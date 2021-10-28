Bill Gates嫁女｜由V.Wang婚紗到馬場佈置　耗資1200萬的豪門婚禮

聲勢浩大的婚禮中，許多人說新娘新郎門不當户不對，但這個結局其實是必然。



比爾蓋茨（Bill Gates）的大女兒 Jennifer Katharine Gates 結婚了。作為前世界首富的孩子，婚禮的每處細節裏都寫着這幾個大字：低調又豪華。單單籌備鮮花，就花掉了近10萬美元。在場地上搭一個臨時的玻璃頂棚，光是內部的鋼架結構，成本就要200萬美元。婚禮儀式連續舉辦了兩場，邀請了300多位賓客參加，著名的Coldplay樂隊也來到現場表演。

同樣讓大家津津樂道的，還有新郎 Nayel Nassar 的身份。乍一看，這個「窮小子」和 Jennifer 實在是門不當户不對：出生於埃及，在科威特（The State of Kuwait）長大，家裏是開裝修公司的。和蓋茨家比起來，實在是過於普通。

但事實上他們很匹配。通過 Instagram 上曬的日常和甜蜜互動，可以看出來，這兩個志同道合的年輕人的愛情長跑水到渠成，是一種必然。

Jennifer Gates 和 Nayel Nassar的日常恩愛照，可謂「閃」盲一眾路人。 （點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 連辦兩場儀式 細節很「比爾蓋茨」

兩人大婚，一共舉辦了兩場儀式。第一場根據新郎 Nayel 的信仰，舉辦了穆斯林式婚禮，只邀請了小部分親友到場參加。轟動全網的是第二天，在美國紐約北部塞勒姆（Salem）124英畝的莊園的花園舉辦的那場。這可不是租來的普通花園，而是屬於 Jennifer 的私人馬場。

2018年蓋茨夫婦斥資1600萬美元購下這塊地送給女兒，作為給她的大學畢業禮物。如今馬場主人 Jennifer 身穿一襲 Vera Wang 手工定製的婚禮服站在這裏，迎人生的重要一刻。法式鏤空繡花搭配意大利風格的薄紗裙，白色半透明頭紗遮掩着臉龐，把她襯托得高雅而不失性感。新郎 Nayel 穿着阿瑪尼定製的西服，胸口別了一個純白的鈴蘭花胸針。

（IG@jenniferkgates）

典禮正式開始之前，準備工作的聲勢一點也不輸給儀式本身。一大清早，所有工作人員就身穿黑衣、戴黑色口罩全部在現場就位。巴黎著名高級甜點Ladurée的綠色大卡車停下後，工作人員把分層擺放的婚禮蛋糕運到桌子上。其中4人負責拼裝，最終組成的蛋糕足足有8層高。

婚禮上選用的花朵都是世界上最好的品種，數量上也一點都沒吝嗇。從入口走到典禮台的路兩旁也擺滿了白色花盆，每盆重20千克。為了防止意外，婚禮的安保工作也做得很縝密。現場的警犬忙個不停，紐約市警察局也親自上陣了。典禮開始前幾個小時，他們將Mills Road全部封鎖，往來的路人只能繞道而行。

二人因馬術而結緣，在私定終身的大日子也選擇在Jennifer Gates的私人馬場上結成連理。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2. 撒糖4年 「窮小子」如何獲取芳心

這場婚禮的主角， Jennifer 和 Nayel ，雖然談不上百分百的門當户對，但也稱得上金童玉女。 Jennifer 是比爾蓋茨的大女兒，從小她就接受正統教育，2018年從斯坦福人類生物系畢業後，繼續攻讀兒科醫學。 Nayel 算她的大學學長。他出生在埃及，但隨家人長期定居美國，2013年獲得了斯坦福的經濟學學位。要說兩個人為何會走到一起，不得不提到富人家的運動，馬術。

Jennifer 6歲就開始騎馬了。20歲拿下全美馬術障礙賽第一名，22歲時在世界巡迴比賽中獲得第19的總排名（共2800位選手）。大學畢業後，她還特地gap了一年潛心練習馬術。

巧就巧在， Nayel 在馬術方面的造詣與 Jennifer 旗鼓相當。他5歲開始學馬術，從2010年以來已經獲得了48場跳躍賽的冠軍，目前排名世界第44位。在今年夏天過去的東京奧運會中， Nayel 還代表埃及國家隊參賽了。兩個人亦師亦友，見證了彼此的努力與成就。

二人從小就學習馬術，Nayel Nassar更在東京奧運代表埃及參賽，因此特別投契。（點擊放大觀看）▼▼▼

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這對學霸夫婦不僅在馬術事業上收穫頗豐，談情說愛方面也毫不遜色。 Jennifer 的 Instagram 賬號還沒曝光之前，兩人就當眾秀起恩愛，撒糖至今已經過去4年。

故事開始於2017年情人節的邁阿密海灘。 Jennifer 發布一張和 Nayel 相擁而吻的照片，並配上文字，「或許沒人記得我們官宣約會的紀念日到底是昨天，還是今天。但這沒關係，重要的是每一天我都是屬於你的。」與此同時， Nayel 也用一張兩人的吻照做了回應，「一周年快樂，我們的故事未完待續。」甜蜜呼之欲出。之後每年的情人節， Jennifer 都會大方po出兩人的合影。

真正引起轟動的是2020年1月30日這天，兩人在雪地裏的求婚照傳出。 Jennifer 的回答直接得不得了，「我再也等不及了，等不及和你一起學習、成長、歡笑、相愛，並且共度餘生。「我願意，這句話我願意說無數遍。」不難看出， Nayel 徹底俘獲了她的芳心。他的喜悦溢出了屏幕：「此時此刻，我是這個世界上最幸福、最幸運的男人。」

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3. 父母離婚後，三人開始新生活

婚禮上，同樣引人矚目的，當然是比爾蓋茨與他的前妻米蘭達。這是兩人離婚以來首次同框出鏡。在重新聚首的時刻，他們看上去彷彿沒有受到今年5月離婚風波的影響。

事實上，他們的確開始了各自的新生活。 作為母親的米蘭達，對女兒的婚禮非常上心。9月時，她在位於華盛頓州湖邊的家裏為女兒準備了一場正式的婚前派對。派對上她穿着黑白圓點連衣裙和亮粉色開襟羊毛衫， Jennifer 則身穿一條白色長裙，搭配淺粉色披肩。院子裏佈置了深淺不一的粉色花朵和裝飾物，氛圍輕鬆又活潑。

婚禮開始前，米蘭達提早一周就飛到了紐約，和女兒共同入住曼哈頓酒店。兩人一起去做了美甲和足底按摩，來了個徹底的放鬆。父親比爾蓋茨則沒有什麼大動作。婚禮前兩天，他還在加州看網球比賽，旁邊坐着的正是著名的前女友Ann Winblad。直到婚禮開始前一天，他才到達紐約。

通過 Jennifer 的狀態看得出來，她擁有自己獨立的事業和愛好，父母離婚對她的影響也不太大。三人各自飛之後會有怎樣的生活？ Jennifer 的婚禮也是一個嶄新的起點。

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