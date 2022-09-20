揭4大星座男忽冷忽熱的原因　雙子想你知難而退、人馬對你感不滿

他所有地方都好，待你溫柔體貼、舉止紳士、風趣幽默，但總有些時候，你摸不清他心底裏到底想什麼。大家都說「女人心海底針」，其實男人的心也如海底針，時常忽冷忽熱，實在讓人難以理解啊！



感情之所以會時常給人帶來困擾，就是因為兩個人的相處並不都是快樂愉悅的，有時候會充滿各種煩惱跟無奈。就比如跟對方相處時，如果對方總是忽冷忽熱的，自己也會很難受，會自我懷疑是不是哪裡做錯了。而今天我們就要一起來看看，為何這些星座男對你忽冷忽熱，他究竟怎麼想的呢？

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揭開這4個星座男生的內心面紗

白羊座：

正義感是白羊座的最大特色。白羊座的人是天生的勇者，不畏懼任何困難，即使碰到阻礙，他們也會運用智慧來克服。富有積極的人格，具有自然迷人的舉止和良好的心智能力，他們喜歡受到人的尊敬，長於外交，能使別人對它的構想及建議產生極大的興趣及信任。

白羊男是比較容易情緒化的那種人，他們總是很難控制住自己的狀態。所以每次遇到一點糟心事，白羊男就會心情很糟糕，這時候的他們就會對身邊的人特別的冷漠。白羊男會一句話都不想說，總是一張臭臉對方對方。而他們想開了或是問題處理好了，就會又變得很活潑了。所以跟白羊男相處可不是一件簡單的事情，除非你能夠接受他們的這種情緒化，否則會很心累。

雙子座

雙子座的特徵是智商高，反應快，並且能言善道，富有商業頭腦及精細的科學頭腦，一般說來，這是個智力型的星座。通常此星座的人，給予他人的第一印象是迷人、活潑而富有吸引力，喜歡受人重視與受人尊敬；也具有十分敏感而積極的思維。

雙子男如果不想要繼續一段感情了，他們是不會直接說分手的。因為雙子男很害怕對方會糾纏，這樣就會給自己的生活帶來很大的困擾。所以他們會採用這種冷暴力的方式，讓對方自己選擇退出。雙子男心情好的時候會選擇跟你溝通兩句，其他時間就是對你不聞不問，面對你的電話短信，他們也會選擇不回覆。雙子男很有信心，只要過一段時間，你肯定就會受不了提分手，這樣他們就會欣然應允。

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天蠍座

天蠍座的人外表看似神秘莫測，沉默寡言，但是在內心深處都有一份強烈的熱情，而且做起事總是有條不紊，井然有序，遇到困難也毫不退縮。大多個性沉著，不愛多說話，能夠吃苦耐勞，也不會發出怨言；但是天蠍座卻不善於交際，也不愛去奉承他人，不過他們做事非常有持續性，一旦下定了目標，就會勇往直前毫不退縮，即使遇見了困難，也會奮勇抵抗，不會半途而廢。

天蠍男是讓人很難捉摸的一個人，因為他們在想些什麼，基本上是不會讓別人知道的，所以大家眼中的天蠍男就很神秘。不過天蠍男其實並不是什麼神秘，他們只是會把自己在外面受到的氣發洩在親密的家人身上而已。他們若是在職場中春風得意，那麼自然就會對你也很友善，會什麼都願意跟你分享。但若是他們在職場中受氣了，也會對你很冷漠，會看誰都覺得很討厭。

人馬座

人馬座的人大方又無拘無束，彷彿有用不完的力氣，喜歡與人爭論，脾氣很暴躁，容易生氣；野心很大，對權力地位很有興趣，不過對於受難的人或事都有慈悲的心腸。但是個性崇尚自由，不願受人拘束；在個性方面，此星座的人很城實，真心坦白、是很值得令人尊敬的。他們也擁有吸引人的、有趣的、有磁性的、及機動的人格。

人馬男如果對你忽冷忽熱的，那麼就說明他們對你開始有不滿了。只是生活中的人馬男不是一個善於溝通的人，他們心裡面有諸多想法，也不知道要從哪裡開始。所以更多時候，人馬男會自己憋在心裡很不痛快。他們一看到你，就會想到那些不好的點，就會瞬時冷了下來，不想跟你說話了。不過人馬男一旦自己調整好狀態，覺得那都不算什麼時，就又會變得熱情起來了。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】