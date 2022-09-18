女生食相是令男生觸電關鍵？公開「令人心動的瞬間動作」頭3位

【調查】一段普通的關係裡，或許會因一個不經意動作，萌生起愛情，成為關係轉變的契機。不少女生或會擺出不同性感誘人的動作，吸引心儀對象注意，但其實簡單就是美。交友程式《weTouch》日前向會員進行調查，整理出男女各自「最令人心動的瞬間動作」頭3位，各位有心儀對象的人，不妨看看作參考。



【調查】當女生吃到美食時，男生會不自情被吸引。(IG@aliaime)

【調查】女生令人心動瞬間動作第3位：看見美食的時候（44%）



民以食為天，除了餐桌禮儀影響觀感，用心感受美食的瞬間，那種真摰也是讓人看得入神。約會不時都會到餐廳用膳，因此這動作較易做到，不少男生也認為，當女生吃到美食時，由衷笑容會不自情被吸引。不過若然食物味道一般，卻做出這反應，或許會惹來反效果，讓對方覺得你是個虛偽的人。

【調查】有半成接受調查的男生認為，伸懶腰可以展現身材線條。(IG@hsyan0625)

【調查】女生令人心動瞬間動作第2位：伸懶腰（57%）



性感的身體部位，不只有胸部和腿部，還有迷人的腰線。若穿低胸或短褲款，或會引人注意，但要真心擄獲對方的心，有半成接受調查的男生認為，伸懶腰可以展現身材線條，「就像隻迷人小貓般」，讓人目不轉睛。

除了吸引異性，伸懶腰還有好處，據台灣骨科專科醫生袁智斌指出，時下不少人都因對電腦工作或按手機，使頸部受壓、頭部血液供應減慢，而伸懶腰的話，因頭部需向後仰，可促進血液循環，加上胸部擴展，可吸入更多氧氣，加快陳新代謝，使人更為精神。

【調查】從調查顯示，逾八成男生均認同撩髮令人心動。(IG@heungheungeliza)

【調查】女生令人心動瞬間動作第1位：撩髮（82%）



撩髮這個動作相信不論男女，都會一致認同非常性感，不僅可以凸顯頸部線條，同時可以展現更深邃的鎖骨，令人看來更為迷人。從調查顯示，逾八成男生均認同撩髮令人心動。早年日媒《Woman Excite》亦曾指出，認為「女生頭髮很性感」的男生也有很多，因此只要裝作紮頭髮或繞頭髮，或在洗髮後以毛巾輕拭頭髮，都能勾起異性的注意。

▼▼▼ 【調查】除了女性的心動瞬間，調查亦選出男性最引人心動的頭3位動作，不知道大家都同意嗎？▼▼▼