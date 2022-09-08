林心如入圍金鐘獎女主角　與霍建華婚姻美滿成人生贏家

【林心如／金鐘獎／華燈初上】早前熱播的Netflix台劇《華燈初上》不但獲得超高評價，更成功入圍第57屆台灣金鐘獎11項獎項，而女主角兼製作人林心如憑「Rose媽媽」羅雨儂一角入圍今屆的戲劇節目女主角獎提名，演技備受肯定。除了工作外，林心如亦與老公霍建華育有女兒「小海豚」，共組幸福家庭。事業、愛情、家庭三得意的林心如說是人生贏家也不為過。



林心如與霍建華早於2005年時拍攝《地下鐵》時相識，期後二人一直以好友身份相處，林心如的性格開朗活潑，霍建華則比較內斂，性格非常互補。在相識十多年間，霍建華早已默默愛上林心如許久，不過在愛情路上卻十分被動，雖然暗戀林心如多年，卻害怕一旦將愛意說出會連朋友也做不成，甚至會失去林心如這個朋友以及二人多年來的情誼，所以一直遲遲不敢表白，只敢默默地陪在她的身邊，直至覺得自己事業有成，有能力給予林心如幸福的生活才敢向她表明埋藏在心裡已久的愛意，二人兜兜轉轉十多年才終於走在一起，可算是現實版《我可能不會愛你》中的「李大仁」和「程又青」。

林心如放閃曬緊緊抱實老公霍建華的合照。（Facebook：Ruby林心如）

因為已經是好朋友，如果產生另外一種情感，又沒有處理好，我覺得連朋友都會做不了。那何必呢？維持這麼長的友誼，她可以像哥兒們一樣，這種感情很難得。我沒什麼朋友，就覺得和她這樣的感覺很好，不想失去她，我是很害怕的。 霍建華

二人在相戀後順利一路走到了婚姻的禮堂，在婚禮上的其中一句誓言便是：「未來會有很多風風雨雨，但我們會手牽手一起度過，共同面對未來的生活」，浪漫地許下了對婚姻的承諾。林心如就曾經表達過自己對霍建華的感恩，表示在霍建華的面前她總能自在地做自己。而霍建華亦同樣以行動寵妻，在林心如拍攝《華燈初上》時大力支持太太，更親自上陣在劇中飾演「馬天華」一角，兩夫婦在劇中鬥戲，令劇迷看得十分過癮。

謝謝你總是讓我那麼自在的做自己。 林心如

霍建華於《華燈初上》支持太太，更親自上陣在劇中飾演「馬天華」一角（Netflix）

結婚後，林心如為霍建華誕下了愛女「小海豚」Amelia，早年主力發展內地市場的林心如與霍建華為了能陪伴女兒成長，均開始把工作重心放回台灣，不願錯過女兒的成長的每一刻。即使工作繁忙，每當大時大節一家三口都會聚在一起慶祝，就像「小海豚」5歲生日時，兩夫婦包下了一間親子餐廳幫女兒慶生，就連車牌號碼都是女兒的生日。

林心如與霍建華非常恩愛。（Instagram@loveruby）

作為獨生女，林心如一向都十分寵愛女兒，採取「富養」女兒的養育方針。過往，林心如就曾買下了3億台幣（約760萬港元）的珠寶，除了自己佩戴外，更可以送給女兒。她更表示，希望可以在女兒每年的生日都為她買一套珠寶，直到女兒18歲，力寵「小海豚」。