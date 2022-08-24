陳瀅周嘉洛傳緋聞！盤點圈內9對姊弟戀　無懼年齡差別超恩愛

【陳瀅周嘉洛／娛樂圈姊弟戀】TVB劇集《痞子殿下》現正熱播，陳瀅與周嘉洛更因合作拍攝此劇而傳出緋聞，昨日（23日）更有報導指，周嘉洛於日前出席活動後，到訪陳瀅香閨，令二人的緋聞越傳越真！不過陳瀅就解釋指，當日還有朱敏瀚及王灝兒同行，並強調與周嘉洛是光明正大，而且只是普通朋友關係。陳瀅與周嘉洛在劇中有感情線，不少網民都在估計兩人會否戲假情真，雖然陳瀅比周嘉洛年長近6年，但圈內有不少姊弟戀情侶都成功修成正果，而且也相當恩愛！《01女生》為大家盤點圈內6對姊弟戀吧！



娛樂圈姊弟戀｜楊茜堯 羅子溢

羅子溢與楊茜堯於2012年合作拍攝TVB劇集《On Call 36小時》時擦出愛火花，因為楊茜堯比羅子溢年長5年，所以兩人在初初拍拖時一直不被看好，不過亦無阻他們發展戀情，更在2016年結婚修成正果。婚後羅子溢更由昔日的浪子變成了愛妻號，對太太寵愛有加，兩人更先後誕下一子一女，一家四口過著幸福快樂的生活，拍拖至今愛足10年，是圈中模範夫妻之一！

娛樂圈姊弟戀｜楊茜堯 羅子溢（lawhimmm＠IG）

娛樂圈姊弟戀｜奚夢瑤 何猷君

奚夢瑤與已故賭王何鴻燊四房兒何猷君於2019年結婚，婚後育有一子一女。嫁入豪門看似風光，但賭王媳婦並不易做，除了有生育下一代繼後香燈的壓力之外，奚夢瑤更一直擔心自己始終比何猷君大6年，怕在外貌上看起來比先生老太多，所以她曾在節目中坦言：「我這個臉上花了錢的」，暗示自己曾整容，望拉近與丈夫的年齡差。不過兩人婚後3年依然相當恩愛，無懼年齡差別。

娛樂圈姊弟戀｜奚夢瑤 何猷君（微博@Ming奚夢瑤）

娛樂圈姊弟戀｜孔曉振（孔孝真） Kevin Oh

孔曉振早前宣布將與比自己小10歲的韓裔美籍歌手 Kevin Oh 結婚，令一眾網民紛紛感嘆：「又一對姊弟戀修成正果！」孔曉振在3月出席孫藝珍與玄彬的婚禮時接到花球，不久後就認愛並傳出婚訊，喜事一件接一件。孔曉振曾經與韓國男星柳承範相愛10年，最終卻是分手收場，如今遇上了真命天子，祝福他們幸福快樂！

娛樂圈姊弟戀｜孔曉振（孔孝真） Kevin Oh（rovvxhyo@IG）

娛樂圈姊弟戀｜孔曉振早前宣布將與比自己小10歲的韓裔美籍歌手 Kevin Oh 結婚。（kevinoh_@IG）

娛樂圈姊弟戀｜鍾麗緹 張倫碩

經歷過2段失敗婚姻的鍾麗緹，於2015年拍攝內地綜藝節目時遇上了比自己小12年的張倫碩，兩人一拍即合，拍拖1年後就在2016年正式結婚。這對相差12年的姊弟戀由公開戀情到結婚一直備受爭議，但兩人懶理一切的批評及反對聲音，到今婚後6年依然恩愛，張倫碩更視鍾麗緹與前夫所生的孩子如己出，一家五口過著幸福快樂的生活！

娛樂圈姊弟戀｜鍾麗緹 張倫碩（張倫碩@微博）

娛樂圈姊弟戀｜經歷過2段失敗婚姻的鍾麗緹，於2015年拍攝內地綜藝節目時遇上了比自己小12年的張倫碩，兩人一拍即合，拍拖1年後就在2016年正式結婚。（鍾麗緹（Christy）@微博）

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