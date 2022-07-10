12星座｜個性冷漠但對「自己人」超溫暖　找愛屋及烏的姐妹別錯過

人的胳臂在手肘的部位只能向內彎，不能向外彎。這句俗話是用比喻的方式，來描述人總是會維護自家人的利益，排擠外人......



人多少都有些私心，在情況許可的時候，都會對自己人好一些。台灣俗語說：「手曲屈入無屈出」；雖然也有一些人可以做到一視同仁，但更多的人還是會因為不同的人而彰顯出屬於自己的溫柔或者冷漠。今天就給大家說一說：十二星座中，平日表現非常冷漠只會對很少的人溫暖的三大星座吧！

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護著自己人的水瓶座

率性的水瓶座男女，很容易與人搭上線，也不排斥與陌生人交談，但卻不會刻意經營，而且有時行事相當低調，這是外人最難理解之處。不過一旦瘋狂起來，為和朋友玩得盡興，徹夜不歸也不是什麼稀奇的事。講求關係平等的水瓶座，一般來說都樂於付出也喜歡分享，所以和他們在一起，能享受到快樂的戀情，只要把握不刁難、不抬杠和不無理取鬧的原則，偶爾撒撒嬌也不錯。不過水瓶座的人有時候迷糊懶散、神經大條，不一定是體貼的戀人，這點可要有心理準備。

水瓶座是一個相對比較疏離冷漠的人，特別是遇到自己不是很熟悉的人時，根本不願意主動搭理對方。哪怕對方表現的非常主動，也不一定會得到他們的熱情，自然也不會表現的太暖心。水瓶座不喜歡把自己的時間浪費在一些無用的社交上，彼此既然沒有那麼熟悉，何必要假裝友好，所以他們會選擇直接無視，只做自己該做的事情。

護著自己人的山羊座

個性老成持重的山羊座，由於凡事堅守原則又重視紀律，這種一板一眼的個性，常令周遭的人為難，所以真正能和他們推心置腹的朋友，在價值觀上必須十分接近，才可能長長久久。總是冷眼看透對方心思的山羊座，很清楚對方的需要，不過由於本性不喜歡錦上添花，因此不會對朋友大獻殷勤，只會在必要的時候伸出援手。能欣賞山羊座性格特質的人，多半也是具有嚴謹、成熟和縝密思維的朋友，所以如果真的願意和山羊座的人交往，對於他們的無趣、缺乏幽默感和勤勉的個性，便不會太過於介意。

山羊座並非是一個冷漠的人，但也絕對不屬於對每個人都熱情的類型。在和周圍人相處的時候，山羊座表現的非常被動和保守，在沒有足夠了解你之前，你千萬不要指望他們對你可以表現的有多麼熱情。就算他們有一顆熾熱的心，也會先選擇溫暖身邊的親人，如果你們只是泛泛之交，很難進入他們熱情的範圍之內。你們之間要想建立親密的關係，一定要對方主動展現真心才行，否則他們不建議一直保持冷漠的態度。

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護著自己人的天蠍座

天蠍座男女的交友觀十分乾脆俐落，「合則聚，不合則離」是他們一貫的態度。他們並不需要太多朋友來填滿個人的時間，所以在擇友上，可以算是相當精明。由於天生具備獨到的洞悉力，對於不投緣或是沒有好感的人，天蠍座的男女連表面功夫都很懶得做，這就是他們的本性。五湖四海皆兄弟，在天蠍座的人看來，其實是件可怕的事，所以在平日的行為和言行上，他們絕不討好也不偽善，而且就算是遇到了投緣或欣賞的人，也會儘量維持平淡的關係。對於天蠍座的人來說，距離感就是友誼保鮮的最佳良方。

天蠍座內心深處並不是一個冷漠的人，只是他們對待不同的人會用不同的態度，如果他們對你你比較冷漠，只能說明你不是他們在乎和關心的人，所以你也沒必要繼續上桿子。但其實在生活中，天蠍座還是比較熱情的，特別對自己的親人會比較明顯。在和別人相處的時候，他們也不願意用自己的熱情換對方的冷漠，所以會率先彰顯自己的冷漠。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】