華燈初上｜林心如減肥餐　營養師：飽肚減4KG　凍齡不愛喝水靠？

Netflix台劇《華燈初上》好評如潮，日前已公開第2季預告，並於12月30日上架；第2季依然由林心如擔任女主角，新一季更有霍建華、徐若瑄、吳慷仁等強大演員加入，令觀眾興奮不已。



《華燈初上》第2季共8集，12月30日上架（《華燈初上》劇照）

林心如在劇中除了是日式酒店的「蘿絲媽媽」，也是一名中學生的媽媽，連男主角楊佑寧也忍不住說了句：「保養得不錯。」

的確，45歲的林心如在戲裡外，都是一位媽媽，而且經常比讚她保養得宜；為了身材、容貌，林心如也下了不少苦功：「真的什麼都需要持之以恆。」

林心如產後身材也維持得很好。（loveruby_official＠instagram）

林心如產後2個月極速瘦身 分享4招保持身材方法

林心如初出道時以22吋小蠻腰見稱，事隔20多年，即使已為人母，身形亦不見大變化，全因林心如定期便會進行體態管理，她更多次向傳媒分享她的減肥方法與餐單，原來離不開「3分靠運動，7分靠飲食」；01女生便就林心如減肥餐單向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢並指，餐單飽肚，且每日攝取量不過於1,200卡路里，配合每周約180分鐘運動，1星期便可減重達3-4KG，就算不做運動也可每月減約1KG。

身為「吃貨」的林心如，從不會因為減肥而放棄美食，也會去食麻辣鍋、鹹酥雞、零食：「你不能把自己繃得太緊，如果你把自己繃得太緊的時候，可能壓力來就開始暴飲暴食，然後那個復胖可能就是一去不回頭。」

林心如也坦言，自己不是「吃不胖、不用動」，當放縱太久，她又會自動回減磅的路上，才能維持好身材。

林心如曾分享不同美容好物。（loveruby_official＠instagram）

5大林心如「防腐」秘訣及愛用好物

林心如曾言：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」她為了保持好狀況的確靠了不少後天努力；工作以外，林心如大部分時間都以素顏示人，她自稱不喜歡化妝，覺得很麻煩，素顏亦是讓肌膚呼吸與休息的一種方法；

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除了以上實質的保養方法，林心如亦分享，保持年輕的心也非常重要，就算每天做足保養程序，但是整天愁眉苦臉也不會變美；偶爾放縱也能慰藉心靈，生活平衡就好，只有快樂才能保持年輕，也是一種生活智慧。