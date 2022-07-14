12星座｜抱得美男歸的必勝大法　想擄獲雙子座的心先要抓住他的胃

當對一位男生有好感，你敢主動示好、追求嗎？相信你與大多數人一樣，都屬於被動派，若不想讓幸福白白流走，就必須提出相對應的行動......



雖然愛情中比較主動的往往是男生，但是現在很多女生也都會勇敢的去追求自己的所愛。你也是這種率直的女性嗎？不在乎別人怎麼說，只在乎自己這輩子能否跟喜歡的人在一起。所以就算是阻礙重重，你們也會毫不猶豫的往前衝！不過愛情不能橫衝直撞，想要得到愛情，是需要一些智慧的。

若是能夠觸動對方的心，那麼拿下對方自然是事半功倍的事了。若是用錯方法，就只會把對方越推越遠。所以想要輕鬆的拿下十二星座男，就要提前了解他們的喜好是什麼，在乎的點是什麼。而今天就讓我們一起來分析看看十二星座的個性喜好吧？

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如何追求白羊座，讓白羊男心動動呢？

想要讓見多識廣的白羊男心動可不是一件容易的事情，因為他們經常在跟異性打交道，所以平日裡也見識到很多優秀的女生，所以白羊男自然會不自覺的把喜歡自己的這個人跟其他女生做比較了。不過想要讓白羊動心還是有訣竅的，那就是平日裡按兵不動，然後在白羊最需要的時候及時出現，他們對你自然就會有不一般的感情了。

如何追求金牛座，讓金牛男心動動呢？

金牛男在感情中是相當木訥的那種人，你不要試圖用言語或是行為去暗示他們，因為金牛男根本就不會明白的，最後你的時間都會白白的浪費掉。對待金牛男其實很簡單，你若是很喜歡他們，那麼就直截了當的跟他們表白。平日裡金牛男就很少跟異性接觸，也沒有什麼人對他們這麼好，所以他們在得知你的心意後，很快就會接受。

如何追求雙子座，讓雙子男心動動呢？

雙子男個性有點大男人主義，他們總覺得兩個人在一起，要相輔相成，要互相照顧。在雙子男眼中，女生最重要的有點就是賢惠，會持家，如果還能燒一手的好菜，那簡直就是錦上添花了。所以想要抓住雙子男的心，最好是練習好廚藝，因為抓住了他們的胃就等於抓住了他們的心，會讓他們死心塌地的愛上你。

如何追求巨蟹座，讓巨蟹男心動動呢？

巨蟹男一直都是很慢熱的那種人，因為太過於謹慎了，所以他們很難輕易的就對一個人產生感情。若是對方大大咧咧的直接表白，反而會把巨蟹男給嚇退的。而對付巨蟹男其實是有訣竅的，那就是要讓他們習慣你、熟悉你，最後離不開你。所以你天天陪在巨蟹男身邊，不用太過於殷勤，他們依然也會對你產生很不一般的感情。

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如何追求獅子座，讓獅子男心動動呢？

玩心比較重的獅子男喜歡有共同興趣愛好的人，因為他們覺得人生路漫漫，大家未來的日子裡要長時間在一起。若是興趣愛好都不同，那麼生活必然會過得很枯燥乏味，最後就變成各玩各的了。而兩個人若是喜歡的是同一樣東西，感覺就完全不同了。每天都會有說不完的話，而且一起玩也能夠增進彼此的友誼，所以跟獅子男興趣越相投，就越能得到他們的心。

如何追求處女座，讓處女男心動動呢？

想要得到處女男的心，那麼就一定要混得比他們優秀一些才行。因為處女男有慕強心理，他們覺得兩個人旗鼓相當才會有共同話題。所以對於那些比自己弱太多的女生，不管對方多麼的好看，處女男都不會心動的。相反，他們只會覺得對方有一些膚淺。所以想要輕鬆拿下處女男，你就要在實力上碾壓他們，這樣處女男必然會很快就對你動心。

如何追求天秤座，讓天秤男心動動呢？

天秤男不喜歡太過於強勢的女生，因為他們覺得平日裡的工作已經是壓力山大了，若是生活中再遇到一個總是斤斤計較的女生，那麼日子就太難熬了。而天秤男最喜歡的是那種能夠讓自己感覺到輕鬆自在的女生，跟對方在一起的時候，自己可以毫無壓力的做真實的自己。所以想要輕鬆拿下天秤男，就一定要足夠體貼跟溫柔。不要給人壓力。

如何追求天蠍座，讓天蠍男心動動呢？

天蠍男眼光很高，他們希望另一半有一定的神秘感，而不是大眾的標準。如果只是光外形好看，那是打動不了天蠍男的心的。可能一開始他們會喜歡，但是久了之後就覺得沒意思了。所以想要輕鬆拿下天蠍男，就要抓住他們喜歡神秘感的心理，跟他們保持一定的距離，不要把所有都展示給天蠍男，而是若即若離，這樣的狀態一定會讓他們很興奮，會讓他們沉迷於你的魅力不可自拔。

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如何追求人馬座，讓人馬男心動動呢？

人馬男是吃軟不吃硬的那種男生，你若是咄咄逼人，各種強迫他們做出許諾的話，那麼人馬男壓根就不會因為你是女生就給你留情面，反而是會特別的冷漠。不過若是你表現出一副楚楚可憐的小女生模樣，人馬男就會立馬把持不住了。因為他們的保護慾望太強了，他們會想要給這樣的女生一個美好的未來。

如何追求山羊座，讓山羊男心動動呢？

想要輕鬆拿下山羊男，那麼千萬不能因為他們一時的冷臉或者拒絕就選擇放棄。山羊男其實是比較傲嬌的人，他們輕易不會被你感動，所以要懂得對他們死纏爛打，經常圍著他們打轉，讓山羊男看到你的真心，並且習慣你的存在。而且一旦他們感覺到自己是被你不斷需要的人以後他們就會對你有所上心，到時候他們心裡早就割捨不下你了。

如何追求水瓶座，讓水瓶男心動動呢？

水瓶男很在意另一半的顏值，若是長得不好看，那麼水瓶男壓根不會跟對方有更多的交流。所以若是想要引起水瓶男的注意，並且一舉拿下他們的話，那麼就要懂得認真打扮自己，每次在水瓶男面前都特別的打眼，讓他們壓根無法把視線從你的身上移開。你也是打扮精緻，水瓶男就越是會為你著迷，所以在一起也只是時間問題了。

如何追求雙魚座，讓雙魚男心動動呢？

追求雙魚男，一定不要直來直往。因為這會讓他們覺得你有所意圖，就會對你有所提防。到時候不管你做得多好，他們都很難對你動情，甚至是會很排斥你。對付雙魚男可以換一種方式，比如從他們身邊朋友入手，跟他們的朋友都搞好關係。這樣當你再出現在雙魚男面前的時候，他們就會覺得你人緣很好，跟你在一起很有面子。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】