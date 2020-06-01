61歲美國天后麥當娜（Madonna）一向作風大膽性感，不按常理出牌，近日更上傳露點内衣照，引起網絡一片譁然。網民反應褒貶不一，究竟上傳性感露骨照片是挑戰傳統還是低俗？

美國天后麥當娜現年61歲，依舊作風大膽性感，活力十足。（madonna@IG）

61歲麥當娜上傳露點照引爭議

作風大膽的美國天后麥當娜又再做出出格行為，早前她在個人IG上傳了一張穿著肉色透視胸圍的露點照，照片中她右手拿著T-Back底褲，下身只穿了一條黑色内褲，腿呈現張開的姿勢，並配文:「現在的裝束……如果有人感到冒犯，我想讓你知道，我已經成功從「他X的不在乎」大學畢業了，歡迎來參加我的畢業典禮。」

麥當娜IG上傳露點照引爭議：

露骨内容馬上引起網民熱議，有人認為照片尺度過大，更表示擔心育有6名子女的麥當娜，會對自己的兒女造成不良影響。也有網民直言相片「噁心」，還認為麥當娜精神不正常。不過也有不少粉絲表示支持，認為麥當娜在勇敢做自己，更表示：「試想想你母親沒有權去表達自己，只因為你無法克服一粒乳頭。」

喜歡挑戰傳統的麥當娜大尺度行為已是屢見不鮮，她曾在舞台上公然拉下胸罩袒胸露乳，出乎意料的行為當時也曾引起爭議。在性話題方面一直很開放的她，成名前已經擔任畫班的裸體模特兒。過去也曾拍攝過色情電影，内容大膽又重口味，包括SM、捆綁、虐戀等主題。在麥當娜事業如日中天時，她依舊不願意墨守成規，1992年發行了一本名叫《SEX》的寫真集，書中刊有在大街上三點全露的照片，還有大量「重口味」的内容，作風一如既往非常大膽。

麥當娜作風大膽，曾拍攝過不少大尺度色情電影：（點閱下圖）

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女性勇敢做自己 展示自己的身材就是低俗？

隨著女性意識抬頭，加上外國風氣開放，許多歐美女星常常會嘗試一些大膽又性感的造型，也絲毫不在意在大眾面前展示自己的身材。她們會在社交平台上分享一些露骨、造型新穎前衛的相片，不過大眾接受程度不一，有人認為這些女星突破傳統的束縛「勇敢做自己」，也有人則認為她們只是為了博取眼球而賣弄性感，行為低俗。

女性拍性感照片展示自己的身材就代表不良低俗？（Artem Labunsky/Unsplash）

長久以來，社會總是對女性立起許許多多的條規與束縛，事實上如今追求性別平等的社會，逐漸開始重視女性對身體的自主權。外國早已興起「Free the Nipple」運動，那些傳統社會對於男性和女性裸露胸部及乳頭的雙重標準，正反映女性遭受的差別對待。身為一名女性，「性感」是自身去賦予意義的一種風格，並不是一般人所認為「討好男生」的工具，該如何呈現性感、如何展示身體也是個人自由與權利，我們要做的應該是勇敢打破保守觀念，別讓「女性自主」變成紙上談兵！

查看更多歐美女明星作風大膽照片：（點閱下圖）

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女生喜歡上傳性感照 根本不是為了吸引異性？

經常使用社交平台的你或許會發現，許多女生都喜歡分享自己的性感照片，大膽又性感的造型讓人看得臉紅心跳。甚至會有不少人認為，這些女生只是為了賣弄身材，去吸引異性的目光，甚至有金錢利益等。不過，根據澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）的一項研究調查顯示，許多女生喜歡曬自己的性感自拍照，根本與異性無關。

女生喜歡曬自己的性感自拍照不是為了吸引異性？（DeMorris Byrd/Unsplash）

性感照不為吸引異性 反而是同性之間的競爭

該調查分析了共113個國家，超過68000張女性性感自拍照，研究結果顯示女性上傳自拍照的數量，與該地區貧富差距大的因素有相當大的關聯性。即是因經濟環境的不平等，導致貧富差距大，使女性之間燃起了比較心態，用自己的身材優勢與他人較勁，才會拍攝更多性感自拍照。性感照變成一種同性之間的競爭心理，因為對於現時處於的社會地位感到憂慮，所以希望展示比其他人更出色的地方，指女生常分享性感照片是為了提升社會地位。你又是否認同這種説法呢？

參考資料：〈New study reveals why women take sexy selfies〉