚動了整個歐洲的皇室圈。被邀請的一位賓客感嘆：「這簡直像是童話故事裏的情景，王子和公主終於可以幸福地生活在一起。」

能驚動整個歐洲皇室的西班牙貴族婚禮，究竟多有氣派？當中新娘和新郎的行頭又有甚麼來頭？（點擊放大欣賞）▼▼▼

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自家莊園裏的豪門婚禮

霸道總裁小説裏的「豪門聯姻」總是極盡奢華外露之能事，真正的豪門聯姻，則是把奢華和傳承寫在了婚禮的每個細節裏。婚禮在馬德里的利里亞宮（Palacio de Liria）舉行，這座莊園式的宮殿建於 18 世紀，是新郎奧索諾伯爵家裏眾多的老房子之一，專門用來展示家族成員們歷經 5 個世紀收藏的珍貴藝術品。

新娘貝倫穿着西班牙品牌 Navascués 的定製婚紗，典雅的泡泡袖和修身的剪裁，背後有一道精緻的鏤空。婚紗禮服背後的薄紗拖尾，是貝倫祖母的珍貴傳家寶，拖尾處用了點綴着碎花的面料，讓禮服不至於太單調。這一身搭配着簡單大方的馬尾辮，讓她在起舞時看起來真的像是迪士尼公主一般。

新郎卡洛斯隆重的裝扮也大有來頭。這身衣服名為「塞維利亞皇家騎兵團制服」，從前是貴族們進行騎兵訓練時的制服，後來演變為重要場合的禮服，一般人穿不上，是身份的象徵。

為了避免多人在室內聚集，婚禮儀式在户外舉行。新郎的母親穿着一身火紅的 Lorenzo Caprile 禮服，飾以莊重的黑色頭紗，與兒子的騎兵團制服十分映襯。

父親挽着貝倫走到神父面前，宣讀了婚禮誓詞，交換了戒指後，鄭重地把女兒的手交到了卡洛斯手中。

婚禮之後，這對新人手牽着手走過利里亞宮的花園，留給我們幸福的背影。

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賓客入場，像是時裝周街拍

這並不是阿爾巴公爵家族最盛大的婚禮，2018 年卡洛斯的哥哥費爾南多（Fernando Fitz-James Stuart）結婚時，有上千位賓客到場祝賀，西班牙王后索菲亞（Queen Sofia of Spain）也送上賀詞。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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今年因為疫情，只有 300 位賓客到場祝福，盛裝出席的她們，把婚禮入場的水泥路走出了時裝周場外街拍的感覺。卡洛斯的哥哥費爾南多，帶着妻子索菲亞一起前來，索菲亞穿着高定品牌 Jan Taminiau 的孔雀藍緞面連衣裙，搭配金色高跟鞋和手包，口罩也選了相同色系。卡洛斯的表姐 Brianda，是位時尚設計師和插畫師，她穿着西班牙品牌 Juan Duyos 的連衣裙，同樣搭配了金色單鞋，看起來華麗又不過分隆重。時裝設計師 Ines Domecq 穿着自己品牌的淺藍色連衣裙，肩部和腰部都十分有設計感，機智地選了同色系的拼色口罩。新娘的表哥亞歷杭德拉·科西尼與妻子穆尼茲一同前來，穆尼茲穿着西班牙本土品牌 Bimani 的藍紫色印花套裝。設計師 Bárbara Mirjan 穿着 Jorge Vázquez 的草木印花黑白色長裙，禮帽和口罩也有特別的細節。

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貴族的身份，普通人的戀愛

新郎卡洛斯所在的阿爾巴家族，公爵頭銜已經傳承了超過 500 年。家族中最知名的一位人物是卡洛斯的奶奶卡雅塔納·菲茨·詹姆斯·斯圖爾特（Cayetana Fitz-James Stuart），知名的阿爾巴第 18 任公爵夫人。卡雅塔納上了年紀以後沉迷整容，臉變得很可怕，但年輕時也算是貌美驚人，家裏和邱吉爾是親戚，擁有 40 多個世襲貴族頭銜，小時候的玩伴是現在的英國女王伊利沙伯二世，與摩納哥王妃嘉麗絲姬莉（Grace Kelly）、柯德莉夏萍都是多年好友。喜愛時尚的她，還曾經慷慨地將自家的利里亞宮「出借」給當年剛剛上任 Dior 創意總監的 Yves Saint Laurent 辦秀。

新娘貝倫來自一個強大的商業家族，她的曾祖父 Carlos Corsini Senespleda 是知名建築公司 Corsán 的創始人，這家公司負責許多建築項目的電力、電纜規劃，在當地幾乎是壟斷行業般的存在。

卡洛斯可以説是歐洲貴族圈的「黃金單身漢」，直到他在馬德里的大學裏遇到正在攻讀商業管理學位的貝倫。兩人的戀情一曝光就受到關注，但小報記者們沒有拍到什麼狗血的細節，基本都是兩個人穿得簡簡單單在逛街。貝倫幫卡洛斯挑衣服，卡洛斯幫她拎箱子，和普通的情侶沒什麼兩樣。交往 2 年後，去年 10 月兩人宣佈訂婚，但因為疫情封城，婚禮一再推遲，上月他們終於迎來了這個喜慶的大日子。

「貴族聯姻」在過去的時代裏，意味着頭銜和家族地位的傳承，以及財富的融合和獲取。在那時，年輕人聽從父母之命媒妁之言，只在他們認可的小圈子內尋找婚姻對象的情況是很普遍的。不過現在時代已經大變，許多年輕的貴族不再將「傳承」當作是婚姻的頭等大事，而是像貝倫和卡洛斯這樣，追求自由的戀愛。不管王子和公主從此會不會幸福地生活在一起，兩人的婚禮確實收穫了名望與社會聲浪。年輕的繼承者們在這個時代裏，大概會比他們的祖父母輩過得輕鬆許多。

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